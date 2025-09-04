بالأرقام.. انتهاكات الاحتلال لقطاع التعليم في فلسطين

رام الله- بسبب أزمتها المالية لم تفتتح السلطة الفلسطينية العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية، الذي كان مقررا الاثنين الماضي، إنما أجلت افتتاحه أسبوعا، بينما يستمر حرمان طلبة قطاع غزة من التعليم منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأول أمس الثلاثاء شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في الجلسة الأسبوعية لحكومته، على أن التحديات الاقتصادية والمالية "أسبابها سياسية" مضيفا أن العمل جارٍ لتأمين دفعة من الرواتب للموظفين العموميين خلال أيام، حيث تلقى موظفو الحكومة أواخر يوليو/تموز آخر راتب وبنسبة 60% عن شهر مايو/أيار.

وللشهر الرابع تواليا ترفض إسرائيل تحويل أموال الضرائب التي تجبيها من المنافذ التي تسيطر عليها لصالح السلطة والتي تجاوزت 3 مليارات شيكل ويدفع منها الجزء الأكبر من فاتورة الرواتب.

وأشار مصطفى إلى تحضيرات بدء العام الدراسي في موعده، لكنه أجل "بفعل السياسات الإسرائيلية التي ألقت بظلالها على الوضع المالي والاقتصادي" معتبرا ذلك "رسالة للمجتمع الدولي بأن الإجراءات الإسرائيلية تؤثر على كافة مناحي الحياة في فلسطين بما فيها التعليم".

في ما يلي تقدم الجزيرة نت عرضا معلوماتيا لواقع التعليم في فلسطين وانتهاكات الاحتلال لهذا القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، استنادا إلى معطيات وزارة التربية والتعليم العالي حتى 2 سبتمبر/أيلول الجاري.

تأجيل الدراسة في نحو ألفي مدرسة حكومية بالضفة الغربية إلى الأسبوع المقبل بسبب تداعيات الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية إثر احتجاز إسرائيل أموال المُقاصّة الفلسطينية | تقرير: محمد الأطرش #الأخبار pic.twitter.com/UbunWjGLsV — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 2, 2025

طلبة المدارس

يقدر إجمالي عدد طلبة المدارس في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة بنحو مليون و530 ألف طالب وطالبة، منهم 829 ألفا و705 في الضفة الغربية ونحو 700 ألف في قطاع غزة.

وبينما يستمر حرمان طلبة قطاع غزة من التعليم بسبب حرب الإبادة، يتوزع طلبة الضفة خلال العام الدراسي 2026/2025م كالتالي: 623 ألفا و140 في المدارس الحكومية، و47 ألفا و301 طالب وطالبة بمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، و159 ألفا و264 طالبا وطالبة في المدارس الخاصة.

ووفق معطيات وزارة التربية والتعليم العالي، يبلغ عدد المدارس للعام الدراسي 2026/2025م في الضفة الغربية 2497 مدرسة: منها 1948 مدرسة حكومية، و96 تابعة للوكالة، و453 مدرسة خاصة.

أما عدد المعلمين الإجمالي فيبلغ 53 ألفا و111، منهم 40 ألفا و127 في مدارس القطاع الحكومي، و1958 في مدارس أونروا، و11 و26 في المدارس الخاصة.

انتهاكات الاحتلال

طالت انتهاكات الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023 قطاع التعليم بمختلف مكوناته، بما فيها المدارس والجامعات التي فقدت 18 ألفا و877 من طلبتها وكوادرها التعليمية، إضافة إلى 33 ألفا و652 جريحا.

على مستوى المدارس في الضفة والقطاع معا استشهد 17 ألفا و345 طالبا وطالبة، وأصيب 26 ألفا و200، كما استشهد 746 وأصيب 3117 من الكوادر التعليمية.

في قطاع غزة فقط استشهد 17 ألفا و237 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الجرحى 25 ألفا، أما في الضفة الغربية فبلغ عدد الشهداء برصاص الاحتلال من طلبة المدارس 108، وجرح 741 واعتقل 379.

على صعيد الكوادر التعليمية، بلغ عدد شهداء كوادر المدارس في غزة 741 والجرحى 3096، مقابل 5 شهداء في كوادر مدارس الضفة الغربية و21 جريحا و182 معتقلا.

أما بخصوص الجامعات، فبلغ إجمالي عدد الشهداء من طلبتها وكوادرها 1532، وعدد الجرحى 4335، حيث بلغ عدد الطلبة الشهداء من جامعات غزة 1271، والجرحى 2683، مقابل 35 شهيدا من طلبة جامعات الضفة و231 جريحا و413 معتقلا.

كما استشهد 226 من الكوادر التعليمية بالجامعات وأصيب 1438 جميعهم من غزة.

الاعتداءات على المباني

في قطاع غزة دمر الاحتلال أكثر من 63 مبنى تابعاً للجامعات بشكل كامل، إضافة إلى أكثر من 172 مدرسة حكومية، بينما تعرضت 118 مدرسة حكومية أخرى لتدمير جزئي بالقصف والتخريب، إضافة إلى أكثر من 100 مدرسة من مدارس وكالة الغوث تعرضت للقصف والتخريب.

وفي الضفة الغربية تعرضت 152 مدرسة للتخريب، و28 مدرسة بطلبتها ومعلميها أزيلت من السجل التعليمي، بسبب ترحيل التجمعات التي كانت تخدمها نظرا لاعتداءات الاحتلال. بينما تعرضت 8 جامعات للتخريب والاقتحام.