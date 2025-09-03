الخرطوم- تخوض وزارة الصحة في ولاية الخرطوم تحديات كبيرة بعد تفشي الأمراض الوبائية خلال موسم الأمطار بالولاية، حيث أفادت بأن معدل تسجيل الإصابة بحمى الضنك تجاوز 7 آلاف إصابة، وبلغ معدل الإصابة الأسبوعي بالملاريا 6 آلاف بمستشفيات الخرطوم.

وبدأت الوزارة إجراءات للحد من انتشار الأوبئة في الخرطوم عبر الفرق الجوالة وحملات رش الرزاز ضمن خطتها لمكافحة الملاريا وحمى الضنك. وانطلقت أمس الثلاثاء بمطار الخرطوم حملة الرش عبر الطائرات بالعاصمة السودانية في خطوة تهدف للحد من انتشار الحشرات الناقلة للأمراض.

وفي تصريح خاص للجزيرة نت، قال مدير إدارة مكافحة نواقل الأمراض بوزارة الصحة حمزة سامي إن الحملة تأتي بالشراكة مع منظومة الصناعات الدفاعية ووزارة الصحة الاتحادية وولاية الخرطوم، وأضاف أن المنظومة وفرت الدعم الفني واللوجستي عبر طائرات مخصصة للرش الجوي.

وسائل فعالة

وتستهدف الحملة -وفقا لحمزة سامي- المناطق ذات الكثافة العالية، وأوضح أن الرش الجوي يعد من الوسائل الفعالة في تغطية المساحات الواسعة خلال فترة قصيرة، وأشار إلى أهمية تعاون المواطنين مع الفرق الميدانية والابتعاد عن أماكن الرش أثناء تنفيذ العمليات الجوية.

وأضاف سامي أن جهود وزارة الصحة مع شركائها تمثل دفعة قوية ستمكّنهم من السيطرة على الأمراض المنقولة مثل حمى الضنك والملاريا.

من جانبه، قال مدير مكافحة الملاريا بالوزارة بشير آدم، للجزيرة نت، إن الحملة ستستمر لمدة 3 أشهر بمحليات ولاية الخرطوم السبع، وأضاف أن العمل ارتكز على 4 محاور رئيسية من ضمنها مكافحة البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك وبيئة توالده.

خطة حكومية

وأضاف بشير أن الوزارة قامت بتعيين فرق متخصصة مكونة من 900 عامل للرش داخل المنازل باستخدام الماكينات الضبابية، إلى جانب الرش الرزازي عبر الماكينات المحمولة على السيارات، وأوضح أن الرش عبر استخدام الطائرات يأتي في إطار الخطة الموضعة من قِبل الوزارة لتدارك الوضع الصحي والقضاء على الوبائيات بولاية الخرطوم.

إعلان

وقدّر التكلفة المالية للحملة في الولاية بحوالي 4.5 ملايين دولار، واعتبر أنها تمثل جزءا من الجهود التي تقدمها الدولة لمكافحة الأمراض وتعزيز البيئة الصحية لمواطني العاصمة.

ونشرت وزارة الصحة الاتحادية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إرشادات لتوعية المواطنين في الخرطوم ببرنامج الرش بالطائرات، من أبرزها ضرورة فتح الأبواب والنوافذ أثناء تحليق الطائرات، وتغطية أوعية مياه الشرب وأواني الطعام.

مواعيد

وأعلنت الوزارة عن مواعيد رش الطائرات التي قسمت على فترتين:

صباحية تبدأ من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة صباحا.

مسائية من الخامسة حتى السابعة مساء.

وأقلعت طائرات الرش ظهر أمس الثلاثاء من مدرج مطار الخرطوم الدولي لتعلن بداية انطلاقة الحملة مستهدفة محليتي شرق النيل وجبل أولياء في أولى طلعاتها الجوية، وستغطي بقية مدن الولاية ومحلياتها خلال الأيام المقبلة.