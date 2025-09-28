أعلنت بريطانيا عن مشروع طموح لإنشاء "جدار من المسيّرات" لحماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أي عدوان روسي على أراضيها، حسبما أفادت صحيفة ديلي تلغراف اللندنية.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة البريطانية التي أُطلق عليه اسم (مشروع الأخطبوط) بالتعاون مع أوكرانيا، يُعد جزءا من إستراتيجية أوسع لردع موسكو واحتواء أي توسع محتمل للحرب.

وتشمل الخطة تصنيع مسيّرات اعتراضية منخفضة التكلفة في المصانع البريطانية خلال أسابيع، قادرة على التصدي للطائرات الروسية والصواريخ على الحدود.

جدار مهم

وتتميز هذه الطائرات -وفق تقرير توني دايفر- بكونها أقل تكلفة بعشر مرات من نظيراتها التقليدية، وقد أثبتت فعاليتها بالفعل ضد مسيّرات شاهد الإيرانية الانتحارية التي تستخدمها روسيا في حربها على أوكرانيا.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب سلسلة من الانتهاكات الروسية للمجال الجوي لدول أوروبا الشرقية، أثارت -بحسب الصحيفة- قلق الوزراء الأوروبيين، مما دفع بريطانيا إلى نشر مقاتلات طراز (تايفون) تابعة لسلاح الجو الملكي فوق بولندا في استعراض للقوة أمام موسكو.

وكان وزراء أوروبيون قد عقدوا اجتماعا يوم الجمعة الماضي لمناقشة مفهوم "جدار المسيّرات"، الذي سيشمل نشر طائرات مسيّرة تُطلق من الأرض على الحدود للتصدي للمسيّرات أو الصواريخ الروسية.

ووفقا لدايفر في تقريره، فقد شهد هذا الأسبوع انتهاكا مستهجنا لمسيّرات روسية فوق أجواء الدانمارك والنرويج والسويد، مما دفع العديد من العواصم الأوروبية إلى دق ناقوس الخطر وتعزيز دفاعاتها.

وصرح وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي لديلي تلغراف أن هذه التوغلات -التي وصفها بأنها "متهورة وخطيرة"- ستُقابل برد من دول الناتو، يشمل إقامة دفاعات حدودية جديدة.

وكشف أن بلاده ستنتج هذه الطائرات بكميات ضخمة باستخدام "تقنيات التصنيع الحديثة التي نمتلكها ولا يمتلكونها (أي الروس)"، مضيفا أن بريطانيا ستزود أوكرانيا بالآلاف منها "لمساعدتها على الدفاع عن نفسها".

إعلان

ولفت إلى أن هذا النظام يمكن أن يُستخدم لاحقا كمنظومة دفاع صاروخي داخل بريطانيا لحماية المواقع العسكرية والبنية التحتية الوطنية الحيوية.

وأمس السبت، أعلنت الشرطة الدانماركية رصد مسيّرتين مجهولتين تحلقان فوق أكبر قاعدة عسكرية في البلاد، في أحدث واقعة من هذا النوع ضمن ما وصفه مسؤولون دانماركيون بأنه "هجوم مستهجن".

وأدى رصد المسيّرات الغامضة إلى إغلاق عدة مطارات في أنحاء الدولة الإسكندنافية منذ الاثنين الماضي، عندما ظهرت المسيرات أول مرة.

وأمام تكرار تلك الهجمات، أعلنت وزارة الدفاع الدانماركية أنها قبلت عرضا سويديا لتزويدها بأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة، قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل في كوبنهاغن.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء الماضي، إن المسيّرات التي عطّلت الرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن كانت جزءا من "نمط النزاع المستمر على حدودنا".

من جانبه، قال السفير الروسي لدى الدانمارك فلاديمير باربين إن الشكوك في تورط روسيا في واقعة مطار كوبنهاغن لا أساس لها من الصحة.