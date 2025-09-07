كاردينال فلبيني للإسرائيليين: لا تزعجوا أجدادكم في قبورهم

في رسالة حديثة ذات دلالات دينية إلى يهود إسرائيل، ناشد الكاردينال الفلبيني بابلو فيرجيليو ديفيد، الملقب بأمبو ديفيد وهو أحد أبرز أصوات الكاثوليكية في آسيا، الإسرائيليين إنهاء الحرب على غزة، وعدم "إلحاق الأذى بشعب آخر كما ألحق بهم من قبل".

وذكرت صحيفة لاكروا الفرنسية -التي استعرضت رسالة الكاردينال في تقرير بقلم غونزاغي دي بونتاك- أنه خاطبهم قائلا: "كفى.. أوقفوا الحرب، أوقفوا الاحتلال، أوقفوا المذبحة".

ومع أن مثل هذا الموقف المباشر نادر بين الأساقفة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الكاردينال ديفيد، رئيس مؤتمر أساقفة الفلبين ونائب رئيس اتحاد مؤتمرات الأساقفة الآسيويين، إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، توضح لاكروا.

ونشرت رسالة الكردينال أمبو ديفيد باللغتين الإنجليزية والعبرية على حسابه على فيسبوك، ولم ينشر عنها إلا قليل حتى الآن في وسائل الإعلام الغربية -حسب الكاتب- وهي تناشد "ضمير" و"روح إسرائيل" مواجهة الوضع في غزة، "التي أصبحت مقبرة للأبرياء".

ويحيل الأسقف الفلبيني البالغ من العمر 66 عاما، شعب إسرائيل إلى تاريخه دون تردد، في مقارنة معاناة سكان غزة الحالية بالإبادة الجماعية لليهود خلال الحرب العالمية الثانية، قائلا "أنتم شعب يحمل في داخله ذكرى معاناة لا توصف، إبادة جماعية، وتطهير عرقي سعى يوما ما إلى محوكم من التاريخ"، تتابع لاكروا.

وتابع: "إنكم تنزلون بشعب آخر ما عانيتموه أنتم"، وأضاف: "لا تدعوا أسلافكم، الذين صرخوا في الأحياء اليهودية وهلكوا في معسكرات الاعتقال، يتقلبون في قبورهم عند رؤية أحفادهم ينزلون عقابا جماعيا بشعب لا علاقة له بمعاناتهم".

واستند الكاردينال ديفيد في ندائه إلى تاريخ إسرائيل التوراتي قائلا "إن السعي وراء أجندة أيديولوجية صهيونية على حساب كرامة شعب آخر وبقائه (…) ينتهك تاريخكم، وكتبكم المقدسة، وعهدكم مع إله العدل والرحمة".