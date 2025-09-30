غازيتا: ماذا سيحدث إذا تسلمت أوكرانيا صواريخ توماهوك؟

استعرض ضابط روسي متقاعد الكيفية التي يمكن أن تغيّر بها صواريخ توماهوك الأميركية موازين القوى على الأرض إذا تم تسليمها إلى أوكرانيا، وما الردود المتوقعة من روسيا في مواجهة تحركات الغرب.

وقال العميد المتقاعد في قوات الدفاع الجوية الروسية ميخائيل خودارينوك في تقرير له نشرته صحيفة "غازيتا" إن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي بشأن أوكرانيا، كيث كيلوغ، صرح بأن دونالد ترامب منح أوكرانيا الإذن باستخدام أسلحة بعيدة المدى لتنفيذ ضربات داخل العمق الروسي، مؤكّدا أنه "لا توجد أماكن محصّنة في روسيا".

ويرى الكاتب أن مجمل تصريحات كيلوغ في هذا الشأن ما زالت تتسم بالغموض والتناقض، ولا تحمل أي وضوح حاسم.

وبذلك يبقى الموقف غامضا تماما: فهل منح ترامب فعليا الضوء الأخضر لاستخدام الأسلحة بعيدة المدى ضد أهداف داخل العمق الروسي، أم لم يفعل بعد؟

بالنظر إلى الواقع، فإن كيث كيلوغ لا يمتلك الصلاحيات التي تخوّله إصدار تصريحات بهذا الحجم. كما أن البيت الأبيض لم يصدر حتى الآن أي "توجيهات عملياتية" مكتوبة تحسم هذا الأمر بشكل قاطع.

تسليم توماهوك

وخلال لقائه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض، طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسألة تزويد قوات بلاده بصواريخ كروز من طراز "توماهوك" -على الأرجح بنسخة "تايفون"، وهي منصات برية متنقلة قادرة على إطلاق هذه الصواريخ بمدى يصل إلى نحو 1800 كيلومتر.

وفي 28 سبتمبر/أيلول، صرّح جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي بأن القرار النهائي بشأن تسليم هذه الصواريخ إلى كييف يعود للرئيس شخصيا، مشيرا إلى أن السلطات الأميركية تبحث أيضا إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ أخرى تابعة لحلف الناتو.

وبحسب الكاتب فإن الاستخدام القتالي لصواريخ "توماهوك" يتطلب توافر معلومات استخباراتية عالية الدقة، وهو ما لا تستطيع توفيره سوى الولايات المتحدة.

تسليم أوكرانيا صواريخ "توماهوك" من نسخة "تايفون" قد يدفع القيادة في روسيا إلى رفع كل القيود المفروضة على استخدام "الأسلحة الخاصة" ضد أوكرانيا

من يشغّلها؟

كما أن إعداد برامج الطيران الخاصة بهذه الصواريخ مهمة لا يمكن تنفيذها إلا من قبل متخصصين أميركيين.

ويستبعد الكاتب نقل واشنطن تقنيات التشغيل للقوات الأوكرانية خشية تسرب أسرار تكنولوجية حساسة.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن النقطة الجوهرية في مسألة تسليم صواريخ "توماهوك" تكمن في معرفة من سيشغلها ويحدد أهدافها.

وقال بيسكوف: "السؤال كما كان دائما: من يمكنه إطلاق هذه الصواريخ إذا وصلت إلى أراضي النظام في كييف؟ هل سيقوم بذلك الأوكرانيون وحدهم، أم أن العسكريين الأميركيين سيشاركون في عملية الإطلاق؟ ومن الذي يحدد الأهداف؟ الجانب الأميركي أم الأوكرانيون؟".

وأضاف بيسكوف أن روسيا تتابع باهتمام التصريحات الأميركية حول احتمال تزويد كييف بصواريخ "توماهوك"، وتقوم الآن بدراستها وتحليل تبعاتها بعناية.

زيادة الانخراط الأميركي

وسبق أن واجهت روسيا تحديات مماثلة مع صواريخ مثل "أتاكمز" و"ستورم شادو"، ويُتوقع أن يؤدي تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ كروز من طراز "توماهوك" إلى زيادة مستوى الانخراط الأميركي في الصراع بشكل ملحوظ.

وتتميز صواريخ "توماهوك" بقدرتها على التحليق على ارتفاعات منخفضة جدا، مما يجعل رصدها صعبا.

وبحسب الكاتب فإن تسليم أوكرانيا صواريخ "توماهوك" من نسخة "تايفون" قد يدفع القيادة العسكرية والسياسية الروسية إلى رفع كل القيود المفروضة على استخدام "الأسلحة الخاصة" على الأقل في نطاق عمليتها ضد أوكرانيا.

وفي ختام التقرير يشدد الكاتب على أهمية أن يوضح صانعو القرار الأميركيون العلاقة بين تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ والمصالح القومية الحيوية للولايات المتحدة، خصوصا في ضوء تصريح ترامب الأخير بأن "العالم لم يعد يقف على أعتاب حرب عالمية ثالثة".