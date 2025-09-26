أسطول الصمود العالمي يرفض تحويل المساعدات إلى قبرص ويواصل إبحاره

روما- نيابة عن اللجنة التوجيهية لأسطول الصمود العالمي، أعلن الوفد الإيطالي المشارك -في بيان أمس الخميس- رفضه اقتراح تحويل المساعدات الإنسانية إلى قبرص ثم إيصالها إلى قطاع غزة بمشاركة البطريركية اللاتينية في القدس.

وأكد البيان -الذي وصلت الجزيرة نت نسخة منه- أن مهمة الأسطول تظل ملتزمة بهدفها الأساسي وهو "كسر الحصار غير القانوني وتسليم المساعدات إلى سكان غزة المحاصرين الذين يعانون من إبادة جماعية وتطهيرعرقي".

وأضاف أن "أية عرقلة للمهمة تُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي وتحديا للأمر المؤقت لمحكمة العدل الدولية الذي يُلزم إسرائيل بتسهيل إيصال المساعدات إلى القطاع". وطالب الوفد الحكومة الإيطالية بإصدار "رد واضح وصارم وجاد يتوافق مع القانون الدولي".

معنويات عالية

وأشار البيان ذاته إلى الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد 30 شخصا حتى الآن بينهم أطفال، متوقعا ارتفاع العدد نتيجة الغارات المستمرة في مخيم البريج وحي تل الهوا بمدينة غزة.

وذكّر بالأحداث الجارية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وباستشهاد أكثر من 65 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 167 ألفا آخرين، إلى جانب فقدان الآلاف تحت الأنقاض.

وأصدر الوفد بيانه بعد ندوة صحفية طارئة عبر تقنية "زوم" عقدها أسطول الصمود العالمي لتدارس آخر المستجدات، خاصة بعد الهجوم الذي تعرض له من قِبل طائرات مسيّرة ليلة الثلاثاء الماضي مما أدى إلى إصابة عدة قوارب مشاركة من ضمنها الإيطالية.

ودفعت هذه التطورات الشارع الإيطالي للانتفاض والضغط على حكومته اليمينية المتهمة بمساندة إسرائيل، حيث وافقت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني على إرسال سفينة عسكرية للإنقاذ نحو جزيرة كريت لتكون قريبة من قوارب بلادها المشاركة في الأسطول.

ومن جانبه، وجّه ماندلا مانديلا حفيد الزعيم التاريخي لجنوب أفريقيا نيلسون منديلا تحية شكر للمؤيدين حول العالم "الذين جعلوا هذه المبادرة الشجاعة ممكنة" مؤكدا أن استهدافهم يظهر "مستوى اليأس لدى الكيانات الصهيونية التي تحاول وقف جهودنا لإنهاء الإبادة الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لشعب غزة الجائع".

وكان مانديلا الحفيد يتحدث كشاهد من السفينة الحاملة للوقود الذي يوزع على سفن الأسطول (50 سفينة وقاربا) وقال "لن نتفاجأ إذا اختارت إسرائيل العنف مرة أخرى. هذه أعمال يأس ليست مختلفة عما شهدناه خلال العقد الأخير من نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".

وأشار إلى أن أسطول الصمود العالمي "يأتي في وقت بدأت فيه بعض الحكومات الغربية تتراجع عن دعمها المخزي لإسرائيل، لكن لا أحد منها يوقف الإبادة الجماعية والتهجير القسري لملايين الفلسطينيين في غزة".

ودعا حفيد مانديلا الحكومات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية والحقوقية وكل الناس من مختلف الخلفيات إلى "ممارسة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف هجماته العنيفة وتهديداته ضد الأسطول".

وقال "نطمئن عائلاتنا وأصدقاءنا. سنفعل كل ما بوسعنا لحماية المشاركين حتى في الظروف الصعبة. لن نتوقف عن جهودنا حتى تتوقف الإبادة الجماعية، وتصل المساعدات الإنسانية بحرية، ويحصل الشعب الفلسطيني على حريته".

انتهاك القانون

من جهتها، قالت الناشطة الهندية فارشا غانديغوثا عن مجموعة لاهاي "رسالتنا واضحة، لا يمكننا الاستمرار في التظاهر بأن المؤسسات الدولية، من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كافية لوقف الفظائع، ليست كذلك".

ودعت للضغط على البرلمان الهولندي لأجل "وقف صادرات الأسلحة لإسرائيل، وضمان وصول المساعدات لغزة، ووقف المصانع والموانئ التي تغذي هذه الإبادة، وتحقيق المساءلة على المستويات الفردية والحكومية والاقتصادية بخصوص الجرائم الجارية".

أما المحامية الفلسطينية لميس الديك، فقد قدمت إحاطة قانونية أكدت خلالها أنه لا يوجد أي أساس قانوني لحصار غزة، مستندة في حديثها إلى القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية.

وأشارت إلى أن السيطرة الإسرائيلية على المياه قبالة القطاع غير قانونية "حتى لو اعتبرت مياها إسرائيلية" ولا يمكن لإسرائيل اعتراض السفن دون أسباب قانونية.

وأوضحت لميس أن "إسرائيل أعلنت بالفعل نيتها انتهاك هذه المبادئ، من خلال أعمال عنف غير متناسبة، واعتقالات تعسفية وتمييزية، ومصادرة السفن".

وأضافت أن مصطلح "الإرهاب" يستخدم كسلاح سياسي لتجريم الفلسطينيين ويجب رفضه، و"القانون الدولي إلى جانبنا ويشمل اتفاقية الإبادة الجماعية، وقانون البحار، وآراء المحكمة الدولية".

وقالت المحامية الفلسطينية أن إسرائيل "تنفق موارد ضخمة لملاحقتكم، لكنكم الطليعة التي تقود العالم".

تحدي المخاطر

ولفت المشاركون -في الندوة الصحفية لأسطول الصمود العالمي- إلى أنه يضم 50 سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية ومئات من المراقبين المختصين بحقوق الإنسان والمحامين والبرلمانيين والفنانين، وأنهم لن يتوقفوا حتى الوصول إلى غزة مباشرة.

كما أوضحوا أنهم على دراية بالمخاطر "لكن هذه التهديدات لن توقفنا. وهذه الهجمات موجهة ضد المجتمع الدولي بأكمله، ونحن مستمرون لأن الإنسانية تفرض علينا ذلك، هناك حاجة لإجراءات ملموسة لوقف الإمدادات والعلاقات التي تغذي إسرائيل، وليس الاكتفاء بالتصريحات فقط".

وبخصوص مقترح إيصال المساعدات إلى ميناء قبرص، أكدوا أن "هذا لا يخدم هدفنا. مهمتنا ليست إيصال المساعدات إلى مكان آخر، بل كسر الحصار وفتح ممر إنساني مباشر إلى غزة".

ورحب النشطاء المتحدثون بوجود سفن من البحريات الإيطالية والإسبانية كوسيلة حماية "رغم علمنا بتعاونهم السابق مع إسرائيل. ولكن هذا نتيجة تعبئة مدنية، ونحن نقدرها".

وشدد المشاركون على أنه وفقا لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة، فإن "الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني. وإسرائيل لا تمتلك حقوقا سيادية على مياه غزة. بل كقوة محتلة، تتحمل مسؤولية حماية المدنيين".