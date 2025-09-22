صحيفة روسية: ما هي الدول التي تمتلك الليزر القتالي؟

نشرت صحيفة إزفستيا الروسية تقريرا يستعرض الدول التي تمتلك اليوم أسلحة ليزرية جاهزة للعمل الميداني كاشفا عن حدود قدرات هذه التقنية وما إذا كانت تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجيات التصدي لهجمات الطائرات المسيرة في المستقبل.

ويقول التقرير الذي أعده الكاتبان ديمتري كورنيف ورومان كريتسول، إن عددا متزايدا من الدول بات يستثمر في تطوير أسلحة ليزرية، سعيا لتعزيز قدراتها في مواجهة التهديدات الحديثة، وعلى رأسها الطائرات المسيّرة والصواريخ قصيرة المدى.

إسرائيل

ويبدأ التقرير بأن الجيش الإسرائيلي أعلن عن نجاحه في استكمال 20 عاما من العمل على تطوير منظومة الليزر القتالية "الشعاع الحديدي" ومن المقرر أن يبدأ تسليم هذا السلاح المتطور إلى قواته قبل نهاية العام الجاري.

وخلال العمليات العسكرية التي جرت في مايو/أيار لمواجهة هجمات الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيّرة، استخدمت إسرائيل نماذج تجريبية من منظومة "الشعاع الحديدي".

ويوضح الكاتبان أن هذه المنظومة الدفاعية الإسرائيلية تتمتع بالقدرة على اعتراض الطائرات المسيّرة والصواريخ وقذائف الهاون على المدى القريب عبر إصابة الأهداف بأشعة الليزر.

كيفية عملها

ويقوم مبدأ عمل النظام على النحو التالي: كشف الرادارات المستهدفة وتعقبها ثم توجيه أشعة الليزر من المنظومة المزدوجة نحوها، ليتم تدميرها خلال فترة قصيرة، ويقوم الليزر بثقب الهدف أو التسبب بانفجاره أو تدميره عبر تأثيره الحراري.

وتتمثل خصوصية هذه المنظومة في أن تدمير هدف قوي مثل قذيفة هاون سميكة الجدار يتطلب وقتا أطول مقارنة بتدمير طائرة مسيّرة خفيفة، وخلال هذا الوقت يجب أن تواصل أشعة الليزر تتبع الهدف على مسافات تصل إلى مئات الأمتار وحتى عدة كيلومترات.

ويُقاس زمن تشغيل النظام بالثواني ويعتمد على الطاقة الكهربائية مما يجعل تكلفة تدمير الهدف محدودة بمبالغ تُحسب بالدولارات فقط مقارنة بتكلفة الصواريخ المضادة للطائرات الحديثة.

وتُعد أشعة الليزر الحل الأمثل لمواجهة التحدي الأحدث، وهي أسراب الطائرات المسيّرة، حيث يكون التعامل معها بالأنظمة التقليدية مكلفا ومعقدا. أما منظومة الليزر فيمكنها اعتراض عشرات المسيرات دون الحاجة لتحريكها، بفضل سرعتها العالية في الإطلاق وقصر دورة التشغيل.

واستمر الكاتبان ليقولا إن العديد من الجيوش أدركت أن مستقبل مواجهة المسيرات يعتمد على أشعة الليزر.

فرنسا

طلبت المديرية العامة للتسليح الفرنسية من تحالف شركات "إم بي دي إيه" و"سافران" ومجموعة تاليس وسيلاس تطوير نموذج أولي لمنظومة الليزر القتالية "سيدرال" لمكافحة الطائرات المسيّرة بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن تكون المنظومة الفرنسية مخصصة للاستخدام على سفن البحرية، كما أن تشغيلها الأرضي، سواء بشكل متحرك أو ثابت، يعد ممكنا تقنيا.

وتتمثل مهام النظام في اعتراض الصواريخ وقذائف الهاون والمسيرات على المدى القريب، تماما كما هو الحال مع منظومة "الشعاع الحديدي" الإسرائيلية، لتشكيل خط دفاع ذاتي فعال.

بيلاروسيا

وفي بيلاروسيا، يقول التقرير، إن قوات تلك الدولة أظهرت خلال تدريبات "غرب 2025" قدرة منظومتها الليزرية "شفران" على تدمير المسيرات من نوع كوادكابتر على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد.

وتشير المواصفات في بيلاروسيا إلى أن زمن تدمير الهدف لا يتجاوز 10 ثوانٍ، فيما يصل مدى عمل المنظومة إلى 1.5 كيلومتر، ما يغطي بشكل كامل ساحة المعركة أو هدفا كبيرا.

وتمتاز منظومة بيلاروسيا بوضعها على هيكل سيارة مزودة بأنظمة مراقبة بصرية ورادارية بمدى كشف يصل إلى 4.5 كيلومترات، ويبدو أنها قادرة على التعامل ليس فقط مع المسيّرات الثابتة، بل وحتى مع الطائرات ذات الهيكل التقليدي.

ويشير المهندسون البيلاروسيون إلى أن "شفران" لا تزال في مرحلة الاختبار، وبعد الانتهاء منها قد يتم اعتمادها رسميا مع إمكانية تطوير نسخ تناسب أنواعا مختلفة من الهياكل ومواصلة تحسين التقنية.

الصين

وفي الصين، كما بيّن الكاتبان، عرض الجيش الشعبي 3 نماذج من منظومات الليزر خلال العرض العسكري الذي أقيم في بكين مطلع الشهر الجاري، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتقنيات الطاقة الموجّهة.

من بين هذه المنظومات الصينية، برزت منظومة الليزر "إل واي 1″، التي يُعلن عن قدرتها على اعتراض الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة، ومن المرجح أن المقصود بالصواريخ هنا هي الصواريخ التكتيكية والتشغيلية التكتيكية، إذ إن اعتراض الصواريخ بعيدة المدى ورؤوسها الحربية يتطلب، منظومات أكثر قوة.

وبناء على ذلك، يبدو أن الصين بدأت بالفعل في استخدام الأسلحة الليزرية القتالية ليس فقط في ميادين الاختبار، بل ضمن القوات المسلحة وهو ما يمثل تحولا إستراتيجيا مهما في نهجها العسكري.

روسيا

وذكر الكاتبان أن القوات المسلحة الروسية تسعى أيضا لمواكبة التطورات في مجال الأسلحة الليزرية القتالية، بحيث تتمتع روسيا بأسبقية واضحة في هذا المجال، فقد بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي تجارب على استخدام الليزر لاعتراض الصواريخ وحتى الأقمار الصناعية في "ميدان ساري شاغان".

واليوم، تُعد روسيا الدولة الوحيدة في العالم التي تخدم فيها منظومات الليزر "بيريسفيت" ضمن قوات الردع النووي وهي على أهبة الاستعداد القتالي.

وتهدف هذه المنظومات ليس إلى إسقاط الصواريخ أو الأقمار الصناعية فحسب، بل إلى تعطيل عمل الأقمار التجسسية والطائرات المسيّرة من خلال ما يُعرف بـ "التعطيل الوظيفي"، بحيث تصبح الأجهزة المستهدفة عاجزة عن أداء مهامها.