غزة- أكدت وزارة الصحة الفلسطينية -في تصريح لها- أن أزمة حقيقية تواجه بنوك الدم في مستشفيات قطاع غزة، وحذَّرت من أن خطرا محدقا يتهدد حياة المرضى لا سيما في أقسام الطوارئ والأطفال والعناية المكثَّفة ومرضى الفشل الكلوي.

وتظهر أبرز هذه المخاطر التي تتهدد هذا القطاع -وفق الوزارة- في:

خدمات بنوك الدم في المستشفيات مهددة بالتوقف الكامل نتيجة عدم توفر المستهلكات المخبرية وأدوات نقل الدم.

وجود عجز شديد في أصناف المستهلكات الطبية في المختبرات، مما يزيد الأزمة تعقيدا إلى جانب النقص الحاد في وحدات الدم ومكوناته.

استحالة استقبال أو نقل أي من وحدات الدم ومكوناته دون توفر المستهلكات المخبرية.

إعاقة تغطية الاحتياج الطارئ للأقسام الحيوية وإجراء الفحوصات المخبرية مع تزايد أعداد الجرحى.

وبينت الوزارة أن استمرار هذا الوضع يهدد حياة مئات المرضى، خصوصا في أقسام الطوارئ والعناية المكثفة وحضانات الأطفال ومرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم.

كما ناشدت الجهات الدولية والإنسانية بسرعة التدخل لتأمين المستهلكات والمستلزمات الضرورية لضمان استمرار عمل بنوك الدم والمختبرات في المستشفيات الفلسطينية.

نداء استغاثة

وفي ظل استمرار هذه التحديات، وجَّهت وزارة الصحة وبنوك الدم في المستشفيات نداء عاجلا إلى الجهات المعنية والمؤسسات الإنسانية لتوفير الدعم اللازم وضمان استمرارية الخدمات الحيوية التي يقدمها بنك الدم، لما لها من أثر مباشر على حياة المرضى وسلامتهم. واعتبرت أن تأمين المستلزمات الطبية الأساسية لم يعد خيارا، بل ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل.

وتظل الأزمة قائمة ما استمر العدوان، واستمر الحصار والتعنت الإسرائيلي، الذي يقف عائقا أمام دخول المستلزمات الطبية الضرورية، ويعرقل عمل المؤسسات الصحية والإنسانية في أداء واجبها تجاه المرضى والمصابين.

وفي ظل هذا الواقع القاسي، يدفع المدنيون الثمن الأكبر، وسط صمت دولي مؤلم، وتجاهل لمعاناة شعب يواجه الموت بنقص المستلزمات الطبية والمخبرية والدواء.