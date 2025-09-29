موقع بريطاني: لا أمل في اقناع بوتين والحرب قادمة

نشر موقع "آي بيبر" البريطاني تقريرا تحليليا قال فيه إن جميع الآمال في اقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تبخرت، وإن الحرب -التي لم تعد حرب أوكرانيا وحدها- قادمة.

وأشار التقرير -الذي أعده مراسل الموقع في بروكسل ليو سندروفيتش- إلى اتفاق وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ يوم الجمعة على إعداد خطط لبناء شبكة دفاعية ضد الطائرات المسيّرة تغطي الجبهة الشرقية بأكملها وتحمي البنية التحتية الحيوية.

جدار المسيرات

وقال إن هذه الشبكة الدفاعية أطلقوا عليها "جدار الطائرات المسيّرة"، وهي ليست حلا سحريا، لكنها -على الأقل- تشير إلى الإقرار بأن الحرب قادمة وأن على أوروبا أن تتحرك بوتيرة أسرع بكثير.

ونقل عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القول إن أوروبا يجب أن تستجيب للنداء لبناء جدار من الطائرات المسيّرة، باستخدام الرادارات وأجهزة الاستشعار الصوتي وأنظمة الاعتراض.

كما نقل عن الأمين العام لحلف الناتو مارك روتّه تحذيره من أن أوروبا لا تستطيع الاستمرار في إطلاق صواريخ بملايين اليوروهات لاعتراض مسيّرات لا تتعدى قيمتها جزءا يسيرا من ذلك، وأن معادلة الردع تتطلب أسلوبا جديدا.

وقال إن أوكرانيا تُعتبر عنصرا أساسيا في هذا المشروع، فبينما تولت أوروبا تمويل دفاعاتها، فإن الأوكرانيين -الذين طوروا قدراتهم في مجال المسيّرات بسرعة مذهلة- قادرون على مشاركة خبراتهم الميدانية في تطوير ونشر هذه الأسلحة التي أصبحت رمزا للحرب.

بريطانيا تنخرط بقوة

وأوضح التقرير أن قرار بريطانيا الانخراط بقوة في المشروع الأوروبي لبناء "جدار الطائرات المسيّرة" يعكس إدراكا متزايدا بأن الحرب لم تعد محصورة داخل حدود أوكرانيا.

فقد بدأت المملكة المتحدة -بالتعاون مع أوكرانيا- في إنتاج أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة الاعتراضية زهيدة التكلفة، استعدادا لتشكيل قاعدة لحاجز جوي دفاعي يمتد على طول الجبهة الشرقية لحلف الناتو.

وعلق الكاتب بأن الرسالة واضحة، وهي أن الحرب لم تعد حرب أوكرانيا وحدها، بل حرب أوروبا بأسرها.

الاختراقات الروسية

وأضاف أن المبادرة البريطانية تأتي في أعقاب سلسلة من الاختراقات التي جعلت الحرب وشيكة بشكل خطير، مشيرا إلى اختراق المجال الجوي لكل من بولندا، والدانمارك، والنرويج، ورومانيا والسويد، من مسيرات يُعتقد أنها روسية.

كما أشار إلى قضاء 3 مقاتلات روسية من طراز (ميغ 31) -في وقت سابق من هذا الشهر- 12 دقيقة كاملة داخل المجال الجوي الإستوني، وادعت موسكو أن ذلك تم عن طريق "الخطأ"، ولم يصدقها إلا القلة.

نمط روسي واضح

وقال سندروفيتش إن روسيا أصبحت تتبع نمطا واضحا: بوتين يختبر حلف الناتو بحثا عن ثغرات، ليرى إلى أي مدى يمكنه التمادي من دون مواجهة رد عسكري.

واستمر سندروفيتش ليقول إن زمن الرهان على إمكانية إقناع بوتين انتهى، وإن أوروبا تُدفع دفعا إلى ثورة دفاعية، تُسرّع من خطط الشراء المشترك، وتكامل الدفاع الجوي، والتعبئة الصناعية.

وفي موازاة ذلك، يشير الكاتب إلى قرض أوروبي لأوكرانيا بقيمة 122 مليار جنيه إسترليني، ممول من الأصول الروسية المجمّدة، قائلا إن تلك الخطوة تمثل منعطفاً حادا في قصة الأمن الأوروبي.