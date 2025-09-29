ميديا بارت: جولة مغن مؤيد لحرب إبادة غزة تثير جدلا في أوروبا

تثير جولة لمغني الميتاليكا الأميركي ديفيد درايمان وفرقته "ديستوربد" جدلا كبيرا في أوروبا، بسبب تأييده لحرب إبادة غزة، ولما يرتكبه الجيش الإسرائيلي في القطاع المحاصر، وفقا لموقع ميديا بارت الفرنسي.

وكشف الموقع، في تقرير بقلم دوناتيان أوي، أن فرقة "ديستوربد" بدأت أمس في الدانمارك سلسلة حفلات ستشمل دولا أوروبية، وسط نقاشات ساخنة بسبب موقف المغني درايمان المؤيد للحرب على غزة، وقد سبق ووقّع على قذائف قصف بها القطاع المدمر.

وذكر الموقع أن ديفيد درايمان معروف بتفانيه في دعم حرب إسرائيل على غزة مهما كان الثمن، وهو دائما يروج لكل ما يؤيد إسرائيل على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

رئيس بلدية فورست البلجيكية الاشتراكي تشارلز سبابينز، أعلن معارضته حضور المغني، واصفا الأمر بـ"المشكلة الأخلاقية". لكنه اعترف أن بلديته لا تملك أي سلطة مباشرة لتنفيذ أي قرار بخصوص الحفل المزمع تنظيمه

جائزة التفاني

وفي 17 سبتمبر/أيلول، منحته منظمة "بناي بريث" الدولية اليهودية جائزة، تقديرا لكونه "أحد أكثر الشخصيات التزاما في عالم الموسيقى بالدفاع عن إسرائيل".

وكتبت المنظمة مشيدة به: "من المسرح إلى شبكات التواصل الاجتماعي، رفض أن يصمت في مواجهة الكراهية المعادية للسامية والهجوم اللاذع على إسرائيل، وظل صامدا حتى في مواجهة هجمات معجبيه ونقاده وزملائه في الوسط الفني"، وفقا لميديا بارت.

من جانبهم، قال مسؤولو قاعة فورست الوطنية: "نحن نتفهم أن الناس يطرحون أسئلة، لكننا نتخذ موقفا محايدا"، وأوضحوا أنهم ليسوا مسؤولين عن البرمجة، بل هو العملاق الأميركي في مجال العروض الفنية لايف نيشن".

معضلة أخلاقية

وفي باريس، ذكرت القاعة التي ستحتضن حفل مغني الميتاليكا لميديا بارت أنها لا تملك أي حرية لحظر أو السماح بتقديم عرض فني، طالما أن المنتج يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها.

وزادت أن حظر أي فعالية يبقى من الصلاحيات الحصرية للمؤسسات القانونية المختصة.

ونقل الموقع عن سارة ليغران -النائبة عن الدائرة 16- قولها إن المسألة لا تتعلق بقضية حرية فنية، وأضافت: "نحن أمام شخص تعرّضه أقواله وأفعاله بوضوح للملاحقة القانونية لأنها تشكل تواطؤا في جرائم حرب أو إبادة جماعية".

وتابعت أنها تتساءل عن سبب منحه منبرا يسمح له بالتعبير عن مواقفه المدانة والتي يجب على فرنسا أن تلاحقه قضائيا بسببها.

كما أكدت بلدية الدائرة 19 -التي تقع ضمنها سلطتها قاعة زينيث- للموقع أنها لا تملك سلطة لإلغاء برامج الفنانين.

سارة ليغران -النائبة عن الدائرة 16- قالت إن المسألة لا تتعلق بقضية حرية فنية، وأضافت: "نحن أمام شخص تُعرّضه أقواله وأفعاله بوضوح للملاحقة القانونية لأنها تشكل تواطؤا في جرائم حرب أو إبادة جماعية"

غير أن ممثلي الدائرة التي يرأسها الاشتراكي فرانسوا داغنو قالوا إن السؤال الذي يطرح نفسه هو خطر الإخلال بالنظام العام أثناء تنظيم الحفل.

ويضيف الموقع أنه في هذه الحالة سيتعين الرجوع إلى المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تصل إلى حظر الحفل.

وتابع الموقع أن ديفيد درايمان سبق ووجّه انتقادات لاذعة للثنائي الغنائي بوب فيلان بعدما رددا في حفل بمسرح بإنجلترا: "الموت، الموت للجيش الإسرائيلي".

كما انتقد موقف توم موريلو عازف الغيتار في فرقة فن الروك عندما عبر عن إعجابه بفرقة هيب هوب من أيرلندا الشمالية، التي تدعم علنا الشعب الفلسطيني، وسبق وحملت علم حزب الله اللبناني في أحد عروضها.

وهو انتقاد ردت عليه الفرقة الأيرلندية بقولها: "الابتسام والتوقيع على القنابل التي تلقى لقتل الأطفال وعائلات الآخرين يجعلك أحمق حقيقيا".