إعلام إسرائيلي: نتنياهو تجنب الأجواء الأوروبية خشية اعتقاله ووصل نيويورك "بعد نهاية الحفلة"

سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على تجنب طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العبور في الأجواء الأوروبية خلال سفره إلى الولايات المتحدة، خوفا من إمكانية اعتقاله بناء على مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة ضده.

كما تناول الإعلام الإسرائيلي معضلة إسرائيل في التعامل مع أسطول الناشطين المتجه إلى غزة، والذي قد ترافقه بعض السفن الحربية من إيطاليا وإسبانيا.

وقالت القناة كان 11 إن طائرة نتنياهو أقلعت إلى الولايات المتحدة هذه المرة في مسار مختلف واستثنائي. وأوضحت مراسلة الشؤون السياسية للقناة، غيلي كوهين، أن الطائرة اتخذت مسارا عبر البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق، في محاولة قدر الإمكان لتجنب العبور ولو للحظة واحدة من فوق الأراضي الأوروبية.

وأشارت كوهين إلى أن نتنياهو غيّر مسار رحلاته السابقة وأطال المسافة، لكن هذه المرة كان مسار رحلته أطول، وأرجعت ذلك إلى وجود خشية في محيط رئيس الوزراء من إمكانية اعتقاله إذا هبط على أرض أوروبية ما.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن جهتها، قالت مراسلة الشؤون السياسية في القناة 13، موريا أسرف وولبيرغ إن تغيير مسار رحلة نتنياهو يأتي بسبب مذكرات الاعتقال التي صدرت السنة الماضية ضد نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة لم يمر من فوق فرنسا ودول أوروبية خوفا من اعتقاله إذا هبطت طائرته اضطراريا.

أما مراسل الشؤون السياسية في قناة كان 11، سليمان مسودة ، فقال إن نتنياهو وصل إلى نيويورك "بعد نهاية الحفلة"، أي في الأيام الأخيرة لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن غادر الجميع.

ومن جهته، قال إليئاف بتيتو، وهو رئيس هيئة الدعاية المدنية (غير الحكومية) إنه "من العار أن يضطر رئيس الحكومة إلى تغيير مسار رحلاته لأن هناك مذكرة اعتقال بحقه.

وضع مختلف

وبخصوص معضلة إسرائيل في التعامل مع أسطول الناشطين المتجه إلى غزة، قال مراسل الشؤون الخارجية في القناة 13، يوسيف يسرائيل إن الأسطول الذي يشق مساره إلى غزة مختلف هذه المرة، أولا من ناحية الاعتراف الدولي، حيث إن إسبانيا وإيطاليا سترسلان سفنا حربية (أو قد ترسلان سفنا إذا تطلب الوضع)، 3 سفن: واحدة إسبانية واثنتان إيطاليتان.

إعلان

وأضاف أنه "إذا وصلت السفن إلى المياه الإقليمية، فإن إسرائيل ستضطر لعصر دماغها لمعرفة كيف ستتعامل مع الوضع".