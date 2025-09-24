نشطاء الأسطول المغاربي يؤكدون مواصلة مسيرهم نحو غزة رغم الاستهدافات

تونس- مرت الليلة الماضية لأسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة من أجل كسر الحصار على وقع استهداف من طائرات مسيّرة.

وأعلن حساب الأسطول العالمي على منصة "إكس" وقوع 12 انفجارا في 9 سفن تابعة له، كما حذر من هجمات إسرائيلية خطيرة متصاعدة، وهي الأرقام ذاتها التي أكدها الأسطول المغاربي، مؤكدا عدم وقوع أضرار بشرية.

ومن على متن سفينة دير ياسين قرب السواحل اليونانية، أكد عضو هيئة تنظيم الأسطول العالمي نبيل الشنوفي للجزيرة نت تضرر إحدى السفن الشراعية واحتراق جانب من أحد أشرعتها، مؤكدا أن استهداف السفن الشراعية بدرجة أولى "جاء بقصد إحراق أشرعتها وتعطيل مسارها".

وأوضح الشنوفي أن المشرفين قاموا بإصلاح ما يمكن إصلاحه وقرروا مواصلة الرحلة، مؤكدا أن ما حدث من هجوم ليلة البارحة لا يعدو أن يكون محاولة لثنيهم عن مواصلة الطريق نحو غزة، وللتأثير على نفسية المشاركين، أو ربما للتأثير على قرارات بلدانهم ودعوتهم للتراجع.

وقال الشنوفي "ما زلنا في سواحل اليونان، وعلى بعد 3 أيام تقريبا من الوصول للحدود مع غزة"، واعتبر أن الاستهداف يعد مبكرا، مرجحا حدوث تطورات أشد خطورة كلما اقتربوا من غزة. وقال إن "كيان الاحتلال سيحاول الضغط والتقليل من عدد السفن المتجهة نحو القطاع".

وطلب المتحدث ذاته من بلدان النشطاء المشاركين تصعيد لهجتها تجاه الجانب الإسرائيلي وإعلان الدعم المطلق للقضية الفلسطينية "على غرار ما قامت به إسبانيا بتضييق الدائرة الدبلوماسية على إسرائيل، وهو الهدف الأساسي لأسطول الصمود العالمي"، على حد تعبيره.

وقال إن "إسرائيل أمام خيارين: إما كسر الحصار وترك الأسطول يمر، أو منع المرور، وهو ما يعني المزيد من التضييق عليها".

إصرار على الاستمرار

من جهته، أكد محمد علي النائب بالبرلمان التونسي وأحد الناشطين على متن سفينة فلوريدا-أنس الشريف للجزيرة نت أنه في حدود الساعة الواحدة ليلا بالتوقيت العالمي تم استهدافهم من قِبَل طائرات مسيّرة، فأعلنوا مباشرة حالة الطوارئ.

وقال "تأهبنا لجميع الاحتمالات، بما فيها اقتحام السفن"، موضحا أن الاعتداء هذه المرة كان موسعا وثابتا، وفسّر عدم دقة الهجوم بمحاولة تخويف النشطاء وتحويل وِجهتم، ولم يستبعد أن يصدر عن إسرائيل أي تصرف عدائي.

كما أكد محمد علي استمرار تقدم أسطول الصمود العالمي رغم صعوبة الأحوال الجوية، وأن "الأسطول سائر نحو غزة من أجل كسر الحصار" رغم ما تعرضوا له خلال الإبحار، مشيرا إلى تعطل سفينتهم قبل يومين وتأخرهم عن بقية السفن، قبل أن يتداركوها ويلتحقوا بها.