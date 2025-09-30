سياسة|ترجمات|إسرائيل

خطة ترامب في صحف فرنسية.. خدعة سلام أم إذن بإطلاق النار على غزة؟

ترامب يصافح نتنياهو في ختام مؤتمر صحفي مشترك في قاعة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض (الفرنسية)
Published On 30/9/2025
|
آخر تحديث: 11:53 (توقيت مكة)

حفظ

أبدت صحف ناطقة بالفرنسية اهتماما كبيرا بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة لإنهاء الحرب في غزة، فرأت فيها خدعة سلام تارة، وتسوية بهيكل هش وغير ملزمة لإسرائيل تارة أخرى، بل وحتى إذنا بإطلاق النار.

وكان عنوان صحيفة ليبيراسيون الفرنسية "اتفاقية غزة خدعة سلام؟" معبرا عن مدلول مقالها، حيث قالت إن الانطباع الأول هو أن الخطة أقرت، وأن ترامب نجح في فرض اتفاقية "سلام أبدي" على الإسرائيليين بين إسرائيل وفلسطين.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ولكن عند التدقيق في تفاصيل "الاتفاقية"، التي أرسلت إلى الصحافة قبل عرضها في قاعة الولائم بالبيت الأبيض، يظهر الثقب الذي يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهروب من خلاله من هذا الكابوس، كما تقول الصحيفة.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu participates in a joint press conference with US President Donald Trump (off frame) in the State Dining Room of the White House in Washington, DC on September 29, 2025.
نتنياهو عبر لترامب عن دعمه لخطة إنهاء الحرب في غزة (الفرنسية)

وذلك لأن كل شيء -حسب الصحيفة- من انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى دخول الأمم المتحدة، فإطلاق سراح الأسرى، فعودة الغزيين، فوقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، ثم العودة إلى اتفاقيات أبراهام، ورعاية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، مرهون بموافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي لم تستشر رسميا، على الاستسلام مقابل "عفو" يمنح لأعضائها الذين يوافقون على إلقاء أسلحتهم.

خطة متعمدة لإبادة شعب

وخلص دوف ألفون -في مقاله بالصحيفة- إلى أن رفض حماس هو الذي يراهن عليه نتنياهو لمنحه الإذن بتدمير حماس "بالقوة إن لزم الأمر"، والعودة إلى غزو غزة بموافقة ضمنية من الدول العربية هذه المرة، ومباركة رسمية من أميركا، ما يعني أن خطة ترامب تخاطر بإغراق المنطقة في حرب قد تستمر عشرين عقدا.

ما يقع في غزة، سواء أسميناها إبادة جماعية أو تطهيرا عرقيا أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، يبدو في الحقيقة تنفيذا لخطة متعمدة للقضاء على شعب بأكمله

بواسطة إروان لو مورهيدك

من جانبها أشارت صحيفة لاكروا الفرنسية إلى أن الاعتراف بفلسطين كان ينبغي أن يكون قبل إبادتها، موضحة أن هذا الاعتراف كان ضروريا، وأنه يجب العمل من أجل استقرار النظام الدولي.

إعلان

ورأى إروان لو مورهيدك في عموده الأسبوعي بالصحيفة أن ما يقع في غزة، سواء أسميناها إبادة جماعية، أو تطهيرا عرقيا، أو جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية، يبدو في الحقيقة تنفيذا لخطة متعمدة للقضاء على شعب بأكمله.

وذكر الكاتب بأن هذا الاعتراف ليس مكافأة لحماس كما يلوح بذلك معارضوه، ولكنه آخر ما في وسعنا في مواجهة قوة تتجاهل أي دعوة لضبط النفس، وهو عادل، وفي مصلحة الدول التي فعلته، لأن عدم القيام به يعني تقويض نظام دولي قائم على القانون، والخضوع لرؤية "القادة الأقوياء"، حيث تشكل الوحشية الشرعية.

وفي سياق خطة ترامب، لاحظت صحيفة لوموند أن الخطة أعدت دون مشاركة فلسطينية، وهي تقدم عفوا عاما وخيار مغادرة غزة لأعضاء حماس الذين يتخلون عن السلاح، مع تدفق المساعدات الإنسانية "دون تدخل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر".

ولكن الخطة -حسب الصحيفة الفرنسية- لم تشر إلى استعادة شرعية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المكروهة من إسرائيل، كما أن النقطة الأكثر حساسية، وهي نزع سلاح غزة قدمت وكأنها أمر بديهي، رغم أنها تعني نهاية حماس الفعلية.

LONDON, ENGLAND - JULY 09: Former prime minister Sir Tony Blair speaks during the 'Future Of Britain' conference at Park Plaza Westminster Bridge Hotel on July 09, 2024 in London, England. The Tony Blair Institute's annual conference on the future of Britain, co-hosted by My Life My Say, focuses this year on governing in the age of AI. Former Prime Minister Tony Blair's speech addresses how the UK can tackle its current fiscal challenges by reimagining the state. Other speakers, including the newly appointed Health Secretary Wes Streeting, explore new visions for the AI sector, the NHS, European politics, and more. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
توني بلير سيكون عضوا في مجلس سلام يرأسه ترامب لإدارة قطاع غزة حسب خطة الرئيس الأميركي (غيتي)

مجلس سلام

ولخصت صحيفة لوموند الخطة على أنها طلب واشنطن من حماس الإفراج عن جميع المحتجزين، وتسليم كافة الأسلحة، والتخلي عن نفوذها في غزة، والانهيار الذاتي، بدعم من دول مثل قطر، وإلا فإن معاناة المدنيين في القطاع ستتفاقم.

أما بشأن الحكم المستقبلي لغزة، فلا تلبي الخطة -حسب الصحيفة- طموحات اليمين الإسرائيلي المتطرف بالضم أو "التطهير العرقي"، لأنها تقول إنه "لن يجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في الرحيل سيكون حرا في المغادرة والعودة"، دون أن يعرف ما إذا كانت مصر ستوافق على فتح الحدود.

وقال نتنياهو إن "غزة ستدار من قبل إدارة مدنية سلمية، لا تتبع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية"، هؤلاء الفلسطينيون غير المعروفين من حيث الشخصية أو الشرعية، سيحصلون على دعم "خبراء دوليين رفيعي المستوى"، حسب ترامب، وسيرأس ترامب "مجلس سلام"، من بين أعضائه توني بلير، وذلك للإشراف على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

ونبهت لوموند لحضور جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره السابق لشؤون الشرق الأوسط، الذي دعا في فبراير/شباط 2024، إلى إنشاء "منطقة آمنة" في صحراء النقب لنقل سكان غزة مؤقتا، ريثما تستكمل عملية "القضاء على حماس"، كما تحدث عن "القيمة العقارية العالية" لسواحل غزة.

جاريد كوشنر  الذي تحدث عن "القيمة العقارية العالية" لسواحل غزة حضر المؤتمر الصحفي (الفرنسية)

وبعد تحدث ترامب عند عودتها إلى البيت الأبيض، عن إمكانية إخضاع غزة لسيطرة أميركية وتحويلها إلى "ريفييرا" الشرق الأوسط.

إذن بإطلاق النار

أما صحيفة لوتان السويسرية التي رأت في خطة ترامب للسلام إذنا بإطلاق النار، فنبهت إلى أن ترامب أعلن عن وجود خطة دون أن تكون حماس وافقت عليها، وتلا ذلك بالتهديد بأن حماس إذا رفضت الخطة، "ستكون لإسرائيل الحرية في أن تفعل ما يلزم"، مع دعم أميركي غير مشروط.

إعلان

وذكرت الصحيفة بأن حماس صرحت بأنها لم تستشر إطلاقا بشأن هذا الاتفاق الإطاري الجديد، مشيرة إلى أن بعض الشروط التي تضمنتها خطة ترامب كانت حماس قد رفضتها في الماضي.

وهذه الخطة، التي تقول تقارير إنها تحظى بدعم عدد من الدول العربية، لا تستبعد بشكل كلي إمكانية عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة "يوما ما"، وهي تمنح حماس 72 ساعة فقط للإفراج عن جميع المحتجزين، وهو شرط يبدو بعيد المنال.

وختمت الصحيفة بأن نتنياهو أصبح معزولا دوليا، حيث اضطر في طريقه إلى نيويورك لتفادي أجواء عدة دول أوروبية لكونه مطلوبا لدى محكمة الجنايات الدولية بتهم جرائم حرب، كما يعاني ضغوطا داخلية من قبل أسر المحتجزين.

المصدر: لاكروا + لوتان + لوموند + ليبراسيون

إعلان