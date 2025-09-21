صحف عالمية: الضفة ستكون جوهر أي دولة فلسطينية ولكن إسرائيل جزأتها

تناولت صحف ومواقع عالمية في تقارير ومقالات موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة والمجاعة المستمرة في القطاع، وتداعيات ذلك على صورة إسرائيل في الخارج حتى في أوساط الديمقراطيين في الولايات المتحدة، كما أوردت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية.

ويرى ديفيد بلير، كبير معلقي الشؤون الخارجية في صحيفة تلغراف البريطانية، أن "الحكومة الإسرائيلية قد ترد على قرار بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية بالذهاب بعيدا وضم مناطق من الضفة الغربية رسميا".

وقال إن "رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر منغمس تماما في حل الدولتين لدرجة أنه أغفل ما يجعل تحقيقه شبه مستحيل". وينقل الكاتب عن خبراء أن "الاعتراف بفلسطين هو أقصى درجات الخيال السياسي، فإنشاء دولة فلسطينية سوف يتطلب من إسرائيل التنازل عن الأراضي، وهدم المستوطنات، وطرد عشرات الآلاف من مواطنيها من منازلهم".

وأضاف أن أي دولة فلسطينية سيكون جوهرها الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967 وجزأتها إلى خليط من المناطق والجيوب، واليوم تقسمها إلى 3 مناطق.

وفي موضوع غزة، قالت صحيفة غارديان البريطانية إن معظم شمال غزة مفرغ بالفعل من المدنيين ومدمر، وإذا سيطرت إسرائيل على مدينة غزة سيحاصر سكان القطاع في منطقة المواصي، مشيرة إلى تحذيرات متكررة من الجيش الإسرائيلي للعاملين في المجال الإنساني في شمال غزة بأن المستشفيات فقط هي المواقع المحمية، وأن جميع البنى التحتية الأخرى للمساعدات قد تستهدف.

وأشارت الصحيفة إلى أن عديدا من المراقبين والمعلقين الإسرائيليين يعتقدون أن الدوافع الحقيقية وراء الهجوم على مدينة غزة سياسية، وهي إبقاء إسرائيل في حالة حرب من أجل صد الانتخابات المبكرة التي قد تؤدي إلى إزاحة ائتلاف بنيامين نتنياهو، وضمان جعل شمال غزة غير صالح للسكان، وهو ما من شأنه أن يرضي حلفاء نتنياهو من أقصى اليمين.

وقف مبيعات الأسلحة

وحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن الديمقراطيين يغيرون موقفهم بسرعة تجاه إسرائيل وسط الهجوم على غزة وأدلة المجاعة، وكشفت أن عدد الديمقراطيين البارزين المطالبين بوقف مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل في تزايد، في إطار تحول في الرأي داخل الحزب بشأن إسرائيل.

إعلان

ونقلت الصحيفة عن النائب الديمقراطي رو خانا قوله: "نشهد تحولا جذريا خلال الشهرين الماضيين، والأدلة على وجود المجاعة في غزة غيّرت الحسابات لدى كثير من الديمقراطيين"، مضيفا "يجب أن نكون واضحين جدا في وقف هذا الرعب ومبيعات الأسلحة العسكرية التي تقتل المدنيين".

كما نقلت الصحيفة عن السيناتور بيرني ساندرز أن الديمقراطيين والمستقلين وعددا متزايدا من الجمهوريين لا يريدون إنفاق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لتجويع أطفال غزة.

وفي شأن أخر، نقل موقع بلومبيرغ الأميركي -عن مصادر مقربة من الكرملين- أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلص إلى أن "التصعيد العسكري هو أفضل طريقة لإجبار أوكرانيا على التفاوض وفق شروطه"، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من غير المرجح أن يفعل الكثير لتعزيز دفاعات كييف.

ونقل الموقع عن مصادر مقربة من الكرملين أن بوتين ينوي مواصلة استهداف شبكة الطاقة في كييف وغيرها من البنى التحتية، وأن محادثات ألاسكا أقنعت بوتين بأن ترامب لا يهتم بالتدخل في النزاع، كما نقل عن مصدرين مقربين من الكرملين أن بوتين سيظل منخرطا في أي حوار جار مع الولايات المتحدة، لكنه سيواصل فعل ما يرى أنه في مصلحة بلاده.