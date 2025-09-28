أسوشيتد برس: تسلسل زمني مشحون بالتوتر للملف النووي الإيراني

أعادت الأمم المتحدة، فجر اليوم الأحد، فرض العقوبات على إيران، وزاد ذلك الضغوط على اقتصاد طهران المتعثر في وقت لا تزال فيه التوترات مرتفعة في الشرق الأوسط على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.



وقام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي بمحاولة أخيرة لوقف العقوبات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع في نيويورك. كما فشلت جهود الصين وروسيا في منع إعادة تفعيل العقوبات.

وبدأ العدّ التنازلي عندما أعلنت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، في 28 أغسطس /آب أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.



وفيما يلي جدول زمني للبرنامج النووي الإيراني:

البدايات

1967: إيران تتسلم مفاعل طهران للأبحاث في إطار برنامج "الذرة من أجل السلام" الأميركي.

1979: يفرّ شاه إيران محمد رضا بهلوي، الحليف الأميركي، من البلاد وهو في حالة صحية حرجة مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضده. يعود آية الله الخميني إلى طهران وتنتصر الثورة الإسلامية، ويستولي الطلبة على السفارة الأميركية في طهران، لتبدأ أزمة الرهائن التي استمرت 444 يوما. ويتوقف البرنامج النووي الإيراني تحت ضغط دولي.

أغسطس/آب 2002: تكشف أجهزة الاستخبارات الغربية ومجموعة معارضة إيرانية عن منشأة نطنز السرية لتخصيب اليورانيوم.

يونيو/حزيران 2003: بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدخل في مفاوضات نووية مع إيران.

أكتوبر/تشرين الأول 2003: إيران تعلّق تخصيب اليورانيوم تحت ضغط دولي.

فبراير/شباط 2006: تعلن إيران أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم بعد انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. تنسحب بريطانيا وفرنسا وألمانيا من المفاوضات المتعثرة.

يونيو/حزيران 2009: الانتخابات الرئاسية الإيرانية المثيرة للجدل تعيد أحمدي نجاد إلى الحكم رغم مزاعم التزوير، ما أشعل احتجاجات عرفت بـ"الحركة الخضراء".

أكتوبر/تشرين الأول 2009: في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، تفتح الولايات المتحدة وإيران قناة اتصال سرية عبر سلطنة عُمان.

يوليو/تموز 2012: مسؤولون أميركيون وإيرانيون يعقدون محادثات سرية مباشرة في عُمان.

يوليو/تموز 2015: تعلن القوى الكبرى وإيران التوصل إلى اتفاق نووي شامل طويل الأمد يقيّد تخصيب إيران لليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

انهيار الاتفاق النووي

الثامن من مايو/أيار 2018: ينسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق النووي واصفا إياه بأنه "أسوأ صفقة على الإطلاق"، ويقول إنه سيحصل على شروط أفضل لوقف برنامج الصواريخ ودعم طهران للفصائل الإقليمية، لكن تلك المفاوضات لا تحدث خلال ولايته الأولى.

الثامن من مايو/أيار 2019: تعلن إيران أنها ستبدأ التراجع عن التزاماتها في الاتفاق النووي.

الثالث من يناير/كانون الثاني 2020: ضربة أميركية بطائرة مسيّرة في بغداد تقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

الثامن من يناير/كانون الثاني 2020: ردا على اغتيال سليماني، تطلق إيران وابل صواريخ على قواعد عسكرية في العراق تؤوي جنودا أميركيين وعراقيين، ما أسفر عن إصابة أكثر من 100 جندي أميركي بإصابات دماغية، بحسب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

الثاني من يوليو/تموز 2020: انفجار غامض يدمر منشأة إنتاج أجهزة الطرد المركزي في نطنز. وتلقي إيران باللوم على إسرائيل.

السادس من أبريل/نيسان 2021: تبدأ إيران والولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن مفاوضات غير مباشرة في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، لكن المفاوضات تفشل في التوصل لاتفاق.

11 أبريل/نيسان 2021: هجوم ثانٍ خلال عام يستهدف منشأة نطنز، ويُرجّح أن إسرائيل نفذته.

16 أبريل/نيسان 2021: تبدأ إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق، وخطوة تقنية قريبة من مستوى تصنيع السلاح النووي البالغ 90%.

17 يوليو/تموز 2022: مستشار المرشد الإيراني كمال خرازي يقول إن إيران قادرة تقنيا على صنع قنبلة نووية لكنها لم تقرر بنائها بعد.

14 أبريل/نيسان 2024: تشن إيران هجوما غير مسبوق بشكل مباشر على إسرائيل، مطلقة أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيّرة هجومية. تعترض إسرائيل، بمساعدة تحالف دولي تقوده واشنطن، معظم الهجوم.

وقالت إيران إن الهجوم رد على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق وقتل عدد من القادة العسكريين في الأول من أبريل/نيسان 2024.

19 أبريل/نيسان 2024: ضربة إسرائيلية مشتبه بها تستهدف نظام دفاع جوي قرب مطار في أصفهان.

الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024: تشن إيران هجوما مباشرا ثانيا على إسرائيل، لكن التحالف الدولي وإسرائيل يعترضان معظم الصواريخ.

وجاء هذا الهجوم بعد أيام من تحذير إيران من أن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعباس نيلفوروشان نائب قائد عمليات الحرس الثوري في غارة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية "لن يمر من دون رد".

26 أكتوبر/تشرين الأول 2024: إسرائيل تهاجم إيران علنا لأول مرة، مستهدفة أنظمة دفاع جوي ومواقع مرتبطة ببرنامجها الصاروخي.

عودة ترامب ومحاولة تواصل

20 يناير/كانون الثاني 2025: يؤدي ترامب اليمين رئيسا لولاية ثانية.

السابع من فبراير/شباط 2025: المرشد الإيراني علي خامنئي يصف مقترحات المحادثات مع الولايات المتحدة بأنها "غير ذكية ولا حكيمة ولا مشرفة".

السابع من مارس/آذار 2025: ترامب يقول إنه بعث رسالة إلى خامنئي يسعى فيها لاتفاق نووي جديد.

15 مارس/آذار 2025: ترامب يشن ضربات جوية مكثفة على الحوثيين في اليمن، آخر أعضاء ما يسمى بـ"محور المقاومة" القادرين على شن هجمات يومية.

السابع من أبريل/نيسان 2025: ترامب يعلن أن الولايات المتحدة وإيران ستعقدان محادثات مباشرة في عُمان. وإيران تقول إنها ستكون غير مباشرة لكنها تؤكد الاجتماع.

12 أبريل/نيسان 2025: الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في عُمان تنتهي بوعد بعقد جولات إضافية بعد حديث قصير بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية عباس عراقجي.

19 أبريل/نيسان 2025: الجولة الثانية من المحادثات تعقد في روما.

26 أبريل/نيسان 2025: اجتماع ثالث في عُمان يشهد لأول مرة محادثات على مستوى الخبراء.

11 مايو/أيار 2025: الجولة الرابعة من المحادثات تعقد قبل جولة ترامب في الشرق الأوسط.

23 مايو/أيار 2025: الجولة الخامسة تعقد في روما، وتقول عُمان إن المحادثات حققت "تقدما ما لكن غير حاسم".

بداية الحرب بين إيران وإسرائيل

التاسع من يونيو/حزيران 2025: إيران تشير إلى أنها لن تقبل المقترح الأميركي بشأن برنامجها النووي.

12 يونيو/حزيران 2025: مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن أن إيران لا تمتثل لالتزاماتها النووية. وترد إيران بإعلان بناء وتشغيل منشأة ثالثة لتخصيب اليورانيوم.

13 يونيو/حزيران 2025: تبدأ إسرائيل حربها ضد إيران، مستهدفة مواقع نووية وعسكرية ومنشآت حكومية على مدى 12 يوما.

22 يونيو/حزيران 2025: تتدخل الولايات المتحدة في الحرب وتهاجم 3 مواقع نووية إيرانية.

23 يونيو/حزيران 2025: ترد إيران باستهداف قاعدة عسكرية أميركية في قطر، محدثة أضرارا محدودة.

24 يونيو/حزيران 2025: ترامب يعلن وقف إطلاق النار.

25 يوليو/تموز 2025: دبلوماسيون إيرانيون وأوروبيون يعقدون محادثات في إسطنبول بشأن البرنامج النووي.

الثامن من أغسطس/آب 2025: فرنسا وألمانيا وبريطانيا تحذر إيران في رسالة من إعادة فرض العقوبات الأممية إذا لم يتم التوصل إلى "حل مرضٍ" للأزمة بحلول 31 أغسطس/آب.

28 أغسطس/آب 2025: فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعلن بدء عملية "العودة السريعة" للعقوبات الأممية على إيران.

التاسع من سبتمبر/أيلول 2025: إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصلان إلى اتفاق مبدئي على بدء عمليات التفتيش، لكن تبقى تساؤلات بشأن تنفيذه.

19 سبتمبر/أيلول 2025: مجلس الأمن يرفض وقف إجراءات إعادة فرض العقوبات.

26 سبتمبر/أيلول 2025: مجلس الأمن يرفض محاولة أخيرة من الصين وروسيا لمنع العقوبات.

28 سبتمبر/أيلول 2025: تعيد الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران بعد فشل أي مساعٍ دبلوماسية أخيرة.