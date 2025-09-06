أظهر استطلاع أن 56% من الإسرائيليين يخشون السفر إلى الخارج، وأن 67% لا يعتقدون أن الحكومة تمثلهم، وأن 62% يؤيدون اتفاق وقف شامل لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يشمل إطلاق سراح الرهائن.

وأوضح موقع "زمن إسرائيل" الذي نشر تفاصيل الاستطلاع أمس أن غالبية الإسرائيليين أعربوا عن عدم قدرتهم على السفر إلى الخارج بسبب تزايد الانتقادات العالمية لإسرائيل، مع استمرار عزلة إسرائيل الدولية واستمرار الحرب في غزة.

وأشار الموقع إلى أن السياح الإسرائيليين شهدوا في الأسابيع الأخيرة العديد من الحوادث البارزة المناهضة لإسرائيل، بما في ذلك هجمات واحتجاجات.

قضم أذنه

ففي الأسبوع الماضي، قال سائح إسرائيلي إن رجلا قضم جزءا من أذنه على شاطئ أثينا بعد أن صرخ قائلا: "حرروا فلسطين، تبا لإسرائيل، أنا حماس"، وفقا للموقع.

وأضاف الموقع أن الهجوم المزعوم على شاطئ أثينا جاء بعد أيام من تعرض مجموعة من الشبيبة الإسرائيليين لاعتداء على يد مجموعة من المهاجمين المناهضين لإسرائيل أثناء قضائهم عطلتهم في جزيرة رودس اليونانية.

وفي اليوم السابق، مُنعت سفينة سياحية مملوكة لإسرائيل من الرسو في جزيرة سيروس اليونانية، وحُوِّل مسارها إلى قبرص بسبب احتجاج حاشد مناهض لإسرائيل ومؤيد للفلسطينيين في الميناء.

ضعف الثقة بالحكومة

وأشار الاستطلاع أيضا إلى أن 67% من المشاركين يشعرون أن سياسات الحكومة لا تُمثل إرادتهم، بينما قال 29% فقط إن الحكومة تُمثلهم.

وحتى بين ناخبي ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، قال 44% من المشاركين إن سياسات الحكومة لا تُمثل إرادتهم، مُقارنة بـ51% قالوا إنها تُمثلهم.

وفي ما يتعلق بالرهائن والحرب في غزة، قال 62% من المشاركين إن على الحكومة الترويج لصفقة شاملة لإعادة جميع الأسرى المُحتجزين في القطاع، بينما قال 28% إنهم يُؤيدون تكثيف العملية العسكرية واحتلال القطاع الفلسطيني بأكمله.

وقال 4% فقط إنهم يُؤيدون الترويج لصفقة جزئية للإفراج عن حوالي نصف الرهائن الأحياء والقتلى، وهو الإطار الذي نوقش في المفاوضات خلال الأشهر القليلة الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، عارض 49% من المشاركين إنشاء المستوطنات في غزة، بينما أيد 36% الاستيطان، وأجاب 15% بعدم معرفتهم.

تقييم كبار المسؤولين

وعند سؤالهم عن تقييم أداء نتنياهو بصفته رئيسا للوزراء، قال 55% من المشاركين إنهم يصنفون أداءه بأنه "ضعيف"، بينما قال 39% فقط إن أداءه "جيد".

وعند سؤالهم عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، صنف 53% أداءه بأنه "ضعيف"، مقارنة بـ34% قالوا إن أداءه في المنصب "جيد".

بالمثل، قال 57% من المشاركين إنهم يعتقدون أن أداء وزير الخارجية جدعون ساعر "ضعيف"، مقارنة بـ25% قالوا إن أداءه "جيد".

وحصل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على أسوأ تقييم في الاستطلاع، إذ صنفه 67% بأنه "ضعيف"، بينما قال 24% فقط إن أداءه كوزير كان "جيدا".