هآرتس: مخاوف على حياة الصحفي صالح الجعفراوي بعد اتهامات أدرعي

قالت الكاتبة نغم زبيدات في عمودها بصحيفة هآرتس الإسرائيلية إن متابعي الصحفي الغزاوي الشهير صالح الجعفراوي باتوا يخشون أن يغتاله الجيش الإسرائيلي بعد اتهامه بأنه ناشط يخدم حركة حماس.

وتابعت زبيدات أن الجعفراوي (27 عاما) اشتهر بتوثيقه الحرب على غزة منذ بدايتها، وهو ينشر مقاطع مباشرة مع ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان لديه أكثر من 3 ملايين متابع على منصة إنستغرام وحدها قبل أن تعطل شركة ميتا الحساب مرارا بسبب منشوراته.

وزادت أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي زعم -في منشور له على منصة إكس بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول الجاري- أن الجعفراوي يعمل كجزء من جهاز الإعلام التابع لحماس.

وسخر من صورة ظهر فيها المؤثر الغزاوي وهو يرتدي سترة صحفية، مغطاة بالغبار والرماد وسط الدمار، متهما إياه بتزييف المشهد.

وكما قال ربنا وأتخذها زميلنا أنس الشريف الله يرحم روحو قاعدة

"قَالُوا۟ لَن نُّؤۡثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاۤءَنَا مِنَ ٱلۡبَیِّنَـٰتِ وَٱلَّذِی فَطَرَنَاۖ فَٱقۡضِ مَاۤ أَنتَ قَاضٍۖ إِنَّمَا تَقۡضِی هَـٰذِهِ ٱلۡحَیَوٰةَ ٱلدُّنۡیَاۤ( 72 ) pic.twitter.com/bnbAFKxTyK — صالح الجعفراوي | Saleh Aljafarawi (@S_Aljafarawi) September 17, 2025

أنس الشريف

ونقلت نغم عن تقارير صحفية تأكيدها أن تلك الصورة ليست مفبركة، بل التقطت للجعفراوي بعد أن هرع لتغطية قصف إسرائيلي لبرج الغفري.

ويُعتقد أن برج الغفري، المكون من 16 طابقا، والذي يضم مؤسسات إعلامية، غرب مدينة غزة، كان من بين أطول الأبراج السكنية والتجارية في القطاع.

وقالت نغم زبيدات إن رد الجعفراوي على اتهامات أدرعي كان سريعا، حيث أشار على حسابه في منصة إكس إلى مراسل الجزيرة أنس الشريف، الذي استشهد بعد أسابيع فقط من اتهامه من قِبَل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالانتماء إلى حركة حماس.

وقال الجعفراوي، في حسابه على إكس، "وكما قال ربنا وأتخذها زميلنا أنس الشريف الله يرحم روحو قاعدة ﴿قالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى ما جاءَنا مِنَ البَيِّناتِ والَّذِي فَطَرَنا فاقْضِ ما أنْتَ قاضٍ إنَّما تَقْضِي هَذِهِ الحَياةَ الدُّنْيا﴾ (سورة طه/ الآية 72).

وأنس الشريف صحفي فلسطيني وُلد عام 1996 في مخيم جباليا بقطاع غزة، وعمل مراسلا لدى شبكة الجزيرة الإعلامية أثناء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

مع السلامه وحنكمل المشوار وعد ❤️‍🩹 pic.twitter.com/cctGMoBlsl — صالح الجعفراوي | Saleh Aljafarawi (@S_Aljafarawi) August 10, 2025

مخاوف

واشتهر الشريف بتغطية المجازر والكارثة الإنسانية في غزة برغم التهديدات التي تلقاها، حتى استُشهد يوم 10 أغسطس/آب 2025 باستهداف مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي لخيمة صحفيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، الأمر الذي لقي استنكارا دوليا واسعا.

وقالت نغم زبيدات إن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نددوا بمنشور أدرعي، وقالوا إنه تمهيد لاغتياله مثلما حدث مع أنس الشريف.

وتابعت الكاتبة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها الجعفراوي تهديدات، وقد صرح للجزيرة الشهر الماضي بعد مقتل الشريف بأنه هو أيضا تعرض لتهديدات من إسرائيل.

وتابع الجعفراوي: "أنت تعيش حياة واحدة، إما أن تعيشها على طريقتهم أو على طريقتك"، معترفا بأنه قد يُقتل، لكنه تعهد بمواصلة العمل الصحفي حتى آخر يوم في حياته.

يذكر أنه قبل أسبوع، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل في القطاع منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 251 صحفيا.

ووصف رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، ما يجري بحق الإعلاميين في غزة على يد إسرائيل بأنه أكبر مجزرة بحق الصحفيين في التاريخ.

وأشار إلى أن نحو 1500 صحفي فلسطيني يعملون حاليا تحت القصف، موضحا أن مئات الصحفيين أُصيبوا، واعتُقل نحو 200 آخرين، كما دُمرت العديد من المؤسسات الإعلامية.

واستشهد في 11 أغسطس/آب الماضي كل من مراسلي الجزيرة أنس الشريف، ومحمد قريقع ومصوريها إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، بالإضافة إلى الصحفيين مؤمن عليوة، ومحمد الخالدي، وذلك في قصف إسرائيلي مباشر لخيمة الجزيرة بالقرب من مجمع الشفاء الطبي.