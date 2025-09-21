فايننشال تايمز: عزلة إسرائيل تزداد مع تصاعد مقاطعتها عالميا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الدعوات العالمية لمقاطعة إسرائيل تشهد تزايدا ملحوظا في مجالات الرياضة والفنون والعمل الأكاديمي، على وقع الغضب الدولي المتصاعد من الحرب التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو-المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب- على قطاع غزة منذ قرابة عامين، والتي وصفت بـ"الإبادة الجماعية".

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن كثيرين فوجئوا مؤخرا في قلب نيويورك بلافتة إعلانية ضخمة رفعت في ميدان تايمز سكوير تتهم إسرائيل بارتكاب حرب إبادة في غزة، وذلك بعد ساعات من توجيه لجنة الأمم المتحدة هذا الأسبوع تلك التهمة لإسرائيل.

وفي لندن، اجتمع مؤخرا عشرات الفنانين والموسيقيين، من بينهم جيمس بليك وبينك بانثريس، إلى جانب نجوم هوليوود مثل ريتشارد جير، في حفل "معا من أجل فلسطين"، حيث دعا لاعب كرة القدم الفرنسي المعتزل إريك كانتونا إلى مقاطعة الفرق الإسرائيلية، مشبها اللحظة الراهنة بمرحلة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، تبرز الصحيفة.

الرياضة ساحة مواجهة

وتابعت فايننشال تايمز أن الاحتجاجات طالت ملاعب كرة القدم الأوروبية، إذ رفع مشجعو فريق غلطة سراي التركي لافتات "حرروا فلسطين"، في حين طالبت رابطة مدربي كرة القدم الإيطاليين بتعليق مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية.

أما الاتحاد النرويجي لكرة القدم فقد تعهد بالتبرع بعائدات مبارياته أمام إسرائيل لصالح غزة.

وقد دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لحظر إسرائيل من جميع الرياضات الدولية، بعد أن أجبرت الاحتجاجات فريق "إسرائيل بريمير تك" على الانسحاب من المرحلة النهائية لسباق الدراجات بإسبانيا "لا فويلتا".

وتأتي هذه التحركات في إطار حملة "اللعبة انتهت إسرائيل" (GameOverIsrael)، التي أطلقها ناشطون للمطالبة باستبعاد إسرائيل من الرياضة العالمية، على غرار ما حدث لروسيا بعد غزو أوكرانيا، وكما جرى سابقا مع جنوب أفريقيا في زمن الفصل العنصري، توضح الصحيفة.

يرى ناشطون مثل عمر البرغوثي، أحد مؤسسي حركة المقاطعة "بي دي إس" (BDS)، أن العالم يشهد "نقطة تحول تاريخية"، إذ باتت الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل أمرا شائعا في العواصم الغربية، سواء من فنانين عالميين أو من قادة دول مثل كولومبيا وإسبانيا.

رفض متنام

ولم يقتصر الأمر على الرياضة -تتابع فايننشال تايمز- إذ وقع أكثر من 4500 فنان ومخرج على تعهد بعدم التعاون مع المؤسسات السينمائية الإسرائيلية. كما ارتدى الممثل الإسباني الشهير خافيير بارديم الكوفية الفلسطينية على السجادة الحمراء، واختتمت الممثلة هانا أينبايندر خطابها في حفل جوائز "إيمي" بصرخة "حرروا فلسطين".

وفي أوروبا، هددت أيرلندا وإسبانيا وهولندا وسلوفينيا بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" إذا شاركت فيها إسرائيل، في حين علقت جامعات في إيطاليا وإيرلندا وهولندا تعاونها مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

ويؤكد عمر -تتابع فايننشال تايمز- أن الضغط على الشركات والرياضة والثقافة قد يغير الرأي العام ويدفع الحكومات لاحقا إلى اتخاذ خطوات سياسية.

عزلة إسرائيل

رغم نفيها المتكرر لتهم الإبادة الجماعية، تجد إسرائيل نفسها أمام عزلة دولية متنامية. فقد علقت دول عدة مبيعات الأسلحة لها، وحذر محللون إسرائيليون من أن الدولة العبرية قد تنزلق نحو وضع "المنبوذ"، تشرح فايننشال تايمز.

ومع ذلك، يرى آخرون أن نتنياهو يوظف هذه الضغوط لتعزيز رواية "العالم ضدنا"، بما يُكسبه دعما بين قاعدته القومية والدينية.

لكن، وعلى غرار تجربة جنوب أفريقيا -تتابع الصحيفة- يعتقد كثير من الناشطين أن تراكم الضغوط الشعبية والثقافية والرياضية قد يفضي في نهاية المطاف إلى لحظة فاصلة تغيّر مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتضع إسرائيل أمام اختبار شبيه بما واجه نظام الفصل العنصري قبل عقود.

اعترافات متتالية

يُذكر أن كلا من بريطانيا وأستراليا وكندا اليوم الأحد رسميا بدولة فلسطين، ومن جانبها، ستتخذ البرتغال الخطوة ذاتها في وقت لاحق اليوم وفق ما ذكرت وزارة الخارجية في وقت سابق أول أمس.

وفي كلمة له على منصة إكس، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "اعترفنا اليوم بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. اليوم ننضم إلى أكثر من 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية".

وتعقيبا على قرارات ودعوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة- أن هذه الدعوات "تهدد وجود إسرائيل" داعيا لمواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى لدحض ما وصفها بـ"الدعاية الكاذبة" ضد إسرائيل.