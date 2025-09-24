إعلام إسرائيلي: ندفع أثمانا باهظة للهجوم على قطر ونواجه عقوبات صامتة

حذر خبراء إسرائيليون من تورط الجيش الإسرائيلي في حرب لن يحقق أهدافها، واعتبروا أنّ هذه الحرب لها أثر على علاقات إسرائيل الدبلوماسية مع دول العالم وثمن اقتصادي لتصاعد عزلة إسرائيل عالميا على المستويين الشعبي والرسمي.

واستعرض 3 خبراء إسرائيليين -في حديث لقنوات إسرائيلية- وضع إسرائيل عسكريا وسياسيا واقتصاديا مع استمرار الحرب في قطاع غزة.

وأشار تامير هايمن -وهو رئيس معهد أبحاث اﻷمن القومي في جامعة تل أبيب- إلى انعكاسات الهجوم على قطر على صورة إسرائيل بقوله إن "الهجوم على قطر، الذي تبين مع مرور الوقت أنه كان هجوما فاشلا، أدى إلى أن ندفع كل اﻷثمان الباهظة لهذا الهجوم على مستوى دولي وإقليمي".

وأضاف أن مشكلة إسرائيل أنها تخسر الوﻻيات المتحدة، فالديمقراطيون يتبنون الرواية الفلسطينية ويناصرونها أكثر من الرواية اﻹسرائيلية وتتصاعد انتقاداتهم تجاه إسرائيل، كما أنها تخسر جيل الشباب من الجمهوريين، وهذه ظاهرة جديدة تصاعدت منذ الحرب على إيران، حسب قول هايمن.

وأشار إلى أن كل اﻻستطﻼعات تظهر أن الجيل اﻷكبر في الحزب الجمهوري يجمع على دعم إسرائيل، لكن اﻷجيال اﻷقل عمرا تنتقد إسرائيل، ﻷنها تجر الوﻻيات المتحدة إلى حروب ﻻ يرغبون فيها.

ولفت إلى أن اﻻنتقادات تتصاعد في صفوف الجمهوريين، لاعتقاد جيل الشباب أن إسرائيل تدفع بلادهم لدعمها عسكريا وماليا بمليارات الدوﻻرات على شيء ﻻ يخص اﻷميركيين بالضرورة، بدﻻ من استثمار تلك اﻷموال في الوﻻيات المتحدة.

ومن جهته، اتهم قائد الفيلق الجنوبي والكليات العسكرية سابقا، يتسحاق بريك، رئيس الأركان إيال زامير بالفشل في تحقيق أهداف الحرب، وقال إنه لم يتمكن من هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ولم يتمكن من الإفراج عن الأسرى.

وأكد أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر طلبوا من زامير أن يحتل مدينة غزة، ولكنه قال لهم إن "هذه مصيدة موت، وليس بمقدورنا الانتصار على حماس وإطلاق سراح المخطوفين. غير أن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- ضرب الطاولة، وقال لزامير: ورغم ذلك، فستنفذ هذا الأمر. ورد زامير عليه: لن أفعل، وإن لم تقبل موقفي فسأستقيل".

ويشير بريك إلى أن زامير -رغم كل ما قاله- يتولى مسؤولية قيادة الجنود إلى مصيدة الموت التي تحدث عنها، ويجعل قادة وجنود الجيش يفقدون الثقة به.

عقوبات صامتة

أما البروفيسور إستيبان كلور، وهو خبير اقتصادي في معهد دراسات اﻷمن القومي، فتحدث عن الوضع الاقتصادي لإسرائيل، وقال إن تقديرات اﻻقتصاديين تشير إلى أن "حصة التجارة الدولية توازي 30% من مجموع اﻹنتاج القومي، وثلث تجارتنا في الخدمات والبضائع مع أوروبا الغربية".

وبشأن الدول التي أعلنت أنها تفكر في فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، قال الخبير الاقتصادي إن "انخفاض التجارة مع أوروبا بنسبة 10% ستخفض الإنتاج القومي بنحو 30 مليار شيكل وهذا مبلغ هائل".

وأوضح أن "هناك عقوبات صامتة، فشركات تجارية ﻻ تريد أي علاقات مع شركات إسرائيلية، وشركات خاصة تبحث عن بدائل أخرى، وهذا يدفع مستثمرين إسرائيليين إلى إعادة النظر في بقائهم في البلاد".