هل نجحت زيارة الشرع التاريخية إلى نيويورك؟

واشنطن- شكّلت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى نيويورك، للمشاركة في الدورة الـ80 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حدثا استثنائيا ومؤشرا على تحول كبير في مسار بلاده، كما يرى مراقبون.

وتخللت الزيارة لقاءات مع أبناء الجالية السورية، واجتماعات مع عدد من كبار قادة العالم، وأحاديث مفتوحة في فعاليات بُثت مباشرة، إلى جانب طلبات متزايدة للظهور الإعلامي، وسط ترقب واسع لكلمته أمام الجمعية العامة.

وتمثّل هذه الزيارة محطة فارقة، ليس فقط لكون الشرع أول رئيس سوري يخاطب الجمعية العامة منذ عام 1967، بل أيضا لأنها دشنت نهاية عزلة دولية امتدت لعقود، بعد أن تمكنت قوات المعارضة بقيادته من إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، رغم خلفيته الجهادية التي أثارت جدلا واسعا.

صورة جديدة لسوريا

ونجح الشرع في إظهار نفسه كسياسي براغماتي يسعى إلى إعادة إعمار سوريا بعد الحرب الطويلة، كما يعد تخفيف العقوبات المتبقية أحد الأهداف الأساسية لزيارته، وهي خطوة رئيسية لإعادة الإعمار، وتحسن الأحوال الاقتصادية.

وتضمن جدول أعمال الشرع في نيويورك اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى مثل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكثيرين غيرهم، وهو ما يعد دليلا على إعادة الانخراط مع المجتمع الدولي.

في حين قال السفير فريدريك هوف، أول مبعوث أميركي لسوريا بعد الثورة عام 2011، والخبير بالمجلس الأطلسي والأستاذ بجامعة بارد، "يبدو أن انتقال الرئيس الشرع من تنظيم القاعدة إلى زعيم وطني سوري قد اكتمل"، مضيفا في حديث للجزيرة نت "لا أعتقد أن التصنيف الأميركي السابق له أي تأثير على استعداد الدول للانخراط في سوريا دبلوماسيا".

العلاقة مع إسرائيل

وأُمطر الشرع بأسئلة عديدة حول ما يثار من مفاوضات مع إسرائيل والترتيبات الأمنية في أعقاب احتلالها لأراضٍ سورية بعد سقوط نظام الأسد، إضافة لاحتلالها الطويل لهضبة الجولان.

وخلال لقائه في منتدى "كونكورديا"، حيث حاوره الجنرال ديفيد باتريوس، القائد العسكري السابق في العراق وأفغانستان والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية CIA، رد الشرع بدبلوماسية هادئة على أسئلة تتعلق بإسرائيل.

وقال "منذ وصولنا إلى دمشق قامت إسرائيل باعتداءات كثيرة على سوريا، لديها تقريبا نحو ألف غارة، دمرت فيها كثيرا من المؤسسات السورية العسكرية والأمنية والمدنية أيضا".

ولفت الرئيس السوري إلى أن "إسرائيل توغّلت 400 مرة بريا داخل الأراضي السورية، لذلك نحن لدينا مراحل في الدخول في التفاوض معها".

وأوضح الشرع أن "المرحلة الأولى من الاتفاق الأمني تهدف إلى إعادة إسرائيل إلى حدود هدنة عام 1974، بعدما أحرزت تقدما داخل الأراضي السورية، وعليها أن تعود إلى ما كانت عليه سابقا، وإذا كانت لديها مخاوف أمنية فيمكن بحثها عبر وسطاء إقليميين ودوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة".

وتعليقا على كلمات الشرع، قال السفير هوف إن ذلك "يعتمد على نجاح الشرع في التفاوض على اتفاق أمني مع إسرائيل إلى حد كبير، والطريقة المنطقية للمضي قدما هي تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ثم التفاوض على هدنة ثنائية".

وأشار إلى أن "هذا يتطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي السورية التي تم الاستيلاء عليها منذ سقوط نظام بشار الأسد، ولا أعرف ما إذا كانت إسرائيل مستعدة للقيام بذلك".

ورأى السفير هوف أنه ينظر إلى الولايات المتحدة على نطاق واسع بأنها تدعم الجهود السعودية والتركية لتحقيق الاستقرار في سوريا تحت قيادة الشرع حتى تبدأ إعادة الإعمار "ويمكن استبعاد إيران بشكل دائم".

وقال "من المرجح أن ينظر إلى هذا الدعم غير المباشر إلى حد كبير على الصعيد الدولي على أنه يضفي الشرعية على الرئيس الشرع".

وفي حديثه عن العلاقات السورية الإٍسرائيلية، قال الخبير هوف إنه "من الصعب جدا تقييم حالة العلاقات السورية الإسرائيلية، ففي ظاهر الأمر، إسرائيل ترتكب أعمالا فظيعة، حيث قصفت مرارا قواعد عسكرية سورية، وأصدرت تحذيرات للشرع بعدم نشر جيشه جنوب دمشق".

الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك pic.twitter.com/bGqQSL47St — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 25, 2025

مستقبل سوريا

وفي رده على سؤال حول الدور الأميركي، قال الشرع في منتدى كونكورديا إن "هناك مصالح متطابقة، لا أقول متقاطعة، ما بين سوريا والغرب وأميركا في مرحلتها الحالية، وأعتقد إذا أردنا أن نتكلم بلغة المصالح، هناك أشياء كثيرة يمكن البناء عليها ما بين سوريا والولايات المتحدة والغرب بشكل عام".

مخاوف الأقليات

وفي الوقت الذي ركز فيه الكثيرون ممن التقاهم الشرع على قضية الأقليات وحقوق الإنسان في سوريا الجديدة، حاول الشرع طمأنة مستمعيه عن التزامه بمحاكمة "كل من لطخت يداه بالدم".

وقال جوشوا لانديس، خبير الشأن السوري، ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما، "إن زيارة الرئيس السوري مهمة جدا للمرحلة الجديدة الخاصة ببلاده، إنه تتويج لجهد هائل منه للحصول على الشرعية من القوى الكبرى في العالم، والخروج من قائمة الإرهاب، ورفع العقوبات".

وأوضح لانديس في حديث للجزيرة نت "بالطبع هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، إذ لا تزال سوريا منقسمة، وشهر العسل قد انتهى، وبدأ قادة العالم يسألون أنفسهم عما إذا كان حماسهم الأولي لم يكن مستحسنا ومقبولا للغاية".

وفي ختام حديثه قال لانديس إن "الثقة بين الحكومة التي يهيمن عليها العرب السنة، والأقليات الدينية والعرقية في سوريا في أدنى مستوياتها على الإطلاق"، داعيا السياسيين الغربيين إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة، وأضاف مستدركا "إلا أن الواقع على الأرض والخطاب على وسائل التواصل الاجتماعي يبدو بعيدا عن لغة التسوية والصداقة".