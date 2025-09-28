الأضاحي المعلبة.. مبادرة إنسانية لإطعام غزة المحاصرة

في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة نتيجة التجويع والحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، تعد "الأضاحي المعلبة" من أبرز المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى دعم الأسر في غزة، خصوصا في ظل محدودية الوصول للمواد الغذائية الأساسية.

فمنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يعيش القطاع ظروفا إنسانية وأمنية بالغة القسوة، في ظل حصار خانق وتدمير للبنى التحتية، مما جعل إيصال الأضاحي الحية أو اللحوم الطازجة إلى داخل القطاع أمرا شبه مستحيل، سواء من الداخل الفلسطيني أو من الدول الإسلامية المجاورة.

وبحسب مسؤول مشروع الأضاحي في مؤسسة الخير رائد العربي، تخضع عملية إنتاج الأضاحي المعلبة إلى سلسلة من الإجراءات الصحية والشرعية الدقيقة، تبدأ العملية بذبح الأضاحي وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ثم تقطّع اللحوم وتفصل عن العظام، قبل أن تطهى عند درجة حرارة تبلغ 76 درجة مئوية.

وتنشط العديد من المنظمات والجمعيات الخيرية في مشروع تعليب الأضاحي وإرسالها إلى غزة، مثل الهلال الأحمر القطري، ومؤسسة عيد الخيرية، وقطر الخيرية، ومؤسسة الخير، وجمعية البركة، و"هيومن أبيل"، وهيئة الإغاثة الإنسانية، وعدد من المنظمات الأخرى.