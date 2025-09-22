هل الاعتراف بفلسطين وسيلة لحفظ ماء وجه قادة الغرب؟

على الرغم من أن القرار الذي اتخذته دول غربية بالاعتراف بفلسطين تاريخي، فإن محللين يرون أنه يجب أن يُترجم إلى أفعال ملموسة.

واعترفت كل من كندا والمملكة المتحدة وأستراليا بدولة فلسطين، في خطوة رمزية ردا على الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على غزة وتوسعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

ومن المتوقع أن تعترف دول أخرى، بما فيها فرنسا والبرتغال، بفلسطين في الأيام المقبلة بعد الاعترافات التي صدرت يوم الأحد.

وقد ردت إسرائيل مؤخرا بالتمسك بمواقفها، وقبيل إعلان تلك الدول اعترافها بدولة فلسطين، نقلت شوش بدروسيان، المتحدثة باسم بنيامين نتنياهو، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي وصفه لهذه الخطوة بأنها "سخيفة ولا تعدو أن تكون مكافأة للإرهاب".

وكان نتنياهو قد وعد أنصاره خلال فعالية أُقيمت في القدس الشرقية بأنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية".

وبينما استحوذت خطوة الدول الثلاث -كندا والمملكة المتحدة وأستراليا- على اهتمام العالم وعناوين الصحف، قال محللون لقناة الجزيرة إن ما جرى مجرد خطوة صغيرة ورمزية في ظل الإذلال والقتل والتهجير المستمر لمئات آلاف الفلسطينيين، لكنها مع ذلك تنطوي على بعض الثقل.

وقال رضا أبو راس، وهو عالم سياسي فلسطيني، للجزيرة، إن "الاعتراف مهم في هذه الحالة لأن الحلفاء المقربين من الولايات المتحدة احتفظوا به إلى ما بعد التوصل إلى اتفاق تفاوضي".

وأضاف أن "أهميته تكمن في انشقاق هذه الدول عن الإجماع السابق، ومن حيث تأثيره، تجد إسرائيل نفسها في عزلة أكبر، وأرى أن لذلك دلالة بارزة".

وفي اليوم نفسه الذي أعلنت فيه تلك الدول اعترافها، قُتل ما لا يقل عن 55 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على غزة يوم الأحد، وكان من بينهم 37 شخصا على الأقل في مدينة غزة، حيث شن الجيش الإسرائيلي حملة عنف وحشية جديدة.

هل هو اعتراف استعراضي؟

أعرب محللون عن شكوكهم في أن الاعتراف قد يُحسن من الظروف المعيشية للفلسطينيين الذين يرزحون حاليا تحت نيران العدوان الإسرائيلي.

في الحرب التي تشنها على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 65 ألف شخص، وجرحت 166 ألفا و575 آخرين، ويعتقد العديد من الخبراء أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

أما خلال هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، فقد قُتل 1139 شخصا وأُسر نحو 200 آخرين.

وفي غضون ذلك، أسفرت هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين العنيفين في الضفة الغربية المحتلة عن مقتل أكثر من ألف شخص، في وقت تهدد فيه الحكومة الإسرائيلية بضم المنطقة بالكامل.

ويتوقع محللون أن لا يهدأ أوار الحرب الإسرائيلية، التي يصفها خبراء إسرائيليون ودوليون ومنظمات حقوقية بأنها إبادة جماعية.

وقال كريس أوسييك -باحث مستقل شارك في تحقيقات مع مؤسستي (فورينسيك أركيتكتشر) و(بيلينغكات) حول فلسطين وإسرائيل- للجزيرة "طالما أن الاعتراف لا يترافق مع إجراءات ملموسة، مثل فرض عقوبات وحظر توريد أسلحة وإنشاء منطقة حظر طيران في فلسطين المحتلة بالتعاون مع قوات من المجتمع الدولي لتخفيف معاناة الشعب، فسأظل متشائما".

أما محمد المصري، أستاذ في معهد الدوحة للدراسات العليا، فقال للجزيرة إن هذه الخطوة هي بالأساس استعراضية.

وتابع "أعتقد أنهم (الدول المعترِفة) يتعرضون لضغوط متزايدة من المجتمع الدولي ومن شعوبهم لفعل شيء ما. هذه هي طريقتهم في فعل شيء أو القول إنهم فعلوا شيئا، من دون اتخاذ إجراءات ملموسة".

ومع ذلك، فإن الاعتراف يعني أن الدول الثلاث يمكنها الآن إبرام معاهدات مع الحكومة الفلسطينية وتعيين سفراء بوضع دبلوماسي كامل".

من جانبها، ستعترف المملكة المتحدة بحسام زملط سفيرا لدولة فلسطين لديها.

وقال زملط في بيان إن "الاعتراف الذي تأخر كثيرا يمثل نهاية لإنكار بريطانيا لحق الشعب الفلسطيني الثابت في تقرير المصير والحرية والاستقلال".

وزاد "إنها خطوة لا رجعة فيها نحو العدالة والسلام وتصحيح الأخطاء التاريخية، بما في ذلك الإرث الاستعماري لبريطانيا وإعلان بلفور ودورها في تهجير الشعب الفلسطيني".

الانضمام إلى المنظمات الدولية

معظم دول العالم تعترف بالفعل بدولة فلسطين.

والإضافات الأخيرة تعني أن الولايات المتحدة وحفنة من الدول الأوروبية ودول البلطيق وكوريا الجنوبية واليابان وبعض الدول الأخرى، هي الوحيدة التي لا تزال لا تعترف بفلسطين.

ومع ذلك، حتى مع اعتراف معظم دول العالم، فإن فلسطين لا تزال الدولة التي لا تحظى بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وقال أبو راس إن الاعتراف "لا يمنح فلسطين أي امتيازات جديدة في الأمم المتحدة، ولا يمكّنها من الانضمام إلى مؤسسات حكومية دولية جديدة بدون دعم الولايات المتحدة".

وأوضح أن "فلسطين هي حاليا دولة لها صفة المراقب غير العضو، ولكي تحصل على العضوية الكاملة، يتطلب الأمر توصية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ثم تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو أمر مستبعد، على أقل تقدير، بالنظر إلى حق النقض الذي تتمتع به الولايات المتحدة".

ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه خطوة أولى.

وقد تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء حربها على غزة، لا سيما من أوروبا. وتكتسب حملات المقاطعة زخما قد يؤدي إلى طرد إسرائيل من مسابقة يوروفيجن (الغنائية الأوروبية)، ومنعها من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية.

كما ناقش الاتحاد الأوروبي مؤخرا زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع الإسرائيلية وفرض عقوبات على بعض القادة الإسرائيليين.

وقال أبو راس "الاعتراف ليس له تأثير مباشر على تصرفات إسرائيل في غزة، لكنه قد ينبئ باستعداد هذه الدول لاتخاذ إجراءات حقيقية، والتي سيكون لها تأثير مباشر، مثل فرض حظر متبادل على الأسلحة، أي عدم بيع أسلحة لإسرائيل، وعدم شراء أسلحة من مصانعها".

قادة يحافظون على ماء الوجه

قال محللون لقناة الجزيرة إنه على الرغم من أن بعض الدول الغربية ظلت تتداول أمر الاعتراف بفلسطين لعدة أشهر، فإنها تتخذ الآن هذه الخطوة كنوع من معاقبة إسرائيل على عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلة، ويعزز هذا الطرح الدعم المشروط الذي عبّرت عنه بعض الدول لفكرة الدولة الفلسطينية.

وأضافوا أن هؤلاء القادة يستجيبون لضغوط محلية متزايدة في بلدانهم، بما في ذلك ضغوط من جماعات مؤيدة لإسرائيل لها صلات بالأحزاب الحاكمة، بينما يطالب عدد متزايد من الناخبين باتخاذ إجراءات حكومية وعقوبات لوقف الإبادة الجماعية.

وقال أبو راس "يحدث هذا الآن بسبب الضغوط الداخلية المتزايدة على هذه الحكومات المنتمية لتيار يسار الوسط".

وأردف "لم يتغير شيء في حد ذاته، لكن ما نراه هو رد فعل بطيء وتراكمي على حالة توتر منخفضة، وهي حالة من الاستياء الليبرالي المتنامي، وينبغي النظر إلى هذه الخطوات على أنها وسيلة منخفضة التكلفة لتلبية مطالب الناخبين".

ومضى قائلا "إنهم يحافظون على ماء وجههم".

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد قال في يوليو/تموز إنه سيعترف بفلسطين ما لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية" لإنهاء حربها على غزة.

وأكد ستارمر، الأحد، أن الاعتراف يأتي استجابة للواقع السياسي الراهن في إسرائيل وفلسطين.

وقال إن "الهدف من ذلك هو دعم تلك القضية. لقد تم ذلك الآن لأنني قلق بشكل خاص من أن فكرة حل الدولتين تتراجع، وتبدو اليوم أبعد مما كانت عليه منذ سنوات عديدة".

كما جعلت أستراليا اعترافها مشروطا، حيث قال رئيس وزرائها أنتوني ألبانيز "سيُنظر في اتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك إقامة علاقات دبلوماسية وفتح سفارات، مع إحراز السلطة الفلسطينية مزيدا من التقدم في التزاماتها بالإصلاح".

عبء خاص

قبل 108 أعوام، وقعت الحكومة البريطانية وعد بلفور، معلنة دعمها لإقامة "وطن قومي للشعب اليهودي" في أرض فلسطين.

ولطالما كانت المملكة المتحدة حليفا تاريخيا لإسرائيل ضد الفلسطينيين، لذا فإن الاعتراف بدولة فلسطين يُعد أيضا -في نظر البعض- اعترافا بمسؤولية بريطانيا عن تهجير وتجريد الفلسطينيين من أرضهم بالنسبة للبعض، وبالتواطؤ في تهجير الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم.

وفي يوليو/تموز، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في كلمة ألقاها أمام الأمم المتحدة، إن "بريطانيا يقع على عاتقها عبء خاص من المسؤولية لدعم حل الدولتين".

وعلى الرغم من الرمزية التاريخية، لم يكن المحللون على قناعة بأن المستقبل سيختلف عن المائة عام الماضية.

وقال أبو راس "حتى لو اعترفت كل دول العالم بفلسطين، فلن يتغير شيء يذكر بالنسبة للفلسطينيين ما لم يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أن "للضغط الدولي دورا يضطلع به هنا، لكن يتعين عليه الذهاب أبعد من مجرد الاعتراف، ليشمل فرض عقوبات وقطع العلاقات الدبلوماسية ومحاكمة مجرمي الحرب والمقاطعة الثقافية".