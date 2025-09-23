كل هذا ولد من حلم أردوغان.. لاكروا: ازدهار صناعة الدفاع في تركيا

إلى جانب الهوس التركي القديم بالتحرر من الاعتماد على الخارج، وخاصة على حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عجلة هذا النمو السريع بأقصى طاقتها، وجعل من حيوية صناعة الدفاع أداة في سياسته الخارجية.

بهذه المقدمة لخصت صحيفة لاكروا تقريرا لمراسلها في إسطنبول توماس غيشار، تحدث فيه عن مهرجان "تيكنوفست" الذي أقيم بين 17 و21 سبتمبر/أيلول الحالي على مدرج مطار أتاتورك السابق في إسطنبول.

وأشار المراسل إلى أن مهرجان "تيكنوفِست" هو أول مهرجان مخصص للأسلحة والدفاع والفضاء، أعطى فرصة لتركيا لعرض طموحاتها العسكرية، مما وضعها في المرتبة الـ11 لمصدري الأسلحة عالميا عام 2024، وفقا لأحدث تصنيف صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وبالفعل -كما يقول المراسل- تضاعفت حصة تركيا في السوق العالمية للدفاع خلال السنوات الـ5 الأخيرة، كما زادت صادراتها بنسبة 29% عام 2024 وحده، حسب أمانة الصناعات الدفاعية التركية.

حلم الرئيس أردوغان

يقول أحد ممثلي شركة بايكار، وهي الرائدة في قطاع الصناعات الدفاعية، ويديرها الشقيقان هالوك وسلجوق بيرقدار، "كل هذا ولد من حلم كبير، حلم رئيسنا، لقد كان هو من دفع كل هذه المشاريع لتتحقق، انظر من حولك، لم يكن هناك شيء من هذا قبل 10 سنوات".

وفي شهر سبتمبر/أيلول تسلم الجيش التركي أولى دفعات "قبة الصلب"، وهو نظام دفاع جوي واسع النطاق -كما يقول المراسل- وبدأ الإنتاج التسلسلي لدبابة القتال "ألتاي" وأعلن عن تنظيم أول معرض أفريقي لصناعة الدفاع التركية في مالي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وفي حديثه عن المعرض، نبه المراسل إلى أن صناعة الدفاع التركية تتألق خصوصا في مجال الطائرات المسيرة، وتعد طائرات بيرقدار من أبرز الأمثلة، وقد أصبحت مشهورة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

إعلان

وتميز الطراز التكتيكي "تي بي 2" الذي استخدم سابقا ضد متمردي حزب العمال الكردستاني، ثم في ليبيا وسوريا وإثيوبيا وأذربيجان خلال حرب ناغورني قره باغ الثانية عام 2020، وقد اشترت بولندا ورومانيا هذه المسيرات لاحقا، كما يقول المراسل.

في مهرجان تيكنوفست، استطاع الزوار -حسب المراسل- مشاهدة الجيل الجديد "تي بي 3" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو يتمتع بمقاومة أكبر للتشويش، وفقا للبيانات الفنية، يقول ممثل الشركة "سيصدر هذا النموذج إلى جميع أنحاء العالم".

نقل التكنولوجيا

وذكّر المراسل بالشراكة التي تم توقيعها في الربيع، بين شركة "ليوناردو" الإيطالية و"بايكار" لاختراق السوق الأوروبية للمسيرات، وهي سوق يقدر حجمها بحوالي 100 مليار دولار خلال السنوات الـ10 القادمة.

وتهدف الشركة الإيطالية من هذه الشراكة إلى دعم طائرة القتال من الجيل السادس التي تطورها كل من إيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.

وقال حينها المدير التنفيذي لشركة ليوناردو روبرتو تشينغولاني إن "أوروبا متأخرة في تقنيات المسيرات وهذه الطائرات أساسية لضمان الأمن".

ونبه المراسل إلى حساسية نقل التكنولوجيا إلى تركيا بالنسبة للأوروبيين، علما أن الاتفاقيات تتضمن ذلك، وبالفعل انتقد مدير الإستراتيجية في مجموعة "نافال غروب" الفرنسية زملاءه الألمان بسبب تنفيذهم "نقلا كبيرا جدا للتكنولوجيا" إلى تركيا، حسب زعمه.