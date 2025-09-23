إنفوغراف.. أبرز عقوبات الاحتلال الجماعية بحق فلسطينيي الضفة والقدس

رام الله- مع أن القانون الدولي يحظر العقاب الجماعي لأي شخص على مخالفة لم يرتكبها، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسّعت من سياسة العقاب الجماعي، خاصة بالتزامن مع حرب الإبادة التي تمارسها في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فلم تترك شكلا من أشكال العقاب الجماعي إلا وارتكبته بحق الفلسطينيين.

واستنادا إلى تقارير مؤسسات رسمية فلسطينية، أبرزها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومؤسسات دولية، أبرزها الأمم المتحدة، وأخرى حقوقية ومحلية، نستعرض بإيجاز أبرز أشكال العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال في الضفة بما فيها القدس.

هدم البيوت: سواء في العمليات العسكرية كما في مخيمات شمالي الضفة، أو كإجراء عقابي بحق مقاومين فلسطينيين، أو بذريعة البناء دون ترخيص. ووفق معيطات الأمم المتحدة تم هدم 3792 منزلا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، منها 2986 بذريعة عدم الترخيص و85 كإجراء عقابي. إضافة إلى مئات المنازل التي لم يتم حصرها بشكل نهائي داخل مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة.

التهجير: ترحيل 33 تجمعا سكنيا تتكون من 345 عائلة فلسطينية منذ بداية الحرب حتى منتصف 2025، إضافة إلى نحو 50 ألفا من سكان مخيمات شمالي الضفة.

تدمير البنية التحتية: خلال عدوانه على شمالي الضفة، دمر الاحتلال البنية التحتية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

اعتقالات كبيرة وجماعية: شملت الاعتقالات أكثر من 19 ألف فلسطيني في غضون عامين، كما اعتاد جيش الاحتلال تنفيذ اعتقالات جماعية، وأحيانا بالمئات، خلال اقتحامه مناطق فلسطينية.

احتجاز جثامين الشهداء: يحتجز الاحتلال جثامين 726 شهيدا في ثلاجاته ومقابر الأرقام، بينهم 67 طفلا، و85 شهيدا من الحركة الأسيرة، و10 نساء، إضافة إلى احتجاز جثامين أكثر من 1500 شهيد من قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة عام 2023 .

الإغلاقات والحواجز: تقييد حرية الحركة بنشر أكثر من 900 حاجز وبوابة حديدية تعوق حركة السكان والبضائع ومركبات الإسعاف. وإثر كل عملية أو حدث أمني، يفرض الاحتلال إغلاقا شاملا على المنطقة التي وقعت فيها العملية أو خرج منها منفذوها.

حظر التجول: مفروض بشكل شبه دائم وسط الخليل، ولأيام أو ساعات في مناطق أخرى.

اقتلاع الأشجار: تشير معطيات رسمية إلى اقتلاع أكثر من 26 ألف شجرة منذ مطلع 2025، معظمها أشجار زيتون، مما حرم أصحابها من مصدر رزقهم.

التجويع: وفق منظمات فلسطينية، فإن من أشكال التجويع في الضفة منع أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون داخل الخط الأخضر من الوصول إلى أماكن عملهم منذ عامين، مما جعلهم غير قادرين على توفير أي مصدر للدخل.

إلغاء الإقامة الدائمة للمقدسيين: نحو 14 ألفا و500 مقدسي ومقدسية سُحب منهم حق الإقامة في مدينتهم منذ عام 1967.