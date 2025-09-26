إعلام إسرائيلي: الجنود والإعلام والساكتون شركاء في الإبادة الجماعية بغزة

قال محللون إسرائيليون إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ينفذ العملية البرية في مدينة غزة بحذر وبطء على أمل حدوث تطورات سياسية تجنبه الاجتياح الكامل للمدينة.

ويأتي ذلك في وقت تتهم فيه أطراف حقوقية إسرائيلية جميع الإسرائيليين بتنفيذ الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتعتبر أن الإعلام المحرِّض والمتستِّر على الإبادة وكذلك الساكتون عنها شركاء في ارتكاب الجريمة.

وحسب محلل الشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس عاموس هارئيل، فإن ما يحدث في مدينة غزة ليس قتالا كبيرا، فهي غارات وقصف للجيش لا يتوقف في محاولة لإجبار السكان على الرحيل، مشيرا إلى أن الانطباع الذي يتولد هو أن إسرائيل لا ترغب في تنفيذ عملية برية.

وأضاف أن "إسرائيل تقوم باستعراض عضلاتها كي تقول إنها تضغط"، وذكّر بالخلاف في الحكومة والمجلس الوزاري المصغر، عندما عبر رئيس الأركان عن تحفظاته تجاه عملية كبرى في غزة، مرجحا أن يكون زامير هو من يفرض مجريات الأمور، ولذلك يجري التحرك ببطء وحذر.

ويرى ألون أفيتار، وهو محلل في الشؤون العربية والفلسطينية، أن "الخطة التي وضعت لا يمكن تجنبها، فلا توجد طريقة للالتفاف عن نهاية الحرب وانسحاب الجيش من معظم مناطق قطاع غزة واستعادة المخطوفين"، واعتبر أن الإفراج عن الأسرى في غزة هو مفتاح كل شيء.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في منتصف الشهر الجاري بدء عمليته العسكرية لاحتلال مدينة غزة، وقال في بيان إن "هدف العملية تدمير البنية التحتية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى الوصول إلى هزيمتها".

الإبادة الإسرائيلية

وتطرق الإعلام الإسرائيلي إلى مواقف أطراف حقوقية تنتقد حرب الإبادة في غزة، إذ اتهمت يولي نيفاك، المديرة العامة لمركز "بتسيلم" لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالت إن "القدرة على وقف ماكينة الإبادة الإسرائيلية هي محدودة جدا جدا الآن".

وأضافت "لقد رأيت كيف تنفذ هذه الإبادة الجماعية، يجب خلق حالة "نزع لإنسانية" الفلسطينيين بشكل عام والفلسطينيين في غزة بشكل خاص".

وقالت إن "شعب إسرائيل بالكامل ينفذ الإبادة الجماعية في غزة، الجنود الذي ينفذون العملية البرية، ووسائل الإعلام التي تدعم هذه الإبادة وتتستر عليها وفي كثير من الأحيان تحرض عليها، وكذلك العائلات والذين يتجاهلون والذين ينكرون والذين يقولون هذا كثير بالنسبة لهم".