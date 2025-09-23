هل تحسم زيارة الشرع لنيويورك رفع العقوبات عن سوريا وإعادة إعمارها؟

دمشق- تأتي زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سياق "دبلوماسي حيوي"، يهدف لاستعادة مكانة سوريا دوليا بعد عزلة سياسية واقتصادية استمرت سنوات.

وتتزامن الزيارة مع لقاءات عقدها الشرع مع شخصيات أميركية بارزة، كالسيناتورة الديمقراطية جين شاهين، والنائب عن الحزب الديمقراطي غريغوري ميكس، لمناقشة إنهاء قانون قيصر، الذي فرض عقوبات صارمة على سوريا منذ عام 2019.

كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، ليجدد الشرع دعوته لرفع العقوبات عن بلاده، مشددا على أن سوريا قادرة على جذب الاستثمارات بمجرد انتهاء عزلة البلاد.

وبعد الثورة السورية، بات رفع العقوبات أولوية أساسية لدعم جهود إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، إلى جانب تحركات دبلوماسية تهدف إلى تعزيز شرعية الحكومة السورية الجديدة.

من جانبها، أيدت السيناتورة جين شاهين مشروع قانون رفع العقوبات، مشددة على ضرورة توفير ضمانات لحقوق الإنسان، وإجراء إصلاحات سياسية، وتقليص نفوذ إيران وروسيا في سوريا.

كما أكدت على أهمية إشراك المكونات العرقية والدينية لضمان الاستقرار، معبرة عن دعم الولايات المتحدة لسوريا مزدهرة.

بدوره، أعرب النائب ميكس عن دعمه لجهود السلام، مؤكدا أهمية حماية المجتمعات الدينية والعرقية وضمان تمثيلها في سوريا الجديدة.

دور الجالية السورية

تلعب الجالية السورية الأميركية دورا محوريا في تعزيز العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، لتؤكد الدكتورة عزة عبد الحق، عضو التحالف السوري الأميركي، أن زيارة الشرع لواشنطن تمثل خطوة حاسمة لتعزيز الشرعية الدولية ورفع العقوبات، مما يفتح آفاقا للإعمار ومكافحة الفقر والإرهاب.

كما أشارت إلى إمكانية توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف تعزيز الاستقرار ومنع المحاولات الانفصالية، مؤكدة في الوقت ذاته دور الجالية في بناء جسور سياسية واقتصادية ونقل التجربة الديمقراطية الأميركية إلى سوريا.

وأضافت أن الدبلوماسية السورية نجحت في تليين مواقف دولية، مما عزز العلاقات مع دول مثل السعودية وقطر، وساهم في تسريع جهود رفع العقوبات، وشددت على أهمية إشراك "الشباب السوري الأميركي" في دعم الهوية الوطنية وإعادة الإعمار.

كما وصف هشام نشواتي، مؤسس منظمة "سوريا طريق الحرية"، زيارة الشرع لأميركا بـ"المعجزة"، مشيدا بذكاء الشرع السياسي في استغلال الظروف الدولية، بما في ذلك دعم تركيا وضعف نفوذ إيران وحزب الله. وأكد في حديث للجزيرة نت نجاح الجالية في إقناع الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات، رغم معارضة إسرائيلية.

وشدد نشواتي على ضرورة توجيه سوريا نحو نموذج غربي بعيدا عن النماذج الروسية أو الصينية، مضيفا أن الجالية السورية في أميركا تعمل على تعزيز التعاون مع الكونغرس وإدارة ترامب لضمان دعم اقتصادي وسياسي طويل الأمد، مع التأكيد على دورها في إبراز الإمكانات الاستثمارية لسوريا الجديدة.

بدوره، أكد أيمن عبد النور، سياسي وإعلامي سوري أميركي، أن الزيارة خطوة محورية لإعادة سوريا إلى المجتمع الدولي بعد 14 عاما من العزلة.

وأشار عبد النور، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن خطاب الشرع سيطمئن المجتمع الدولي بشأن السياسة الخارجية السورية، في لقاءات مع رجال أعمال لتشجيع الاستثمار في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة.

رفع العقوبات

وأضاف السياسي عبد النور أن الحل الدبلوماسي، إلى جانب تعزيز الحوكمة وبناء جيش وطني، سيمهد لتلبية شروط الكونغرس لرفع قانون قيصر، داعيا السوريين إلى تعزيز الجبهة الداخلية ودعم هذه الجهود من خلال الوحدة الوطنية.

كما أوضح الدكتور سامر الصفدي، عضو التحالف السوري الأميركي، أن التحالف نظم حفل استقبال للشرع في نيويورك حضره 500 شخص، تلاه جلسة أسئلة وأجوبة، لافتا إلى مشاركة الشرع أيضا في قمة كونكورديا العالمية، حيث ناقش رجال أعمال سوريون أميركيون دعم الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن لقاء الشرع مع الجنرال ديفيد بتريوس ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ركز على رفع العقوبات والاتفاقات الأمنية مع إسرائيل.

وأكد أن التحالف ينظم فعاليات إضافية، بما في ذلك تجمع جماهيري خارج الأمم المتحدة بمشاركة 4 آلاف شخص، مشيرا إلى أهمية الزيارة في فتح قنوات اقتصادية ودبلوماسية، مع تشجيع الجيل الثاني من الشباب السوري الأميركي على دعم إعادة الإعمار من خلال مبادرات إنسانية وتطوعية، مثل رحلات طبية إلى سوريا.