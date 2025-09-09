سياسة|ترجمات|فرنسا

القمح ساحة المعركة الأخرى في الأزمة الفرنسية الجزائرية

FASANO, ITALY - JUNE 14: (L-R) French President Emmanuel Macron chats with President of Algeria Abdelmadjid Tebboune, as they and other G7 heads of State, Olaf Scholz, German Chancellor, Justin Trudeau, Prime Minister of Canada, Emmanuel Macron, President of France, Georgia Meloni, Prime Minister of Italy, Joe Biden, President of the United States, Fumio Kishida, Prime Minister of Japan, Rishi Sunak, Prime Minister of the United Kingdom and heads of delegation of Outreach countries and Charles Michel, President of the European Council and Ursula von der Leyen, President of the European Commission pose for a family photo on day two of the 50th G7 summit at Borgo Egnazia on June 14, 2024 in Fasano, Italy. The G7 summit in Puglia, hosted by Italian Prime Minister Giorgia Meloni, the seventh held in Italy, gathers leaders from the seven member states, the EU Council, and the EU Commission. Discussions will focus on topics including Africa, climate change, development, the Middle East, Ukraine, migration, Indo-Pacific economic security, and artificial intelligence. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)
تبون (يسار) قال لماكرون "أنتم ترتكبون خطأ فادحا لن تربحوا شيئا وستخسروننا (غيتي)
9/9/2025
|
آخر تحديث: 20:21 (توقيت مكة)

بعد أن كانت الجزائر المشتري الرئيسي للقمح الفرنسي لفترة طويلة، يبدو أنها أصبحت تتجنب استيراد الحبوب من القوة الاستعمارية السابقة، مما يبرز الأزمة الدبلوماسية بين البلدين وخسارة كبيرة في إيرادات منتجي الحبوب الفرنسيين.

بهذه المقدمة افتتحت صحيفة لاكروا تقريرا يذكر بالخلافات الفرنسية الجزائرية، التي لا تقتصر على الخلاف الدبلوماسي المتعلق بمسألة التأشيرة فحسب، بل يمتد لتشمل ميناء الحبوب الرئيسي في أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية -في تقرير بقلم ريمي باربيه- أن واردات الجزائر من القمح الفرنسي من المتوقع أن تنخفض إلى الصفر عام 2025، مذكرة بأن فرنسا زودت الجزائر عام 2018 بـ5.4 ملايين طن من الحبوب، وهو ما يعادل 80 إلى 90% من احتياجاتها.

قامت الجزائري في يوليو تموز بسحب سفيرها من فرنسا وتخفيض التمثيل الدبلوماسي - مصدر الصورة رئاسة الجمهورية الجزائرية
ماكرون (يمين) اعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية فأغضب الجزائر (رئاسة الجمهورية الجزائرية)

وتراجعت التجارة تدريجيا بين البلدين، وقال رئيس لجنة العلاقات الدولية في منظمة "إنتيرسيريال" فيليب هوسيل "لقد أصبحنا أشخاصا غير مرغوب فيهم في الجزائر".

وذكرت لاكروا بأن مؤسسات الدولة في الجزائر هي التي تحتكر مشتريات القمح، ونتيجة لذلك، تفاجأت الجهات الفاعلة في السوق الفرنسية عام 2025، بعدم استلامها دعوة تقديم العطاءات من الجزائر، رغم إرسالها إلى جميع المصدرين المعتادين الآخرين.

الأعلام الجزائرية والفرنسية ترفرف لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالجزائر عام 2022 (رويترز)

ويقول أحد خبراء أسواق السلع إن باريس والجزائر "كانت بينهما منذ الاستقلال، اتفاقية ضمنية طويلة الأمد، اشترينا الغاز الطبيعي الجزائري واشترت الجزائر القمح الفرنسي، وقد نجحت هذه الاتفاقية لمدة 50 عامًا".

وسمح القرب الجغرافي بين البلدين بنقل الغاز عبر الأنابيب، واستفاد المزارعون الفرنسيون من زيادة الاحتياجات الغذائية لسكان الجزائر الذين تضاعف عددهم 4 مرات بعد الاستقلال، واستقبلت الجزائر "ما بين 30 و50% من الصادرات الفرنسية"، كما يقول ماكسنس ديفيلييه، المحلل في شركة أرغوس ميديا ​​المتخصصة في السلع.

لكن ابتداءً من عام 2020، بدأ هذا التدفق بالانحسار عقب قرار الحكومة الجزائرية "تعديل مواصفاتها الصحية من خلال زيادة الحد المقبول للحبوب المتضررة من الحشرات، وذلك -حسب ماكسنس ديفيلييه- لمواءمة لوائحها مع مواصفات قمح البحر الأسود، وقد استغلت روسيا هذه الفرصة، وأصبحت المورد الرئيسي للجزائر.

وخلصت لاكروا إلى أن منتجي الحبوب الفرنسيين الذين حققوا حصادا جيدا عام 2025، يجدون أنفسهم اليوم أمام أطنان من القمح، لا يستطيع الاستهلاك المغربي استيعابها.

المصدر: لاكروا

