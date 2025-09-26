صحف عالمية: مستشفيات مدينة غزة تغلق أبوابها والأطباء والممرضون مرهقون

واصلت صحف ومواقع عالمية تسليط الضوء على الوضع الإنساني المأساوي في مدينة غزة، وقالت صحيفة واشنطن بوست إن مستشفيات هذه المدينة تغلق أبوابها وإن المرضى والمسعفين يضطرون للمغادرة. كما كشفت دراسة تحدثت عنها صحيفة غارديان البريطانية عن خطورة الإصابات التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.

وأشار تقرير الصحيفة الأميركية إلى أن "مستشفيات مدينة غزة تغلق أبوابها والمرضى يفرون مع تقدم القوات الإسرائيلية" ويقول أطباء ومسؤولون صحيون -بحسب الصحيفة- إن تكثيف الهجمات الإسرائيلية داخل المدينة يسبب انهيار نظام الرعاية الصحية -المتهالك أصلا- بالمنطقة مما يدفع المسعفين والمرضى إلى الفرار، كما يستنزف المستشفيات في منطقة جنوب القطاع.

وتؤكد أندي فوغن، وهي ممرضة غادرت غزة بعد مهمة تطوعية استمرت 3 أشهر، أن طائرات مسيّرة بدأت الأيام الأخيرة بإطلاق النار على مباني المستشفى الذي تعمل فيه حيث اخترقت بعض الرصاصات الجدران.

ويعاني الأطباء والممرضون الفلسطينيون، وهم عصب النظام الصحي، من الإرهاق والانهيار النفسي وكثيرا ما اضطروا إلى النزوح والعيش في خيام مكتظة، بحسب تقرير واشنطن بوست.

وتطرقت غارديان إلى دراسة أظهرت أن إصابات المدنيين في غزة تشبه تلك التي يتعرض لها الجنود بمناطق الحرب. وكشفت الدراسة التي نشرت بالمجلة الطبية البريطانية أن طبيعة الإصابات التي يتعرض لها المدنيون في غزة -مثل الحروق وإصابات الأطراف- تفوق في بعض الحالات ما لحق بالجنود الأميركيين خلال حربي العراق وأفغانستان.

وأوضح الباحث بجامعة ميشيغان الدكتور بلال عرفان أن نمط الإصابات المنتشرة بين المدنيين في غزة يعكس مستوى من العنف يشبه ما يتعرض له العسكريون في ساحات القتال، مما يشير إلى شدة العمليات العسكرية وضررها البالغ على السكان.

خطة إسرائيلية

وفي مقال بالصحيفة البريطانية كتبه ديفيد أدلر المنسق العام المشارك بمنظمة "التقدميين الدولية" عن أسطول الصمود الدولي الذي يبحر إلى غزة لإنشاء ممر إنساني. ويقول أدلر، وهو من المشاركين بالأسطول، إنه بعد فشل حكومات العالم في مساندة شعب غزة يقود هذه المهمة عدد من المتطوعين من أكثر من 40 دولة بينهم أطباء ومحامون وصحفيون وناشطون يحدوهم الأمل بكسر الحصار ووقف تدمير غزة.

وعلى الرغم من التهديدات، يؤكد المشاركون -بحسب المقال- أنهم سيواصلون الإبحار حتى إتمام مهمتهم، داعين مزيدا من الدول للانضمام إليهم لإنقاذ المدنيين في غزة، مؤكدين أن الوقت لا يسمح بالانتظار.

وفي الصحف الإسرائيلية، كشفت "جيروزاليم بوست" عن خطة للحكومة لاعتراض المساعدات المتجهة لغزة ضمن أسطول الصمود العالمي. وبحسب تقرير الصحيفة، فإن إسرائيل تخطط للاستيلاء على 45 سفينة في المياه اليونانية وإن من يرفض الصعود والترحيل الطوعي سيعتقل.

وفي محاولة لتجنب تصعيد النزاع البحري، عرضت إسرائيل إيصال المساعدات إذا رست السفن في ميناء عسقلان، لكن النشطاء رفضوا العرض أكدوا استمرار رحلتهم إلى غزة، كما جاء في تقرير جيروزاليم بوست.