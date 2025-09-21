طولها 14 مترا.. أوكرانيا تدمر مركبة روسية متعددة الاستخدامات

أعلنت المخابرات العسكرية الأوكرانية أنها دمرت مركبة "دي تي 10 فتياز" وهي حاملة طائرات برمائية ضخمة مكونة من عربتين، ومصممة في الأصل لسيبيريا والشرق الأقصى والتضاريس القطبية.

وأفادت أن هذه العملية نفذها مقاتلون من مركز العمليات البحرية "فايكنغ" (Viking" التابع لإدارة العمليات النشطة للمخابرات العسكرية الأوكرانية.

وحسب نفس المصادر، فإن قوات أوكرانية نفذت إنزالا على شبه جزيرة تندرا في مقاطعة خيرسون، ووضعت حواجز ألغام على اللسان الرملي اصطدمت بها الناقلة الروسية ذات الجنزير المفصلي في وقت لاحق، مما أدى إلى تدميرها.

وتستخدم هذه المركبة لنقل الأفراد والأسلحة والإمدادات إلى جبهات القتال، وقد وقعت في الفخ الذي نصبه لها الأوكرانيون ما بين 18 و19 سبتمبر/أيلول الحالي، وفقا لمصادر أوكرانية.

وحسب ما أوردته صحيفة لوباريزيان الفرنسية، فإن "دي تي 10" سفينة حربية تجمع بين قدرات طائرة حربية وبحرية برمائية ضخمة.

وأضافت أنها مكونة من عربتين، ومصممة في الأصل لمقاومة الصقيع القطبي مثل التضاريس القطبية الشمالية وسيبيريا والشرق الأقصى.

كما يمكنها نقل حمولات ثقيلة عبر البحار والغابات دون الحاجة لطرق، وفي درجات حرارة تتراوح بين -50 و40 درجة مئوية.