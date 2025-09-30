كاتب تركي: التعاون العسكري بين قبرص وإسرائيل تهديد إستراتيجي لنا

سلط الكاتب بولنت أوراك أوغلو في تقرير نشرته صحيفة "يني شفق" التركية الضوء على الأبعاد الإستراتيجية لتسلم قبرص اليونانية الدفعة الثانية من منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "باراك إم إكس".

ونقل الكاتب عن خبراء قولهم إن التعاون العسكري بين نيقوسيا وتل أبيب يشكل تهديدا كبيرا للقوات الجوية والبرية التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ووفقا لتقارير إعلامية قبرصية، تم تسليم النظام عبر ميناء ليماسول ونُقل برا تحت إجراءات أمنية مشددة. وتُظهر مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مركبات عسكرية تغادر الميناء.

تغيّر موازين القوى

وكان وزير الدفاع القبرصي فاسيليس بالماس قد أكد في ديسمبر/كانون الأول 2024، أن تغيّر موازين القوى في شرق المتوسط يفرض على بلاده تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت قناة "ألفا تي في" القبرصية أن الدفعة الأولى من منظومة الدفاع الإسرائيلية "باراك إم إكس" وصلت إلى الجزيرة.

وذكر الكاتب أن هذه الأنظمة الحديثة ستحلّ محل منظومات "توم-إم1″ و"بوك إم1-2" القديمة، مما يعكس مساعي نيقوسيا إلى تحديث بنيتها العسكرية.

وأضاف أن هذه الأنظمة الجديدة ستُنشر في قاعدة أندرياس باباندريو الجوية في باف، وقاعدة إيفانغيلوس فلوراكس البحرية في ماري.

إسرائيل تسعى لتحويل قبرص إلى قاعدة إستراتيجية للأمن السيبراني

أهداف إسرائيل

يرى الكاتب أن إسرائيل تسعى لتحويل قبرص إلى قاعدة إستراتيجية ومركز للأمن السيبراني.

ففي أغسطس/آب الماضي، أقدمت إسرائيل على خطوات إستراتيجية ضمن اتفاقيات مع الولايات المتحدة واليونان، شملت تنظيم دوريات بحرية مشتركة بذريعة حماية ما تسميه إدارة قبرص اليونانية "المنطقة الاقتصادية الخالصة"، كما نشرت أولى بطاريات منظومة "باراك إم إكس" في الجزيرة.

وأشار الكاتب إلى أن وحدة "8200" التابعة للجيش الإسرائيلي أنشأت مركزا للأمن السيبراني مكلَّفا بالتجسس على شبكات الاتصالات العسكرية التركية في شمال قبرص، ويُعتقد أنه يعمل قرب لارنكا بالتنسيق مع القيادة السيبرانية في أثينا والأسطول السادس الأميركي، على أن يبلغ طاقته الكاملة بحلول نهاية 2025.