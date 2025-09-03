القدس المحتلة- يرفض الجيش الإسرائيلي الكشف عن عدد جنود الاحتياط الذين التحقوا بالخدمة هذا الأسبوع، رغم دخول نحو 60 ألف أمر استدعاء بموجب "الأمر 8" حيز التنفيذ، في إطار التحضير لشن عملية "عربات جدعون 2" الهادفة لاحتلال مدينة غزة.

وتأتي هذه الاستعدادات وسط حالة من الإرهاق الكبير في صفوف القوات، وتآكل المعدات العسكرية، خاصة المركبات المصفحة من طراز "النمر" ودبابات "ميركافا"، إضافة إلى نقص حاد في الجرافات والمعدات الثقيلة.

واعترفت المؤسسة العسكرية بوجود "تآكل هائل" في القوى البشرية والوسائل القتالية، مؤكدة أن النقص الحاد في الجرافات يعود إلى الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وفق ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ومع ذلك، أشارت المؤسسة العسكرية إلى أن 65 جرافة وصلت إلى إسرائيل بعد بدء ولاية إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وعلى صعيد تعزيز القدرات الميدانية وسد النقص بالمعدات العسكرية، كشف الجيش الإسرائيلي عن خطة لشراء عشرات آلاف الطائرات المسيّرة الصغيرة، بينها مسيّرات انتحارية تحمل شحنة متفجرة تزن نحو كيلوغرامين.

كما كشف الجيش الإسرائيلي عن نية شراء وسائل رؤية ليلية متطورة، وعشرات آلاف الخوذ والدروع الواقية، إلى جانب أكثر من ألف مركبة عسكرية من طراز "هامر".

أزمة قوات الاحتياط

وبالتوازي مع تحضيرات الجيش لسد النقص بالمعدات الحربية، أعلن مئات من جنود الاحتياط توقيع عريضة ضد قرار المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" المتعلق باحتلال غزة.

وخلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، أكد هؤلاء الجنود عزمهم على تصعيد احتجاجاتهم ضد حكومة بنيامين نتنياهو، مطالبين بإبرام صفقة تبادل ووقف القتال.

وتصاعدت المظاهرات في الشوارع رفضا لخطة الاحتلال الجديدة واستدعاء المزيد من القوات، معتبرين أن القرار "غير قانوني" ويهدد حياة المختطفين الإسرائيليين في غزة، فضلا عن الجنود والسكان المدنيين.

وسعيا لإدارة أزمة قوات الاحتياط، منح الجيش الإسرائيلي قادة الكتائب والألوية صلاحيات واسعة لإدارة الاستدعاءات، بما في ذلك تسجيل الجنود الذين يخدمون لبضعة أيام على أنهم أكملوا كامل الفترة المستحقة مع صرف الرواتب كاملة.

وتجمع التحليلات الإسرائيلية على أن الجيش يواجه أزمة متفاقمة في القوى البشرية، إذ قد تصل نسبة عدم الامتثال لأوامر الاحتياط إلى 40%، بالتزامن مع نقص متزايد في المعدات، ويرى المحللون أن لهذه الأوضاع تداعيات مباشرة على مسار العمليات العسكرية وخطة احتلال غزة ضمن "عربات جدعون 2".

نقص بالمعدات

وكشف المراسل العسكري لصحيفة "هآرتس" يانيف كوبوفيتش، أن الجيش الإسرائيلي أقر بتراجع حاد في عدد الجرافات بحوزته منذ بداية الحرب، فبينما امتلك الجيش 200 جرافة مع اندلاع الحرب، انخفض العدد الآن إلى النصف تقريبا، بعد أن دمرت أو أُعطبت خلال العمليات البرية في قطاع غزة.

ولتعويض هذا النقص، اشترى الجيش 165 جرافة جديدة، وصل منها 65 فقط، على أن تبدأ عملية تحصينها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو ما يعني أنها لن تكون متاحة لاستخدامها في العملية العسكرية المخططة لاحتلال مدينة غزة ضمن "عربات جدعون 2".

وفي خضم الاستعدادات للعملية، أشار كوبوفيتش إلى أن قائد القوات البرية اللواء نداف لوتان، وجّه توبيخا للعميد غاي هازوت، رئيس نظام التعلم العملياتي في القوات البرية، بعدما قدم وثيقة عرض فيها إخفاقات عملية "عربات جدعون" الأولى.

ففي 3 شرائح عرضها أمام الجنود والضباط بالخدمة الإلزامية، قال هازوت صراحة إن العملية "فشلت" وإن إسرائيل ارتكبت "كل الأخطاء الممكنة" خلالها، وأشارت الوثيقة إلى أن أهداف الحرب لم تتحقق، إذ لم تهزم حماس، ولم يُستعَد المحتجزين، لا عبر العمليات العسكرية ولا من خلال صفقة تبادل.

فقدان الثقة

في مقالها بصحيفة "يديعوت أحرونوت" بعنوان "10 أسباب لإنهاء الحرب"، أكدت الصحفية الإسرائيلية ميراف بتيتو، أن استمرار الحرب يبدد ما تبقى من الثقة والأمل داخل المجتمع الإسرائيلي، موضحة أن "الناس يفقدون ثقتهم بالإنسان، وبالشعب، وبالطريق المشترك".

وأشارت بتيتو إلى أن "القيم الدينية اليهودية والأخلاقية تضررت بشدة، إذ تحولت الحرب إلى طقوس عبثية يضحى فيها بالأجيال، بينما يثبت التاريخ أن الحروب الطويلة -مثل حرب فيتنام– لا تجلب الانتصارات، بل تزيد الكلفة والمعاناة".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفسه يواجه إنهاكا ونقصا في الجاهزية، في وقت تراجعت قدرة المؤسسات الرقابية والقضائية على حماية الديمقراطية، وبينت أن الأزمة النفسية باتت عامة، حيث يعاني واحد من كل 3 إسرائيليين من اضطرابات نفسية بسبب الحرب.

كما نبهت الكاتبة إلى الأعباء الاقتصادية المتفاقمة، إذ توجه الميزانيات نحو الحرب بدل الخدمات العامة، ما أدى إلى تضخم وركود استثماري، في حين تتعرض قيم التعليم والانتماء إلى التآكل نتيجة استمرار القتال.

وختمت بتيتو بالتحذير من عزلة إسرائيل المتزايدة على الساحة الدولية، معتبرة أن الخطر الأكبر يتمثل في "تآكل الأمل في الغد"، إذ تبتلع الحرب الموارد وتنهك "الروح الوطنية"، وهو ما يجعل إنهاءها والتوجه إلى صفقة تبادل شاملة ضرورة لا مفر منها.

الفشل الجديد

وكتب المحرر في الموقع الإلكتروني "والا" نير كيبنيس، مقالا بعنوان "احتلال غزة: من قال إن نتنياهو لم يتعلم شيئا من 7 أكتوبر؟"، تناول فيه تعامل رئيس الوزراء مع معركة غزة المقبلة على ضوء إخفاقات الماضي.

واستذكر كيبنيس أن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- لم يتحمل يوما المسؤولية عن الخطأ الجسيم والفشل المدوي الذي وقع في السابع من أكتوبر، حين عجزت إسرائيل عن منع عملية "طوفان الأقصى"، لكنه تساءل في الوقت ذاته "هل يعني ذلك أن نتنياهو سيفاجأ مرة أخرى؟".

وأجاب بالقول إن "نتنياهو قد لا يكرر المفاجأة ذاتها، لأن عملية الدخول إلى غزة لم تبدأ بعد، ولديه اليوم من يحمله مسؤولية أي فشل جديد، وكذلك رئيس الأركان إيال زامير، حيث "باتوا الواجهة التي يمكن اتهامها" بحسب كيبنيس.

ولفت الكاتب إلى أن نتنياهو، يتقن نقل اللوم إلى القادة والجنود، بدل مواجهة حقيقة أن الأهداف الكبرى للحرب لم تتحقق، ويقول إن "نتنياهو لا يحضر للنصر بقدر ما يحضر لتبرير الفشل المقبل، على حساب الجيش وعائلات المحتجزين، في إطار حساباته السياسية والشخصية الضيقة".