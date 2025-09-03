إعلام إسرائيلي: نقاش عاصف باجتماع "الكابينت" لتأييد زامير صفقة جزئية

أكدت قنوات إسرائيلية، ومن بينها: 12 و13 وكان 11 أن المجلس الوزاري المصغر"الكابينت" شهد في جلسته الأخيرة نقاشا عاصفا جدا وأن الأعصاب توترت، بعد أن تحدث رئيس الأركان إيال زامير عن صفقة جزئية، حيث وجه وزراء اتهامات له، ولكنه لم يسكت ورد عليهم.

وكشفت مراسلة الشؤون السياسية في القناة كان 11 -غيلي كوهين- أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال للوزراء وقادة الأجهزة الأمنية خلال النقاش "إن الصفقة الجزئية ليست على جدول الأعمال الآن"، ورد رئيس الأركان بالقول: "فكروا باتخاذ القرار فلدينا صفقة مطروحة".

ونقلت القناة 12 عن نتنياهو قوله خلال النقاش، " لقد قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: اتركوا الصفقات الجزئية، ثم قسموها (غزة) إلى مناطق صغيرة وادخلوا بقوة لإنهاء الأمر".

ومن جهتها، قالت مراسلة الشؤون السياسية في القناة 13 -ميرنا أسرف وولبيرغ- إن رئيس الأركان رد على سكرتير الحكومة يوسي فوكس عندما قرأ على مسامع الوزراء الأسباب التي توجب العمل على ما وصفه بهزيمة حماس.

فقد رد رئيس الأركان خلال الاجتماع قائلا "صح النوم إلياهو.. أنتم حكومة 7 أكتوبر، والآن تذكرتم الحديث عن هزيمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أين كنتم في 7 و8 و9 و10.. الآن تذكرتم ذلك بعد سنتين".

صفقة

وحسب نوعان تيبون، وهو قائد الفيلق الشمالي سابقا، فإن رئيس الأركان وقادة الأجهزة الأمنية وضعوا الحقائق على الأرض، مشيرا -في جلسة نقاش على القناة 13- أن هناك صفقة مطروحة على الطاولة يمكن أن تعيد أسرى أحياء.

أما يتسحاق بريك، وهو قائد الفيلق الجنوبي والكليات العسكرية سابقا، فهاجم نتنياهو، ووصف ما يقوم به بالفظيع والسيء، وقال "إن الطريقة الوحيدة لحل المشكلة كانت منذ فترة طويلة ممكنة وهي الصفقة الشاملة".

وأضاف "لن يتمكنوا من هزيمة حماس، ومشكلتنا مضاعفة، لأن حماس موجودة اليوم في مئات الكيلومترات من الأنفاق"، وذكّر بأن "إسرائيل دمرت أقل من 10% من الأنفاق، بالرغم من أن الجيش ادعى في البداية أنه دمر 70% وبعد ذلك تراجع إلى 24%".

إعلان

كما دعا روني راهف، وهو رئيس شركة "راهف" للإعلام والعلاقات العامة، إلى إعادة الجيش الإسرائيلي من غزة، وقال للقناة 12 "نحن لا يمكن أن نتقبل استمرار سقوط القتلى كما حدث مع "الخمير الحمر" في فيتنام وكمبوديا، ولا يمكن أن نصبح مثل جنوب أفريقيا التي منعت خطوطها الجوية من الهبوط في مطار أي دولة أوروبية".