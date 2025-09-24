الفساد يلاحق رئيس كوستاريكا والبرلمان يفشل في رفع حصانته

فشل مجلس الكونغرس في جمهورية كوستاريكا في الحصول على الأغلبية المطلوبة لتجريد الرئيس رودريغو تشافيز من الحصانة من أجل محاكمته بتهم تتعلق بالفساد.

ويزعم ممثلو الادعاء أن الرئيس رودريغو تشافيز ضغط على منتج فيديو كان قد حصل على عقد من "البنك المركزي الأميركي للتكامل الاقتصادي" من أجل أن يمنح جزءا من تلك الأموال لمستشار انتخابي سابق.

ونفى الرئيس تشافيز ارتكاب أي مخالفات قانونية، مؤكدا أنه ضحية ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية بحتة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، طلبت المحكمة العليا في كوستاريكا من المجلس التشريعي تجريد الرئيس رودريغو من الحصانة التي تمنعه من المحاكمة، وذلك بهدف مقاضاته.