"أنتم تدمرون بلدانكم".. أهم لحظات في خطاب ترامب في الأمم المتحدة

سلط خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأمم المتحدة الضوء على قضايا الهجرة، والسياسة الخارجية، وقرارات الحرب، والضربات على إيران والقوارب الفنزويلية.

إليزابيث ميليموبولوس

وقد اعتلى ترامب منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، وألقى خطابا شاملا تناول السياسة الخارجية، والهجرة، وتغير المناخ، وغيرها، هاجم فيه أصدقاءه ومنافسيه على حد سواء، مقدما ادعاءات مثيرة للجدل، وغالبا ما تكون غير دقيقة من الناحية الواقعية.

وفيما يلي نظرة على بعض تعليقاته وحججه الرئيسية، وكيف تصمد أمام الحقائق.

شاشة التلقين معطلة

بدأ ترامب خطابه بتعليق ساخر حول شاشة التلقين المعطلة، مشيرا إلى أنه لا يمانع في عدم عملها.

وقال ترامب "لا أمانع من إلقاء هذا الخطاب بدون شاشة التلقين، لأنها لا تعمل".

مع ذلك، أشعر بسعادة غامرة لوجودي هنا معكم، وبهذه الطريقة، تتحدثون من القلب، لا يسعني إلا أن أقول إن من يُشغّل جهاز التلقين هذا في ورطة كبيرة.

لكن مسؤولا في الأمم المتحدة صرّح بأن جهاز التلقين يُشغّله البيت الأبيض.

وبعد أن انتهى ترامب من حديثه، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك "بما أننا نتلقى استفسارات، أود أن أؤكد لكم، لا تقلقوا، فإن أجهزة التلقين التابعة للأمم المتحدة تعمل بكفاءة عالية".

وكانت بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا حتى وقت سابق من هذا العام.

"أنتم تُدمرون بلدانكم"

وقال ترامب إن الدول التي كانت أكثر ترحيبا بالمهاجرين من الولايات المتحدة في عهده "تُدمر" بلدانها.

"إنها تُدمّرها، وأوروبا في ورطة كبيرة. لقد غزتها قوة من المهاجرين غير الشرعيين لم يشهدها أحد من قبل، فالمهاجرون غير الشرعيين يتدفقون إلى أوروبا"، ثم أشار ترامب إلى سياسات إدارته تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء.

"عليكم وضع حد لهذا فورا وأؤكد ذلك لكم، أنا بارع جدا في هذا المجال، بلدانكم ستذهب إلى الجحيم".

وقال "بمجرد أن بدأنا باحتجاز وترحيل كل من عبر الحدود، وطرد المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة، توقفوا ببساطة عن القدوم".

وفي وقت سابق من خطابه، قال أيضا إنه "خلال 4 أشهر متتالية، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين سُمح لهم بالدخول إلى بلادنا ودخلوها صفرا".

لكن ادعاءات ترامب بشأن المهاجرين غير الشرعيين -الذين يعبر بعضهم الحدود طلبا للجوء- والذين يصفهم بـ"غير الشرعيين" مبالغ فيها.

ووفقا لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، انخفضت عمليات الاعتقال على مستوى البلاد عند المعابر الحدودية من حوالي 60 ألفا و600 في أغسطس/آب 2024 إلى حوالي 8 آلاف و200 في يوليو/تموز 2025. وهذا من أدنى المعدلات الشهرية منذ عقود، ولكنه ليس قريبا من الصفر.

الضغط على روسيا: "على أوروبا تكثيف جهودها".

وانتقد ترامب حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لاستمرارهم في شراء الطاقة الروسية، وحث أوروبا على تكثيف الضغط على موسكو بشأن حربها في أوكرانيا.

وقال ترامب "الصين والهند هما الممولان الرئيسيان للحرب الدائرة بمواصلتهما شراء النفط الروسي، ولكن، ولسبب غير مبرر، حتى دول الناتو لم تقاطع الكثير من الطاقة ومنتجات الطاقة الروسية".

وكما ذكرت قناة الجزيرة في أغسطس/آب الماضي، بعد أن ضاعفت واشنطن رسومها الجمركية من 25% إلى 50% على الواردات الهندية عقابا على استمرار نيودلهي في شراء النفط من روسيا، ازدادت تجارة الاتحاد الأوروبي مع موسكو.

وبلغت تجارة الاتحاد الأوروبي مع روسيا الآن 67.5 مليار يورو (77.9 مليار دولار) في عام 2024، حوالي ربع ما كانت عليه في عام 2021، قبل بدء الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا 257.5 مليار يورو (297.4 مليار دولار).

لكن هذا لا يزال أكثر من إجمالي تجارة الهند مع روسيا في 2024-2025، والتي بلغت قيمتها 68.7 مليار دولار.

وفي الواقع، زادت أوروبا وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 9% في عام 2024، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وفي الوقت نفسه، تستورد الولايات المتحدة أيضًا مجموعة من المواد الكيميائية من روسيا.

وبلغ إجمالي التجارة بين روسيا والولايات المتحدة في عام 2024 نحو 5.2 مليار دولار، وفقا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، على الرغم من أن الأرقام انخفضت بشكل كبير عن عام 2021، عندما بلغت تجارة السلع بينهما 36 مليار دولار.

ترامب: كي تكون الدول الأوروبية فعّالة، سيتعين عليها -وأنتم جميعا مجتمعون هنا الآن- الانضمام إلينا في تبني نفس الإجراءات تماما

وحذر ترامب من أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

"بالنسبة لتلك الرسوم الجمركية" يقول ترامب "لكي تكون الدول الأوروبية فعّالة، سيتعين عليها -وأنتم جميعا مجتمعون هنا الآن- الانضمام إلينا في تبني نفس الإجراءات تماما".

وأضاف "أعني، أنتم أقرب بكثير إلى هذا. انظروا، يفصلنا هذا المحيط، أنتم هنا، وعلى أوروبا تكثيف جهودها. لا يمكنهم الاستمرار في فعل ما يفعلونه".

"أكبر عملية احتيال على الإطلاق"

عاد ترامب مجددا إلى انتقاده القديم لعلم المناخ.

قال ترامب "إذا نظرتم إلى الوراء لسنوات مضت، في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، تجدون أنهم قالوا، آنذاك، إن التبريد العالمي سيدمر العالم".

ثم قالوا إن الاحتباس الحراري سيدمر العالم، لكن الجو بدأ، بعد ذلك يبرد، وها هم الآن يُطلقون عليه اسم تغير المناخ، لأنهم بهذه الطريقة لا يُمكنهم التغاضي عن ذلك، فهو تغير المناخ، سواء انخفاضا أو ارتفاعا، ومهما حدث، فهناك تغير مناخي".

"هذه أكبر عملية احتيال على الإطلاق في العالم، برأيي، تغير المناخ، مهما حدث، أنت متورط فيه، لا مزيد من الاحتباس الحراري، لا مزيد من التبريد العالمي، جميع هذه التوقعات التي أطلقتها الأمم المتحدة والعديد من الجهات الأخرى، غالبا لأسباب واهية، كانت خاطئة".

"إذا لم تتخلص من هذه الخدعة البيئية، فسوف تفشل دولتك، وأنا بارع جدا في التنبؤ بالأمور".

جاءت تصريحاته في الوقت الذي حثت فيه الأمم المتحدة الدول على تقديم أهدافها المُحدثة لإزالة الكربون في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف إحياء الزخم للمعركة العالمية ضد تغير المناخ.

وتُظهر الأدلة العلمية -بما في ذلك تلك التي روّجت لها بعض إدارات ترامب- أن الاحتباس الحراري، إلى جانب آثاره على ارتفاع درجات الحرارة، وتغيّر مناخ المحيطات، والطقس المتطرف، وحرائق الغابات، يتكشف بوتيرة أسرع مما كان متوقعا سابقا.

"أنهيت سبع حروب"

صوّر ترامب نفسه صانع سلام عالمي.

"أنهيت سبع حروب، وفي جميع الحالات، كانت مستعرة، وقُتل فيها آلاف لا تُحصى من الناس، وهذا يشمل كمبوديا وتايلاند، وكوسوفو وصربيا، والكونغو ورواندا -وهي حرب ضارية وعنيفة- وباكستان والهند، وإسرائيل وإيران، ومصر وإثيوبيا، وأرمينيا وأذربيجان"، كما يقول ترامب.

"لم يحدث شيء كهذا من قبل، يشرفني جدا أن أفعل ذلك، من المؤسف أنني اضطررت إلى القيام بهذه الأمور بدلا من الأمم المتحدة".

وللأسف، في جميع الحالات، لم تحاول الأمم المتحدة حتى المساعدة في أي منها.. كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة كان تصعيدا توقف في منتصفه أثناء صعوده.

والواقع أنه، على الرغم من أن ترامب قد نسب لنفسه الفضل في المساعدة على وقف النزاعات التي ذكرها، فإن بعض الدول شككت في ادعاءاته.

الهند، على وجه الخصوص، أصرت علنا وبشكل متكرر على أن اشتباكها مع باكستان في مايو/أيار الماضي انتهى من خلال محادثات ثنائية بين جيشي الدولتين المتجاورتين في جنوب آسيا، وليس من خلال أي وساطة أميركية.

ومع ذلك، أطلق عليه مؤيدو ترامب لقب "رئيس السلام" وجادلوا بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام.

حول ضربة إيران ودفع السلام

وأشار ترامب إلى الضربة الأميركية للمواقع النووية الإيرانية كدليل على قوة الولايات المتحدة، قائلا إنها ساعدته في التوسط لإنهاء الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران الماضي.

وقال ترامب "لقد تعهدتُ بالتعاون الكامل مقابل تعليق البرنامج النووي الإيراني".

وكان رد النظام هو مواصلة تهديداته المستمرة لجيرانه ومصالح الولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة.

وقبل 3 أشهر، وفي عملية "مطرقة منتصف الليل"، أسقطت 7 قاذفات أمريكية من طراز "بي-2" 14 قنبلة، زنة كل واحدة منها 30 ألف رطل (13 ألفا و600 كغم) على منشأة نووية رئيسية في إيران، مما أدى إلى تدميرها كليا، قال ترامب.

"نكره استخدامها، لكننا فعلنا شيئا أراد الناس فعله لمدة 22 عاما، ومع تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، توسطتُ على الفور لإنهاء حرب الـ12 يوما، كما تُسمى، بين إسرائيل وإيران، حيث اتفق الجانبان على وقف القتال.. كليا"، حسب قوله.

لكن في ذلك الوقت، قال مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان الإيراني، إن الهجوم الأميركي لم يكن مفاجئا، وأنه لم تحدث أي أضرار لا يمكن إصلاحها خلال الضربات.

وأوضح أن السلطات أخلت جميع المواقع النووية الـ3 التي قُصفت مسبقا.

ترامب: الاعتراف بالدولة الفلسطينية "مكافأة لحماس".

أدان ترامب الجهود المتزايدة للاعتراف بدولة فلسطينية، متهما حماس بعرقلة السلام، ومطالبا بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.

هذا الأسبوع فقط، اعترفت أستراليا وأندورا وبلجيكا وكندا وفرنسا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو والبرتغال والمملكة المتحدة بدولة فلسطين.

وقال ترامب "رفضت حماس مرارا وتكرارا عروضا معقولة لتحقيق السلام".

وتساءل "لا يمكننا نسيان الـ7 من أكتوبر، أليس كذلك؟"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل عام 2023، والذي شنت إسرائيل بعده حربا وحشية على قطاع غزة.

وأضاف ترامب "الآن، وكأنهم يشجعون استمرار الصراع، يسعى بعض دول هذه الهيئة إلى الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية. ستكون المكافآت كبيرة جدا لإرهابيي حماس نظير فظائعهم". كان من الممكن حل هذه المشكلة منذ زمن بعيد، ولكن بدلا من الرضوخ لمطالب حماس بالفدية، على الراغبين في السلام أن يتحدوا حول رسالة واحدة: أطلقوا سراح الرهائن الآن".

ونفت حماس أمس الثلاثاء أي مسؤولية عن فشل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة. وقالت في بيان لها "لم نكن يوما عقبة أمام التوصل إلى اتفاق".

وأضافت، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الإدارة الأميركية والوسطاء والعالم يعلمون أن نتنياهو هو المُعيق الوحيد لجميع محاولات التوصل إلى اتفاق".

وأعلنت حماس استعدادها لهدنة تُفضي إلى إطلاق سراح الأسرى والسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، لكن نتنياهو رفض الالتزام بالانسحاب الكامل.

وهذا الشهر، شنت إسرائيل غزوا بريا لاحتلال مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين ونزوح عشرات الآلاف.

إجمالا، أسفرت حرب إسرائيل على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، كما تسبب تقييدها لدخول الغذاء والمساعدات إلى الأراضي الفلسطينية في مجاعة من صنع الإنسان.

حول تجار المخدرات: "سنُبيدكم عن بكرة أبيكم".

ودافع ترامب عن الضربات العسكرية الأميركية المثيرة للجدل على قوارب تحمل من يزعم أنهم تجار مخدرات فنزويليون، والتي أسفرت عن مقتل 17 شخصا على الأقل.

وقال ترامب "دعونا نضع الأمر على هذا النحو: لم يعد الناس يرغبون في نقل كميات كبيرة من المخدرات في القوارب".

وأضاف "لم يعد هناك الكثير من القوارب التي تبحر في البحار عبر فنزويلا. إنهم يميلون إلى عدم الرغبة في السفر بسرعة كبيرة بعد الآن، وقد أوقفنا فعليا دخول المخدرات إلى بلدنا عن طريق البحر، والتي نسميها مخدرات مائية".

لكن الخبراء شككوا في قانونية الهجمات الأميركية على القوارب الأجنبية في المياه الدولية.

وتشير بيانات كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة نفسها إلى أن فنزويلا ليست مصدرا رئيسيا للكوكايين القادم إلى الولايات المتحدة، كما ادعى ترامب.

وأضاف ترامب "لقد صنّفتُ أيضا العديد من عصابات المخدرات المتوحشة كمنظمات إرهابية أجنبية، إلى جانب عصابتين عابرتين للحدود متعطشتين للدماء، وربما تكونان أسوأ العصابات في العالم، "أم أس13" (MS13) "وترن دي آراغوا" (Tren de Aragua).

إنهم أعداء البشرية جمعاء، ولهذا السبب، بدأنا مؤخرا باستخدام القوة العسكرية الأميركية المفرطة لتدمير الإرهابيين الفنزويليين وشبكات الاتجار بالمخدرات التي يقودها نيكولاس مادورو، في إشارة إلى الرئيس الفنزويلي.

ولم تقدم إدارة ترامب أدلة تربط مادورو بعصابة ترين دي أراغوا أو أي كارتل مخدرات آخر، وقد نفى الزعيم الفنزويلي هذه المزاعم.

كما نفت أجهزة الاستخبارات الأميركية مزاعم وجود صلات بين حكومة فنزويلا والعصابة.

وقال ترامب "ليس لدينا خيار، لا يمكننا السماح بحدوث ذلك، إنهم يدمروننا، أعتقد أننا فقدنا 300 ألف شخص العام الماضي بسبب المخدرات (الفنتانيل ومخدرات أخرى)، كل قارب نغرقه يحمل مخدرات من شأنها أن تقتل أكثر من 25 ألف أميركي، لن نسمح بحدوث ذلك".

وفي الواقع، يتم تهريب معظم الفنتانيل في الولايات المتحدة عبر المكسيك، وفقا لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية.

وبحسب مكتب الولايات المتحدة للمخدرات والجريمة، فإن زراعة الكوكا، التي تشكل أساس إنتاج الكوكايين، تتركز في كولومبيا وبيرو وبوليفيا، حيث تمر طرق التهريب المتجهة إلى الولايات المتحدة إلى حد كبير عبر كولومبيا وبيرو والإكوادور، وليس فنزويلا.