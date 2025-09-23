الاستخبارات الأميركية: حذار من التهديد الصيني في الفضاء

حذر كبار مسؤولي الاستخبارات من أن الصين تطور وتنشر طائرات مقاتلة من الجيل التالي، وتطلق أقمارا صناعية متطورة بوتيرة مقلقة، وقالوا إن أميركا بحاجة إلى أن تكون أكثر وعيا بهذا التهديد الملح.

وقالت صحيفة واشنطن تايمز -في تقرير بقلم جاي تايلور- إن تطور الصين كان موضوعا ساخنا في مؤتمر الجو والفضاء والأمن السيبراني، وكان الشغل الشاغل للمسؤولين الأميركيين، في ذلك المؤتمر الدفاعي الكبير الذي عقد أمس الاثنين في ماريلاند.

وقال مسؤولون أميركيون تحدثوا علنا، إن بكين وجهت رسالة واضحة مفادها أنها تسعى لأن تحل محل الولايات المتحدة كقوة مهيمنة مسيطرة على الأصول النشطة في المدارات، التي تشكل أساس الهيمنة العسكرية العالمية.

وقال العميد برايان د. سيداري، مدير الاستخبارات في قيادة الفضاء الأميركية إن "سرعة تقدمهم (الصينيين) مثيرة للقلق"، وأشار إلى محاولات الجيش الصيني المتطورة لمحاكاة تكامل "القوة المشتركة" النخبوية.

وأوضح سيداري أن البنتاغون حقق هذا التكامل من خلال الاتصالات الفضائية في العقود الأخيرة، مؤكدا أن الصين سرعت من وتيرة التطوير "للحصول على تلك القدرات التي من شأنها أن تمكن من هزيمة القوة المشتركة".

وقال العميد، الذي ظهر إلى جانب كبار مسؤولي الاستخبارات الآخرين في مؤتمر الجو والفضاء والأمن السيبراني الذي نظمته جمعية القوات الجوية والفضائية، إن الصينيين تعلموا منا لفترة طويلة، كيف نفعّل القوة المشتركة بتلك القدرات الفضائية".

وقال الفريق ماكس إي. بيرسون، نائب رئيس أركان القوات الجوية للاستخبارات إن الجيش الصيني يطلق على هذا النهج اسم "التكامل الإستراتيجي الوطني"، وهو "دمج للصناعة التجارية مع الصناعة العسكرية، ودمج للمدخلات الأكاديمية، لتطوير قدرات تعزز أنظمة أسلحته وتعزز قوته العسكرية".

وعندما يتعلق الأمر بالتفوق على الصين، قال الجنرال بيرسون "لدينا بالتأكيد عمل يجب القيام به"، وأضاف "لكنني أعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي وراء تركيز الوزارة على إعادة تنشيط قاعدتنا الصناعية الدفاعية وتحسين عملية الاستحواذ لدينا".

مواجهة الصين

وكانت ندوة التهديد الصيني -حسب الصحيفة- أول جلسة يتحدث فيها كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين علنا عن التقدم الذي أحرزته بكين منذ العرض العسكري الصيني في 3 سبتمبر/أيلول، حين عرضت الصين صواريخ نووية، وكشفت لأول مرة عن صاروخ باليستي إستراتيجي عابر للقارات.

وأشار ج. مايكل دام، وهو ضابط استخبارات متقاعد في البحرية الأميركية إلى تقنيات دفاعية أخرى طرحتها بكين بتكتم أكبر خلال العام الماضي، وقال "لقد رأينا نموذجين أوليين لطائرات من الجيل السادس في سماء الصين"، مضيفا أن بكين عرضت أيضا "لمحة" عن طائرة أواكس الجديدة متعددة الاستخبارات.

وفيما يتعلق بالتطورات الفضائية المستقبلية، شدد سيداري على المخاطر المرتبطة بسعي الصين نحو "النقل الفضائي القابل لإعادة الاستخدام"، وهو مصطلح يشير إلى الصواريخ والمركبات الفضائية القابلة لإعادة التدوير لعمليات إطلاق ومهام متعددة.

وقال "أنا قلق بشأن اقتراب الوقت الذي سيتمكن فيه الصينيون من إيجاد طريقة للقيام بالنقل الفضائي القابل لإعادة الاستخدام، بما يسمح لهم بوضع المزيد من القدرات في المدار بوتيرة أسرع"، علما أن عدد الأقمار الصناعية التي تطلقها بكين "لا يزال أقل من نظيره في الولايات المتحدة".

وختمت الصحيفة بقول الرقيب أول رون ليرش، نائب رئيس عمليات الفضاء للاستخبارات في قوة الفضاء "نريد أن يكون الفضاء صالحا للاستخدام من قبل الجميع، نعتبر استقراره على الأمد الطويل أمرا بالغ الأهمية، ولا نريد نقل الحرب إلى الفضاء، ولكن إذا اضطررنا إلى ذلك، فنحن سعداء بالذهاب إلى هناك".