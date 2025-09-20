نقاش ساخن بين ديمقراطيي نيويورك بشأن توجهات ممداني

انتقدت صحيفة واشنطن بوست الأميركية التوجهات السياسية للمرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، وأبرزت خلافات داخل الحزب الديمقراطي في نيويورك حوله.

وأوضحت في مقالها الافتتاحي أن رئيس الحزب الديمقراطي في الولاية جاي جاكوبز نفسه يتجنب إظهار تأييد علني واضح لـ"مرشح اشتراكي" لمنصب العمدة.

ومع ذلك، قالت إن المزيد من الديمقراطيين يتجاهلون مثل هذه الخلافات، وينضمون إلى الزحف الحزبي الواسع المؤيد لمرشح عمدة نيويورك ممداني، ووصفته بـ "التهافت الحزبي لاحتضان مرشح اشتراكي".

وقالت إن القليل من رفاق ممداني الذين لا يزالون مستعدين للحديث بصراحة عن نوع سياساته، يستحقون الثناء، وأشادت في هذا السياق بأن رئيس الحزب الديمقراطي في ولاية نيويورك، جاي جاكوبز، واحد منهم.

اختلاف جوهري

ونقلت عن جاكوبز قوله في بيان "أنا والسيد ممداني متفقان على أن أكبر مشكلة في أميركا هي التنامي المستمر للفجوة في الدخل في بلدنا. أما كيفية معالجتها، فنحن نختلف بشكل جوهري".

وأضاف جاكوبز في إشارة إلى آرائه حول إسرائيل: "أنا أرفض منصة ما يُسمى بالاشتراكيين الديمقراطيين في أميركا ولا أعتقد أنها تمثل مبادئ أو قيم أو سياسات الحزب الديمقراطي".

واعترف بعض الديمقراطيين بعدم اتفاقهم مع "اشتراكية ممداني"، لكنهم أيّدوه على أي حال لأسباب سياسية، بما في ذلك حاكمة نيويورك كاثي هوشول.

بعض الديمقراطيين اعترفوا بعدم اتفاقهم مع اشتراكية ممداني، لكنهم أيّدوه لأسباب سياسية

تقليل من المخاوف

وقالت واشنطن بوست إن بعض الديمقراطيين الآخرين يقللون من المخاوف بشأن ممداني على الصعيد الخاص ويأملون أن يصبح معتدلا بعد الفوز بالمنصب.

وأشارت إلى الأفكار الأخرى التي يبوح بها الديمقراطيون مثل أن منصب عمدة نيويورك لا يهم حقا، حتى لو كان ممداني متطرفا. وترد الصحيفة على ذلك بأن المدينة تعتمد نظام العمودية القوي، وإذا كان زعيم أشهر مدينة في العالم اشتراكي التوجه، فإن ذلك سيُلاحظ في أنحاء البلاد والعالم.

إعلان

وأفصحت الصحيفة بوضوح عن رأيها الذي ينتقد توجهات ممداني، قائلة إن السياسات الاقتصادية القائمة على السيطرة المركزية ستضر أكثر بسكان المدينة.

تجارب فاشلة

ودعمت رأيها بأن ضبط الإيجارات من النوع الذي يدعمه ممداني تسبب في نقص فرص السكن حيثما تم تطبيقه، كما أن المتاجر الغذائية التي تديرها الحكومة ليست فكرة أفضل في الولايات المتحدة مما كانت عليه في الاتحاد السوفياتي المنهار.

وعادت الصحيفة لتنقل عن جاكوبز القول إن من يوصفون بالاشتراكيين الديمقراطيين في أميركا لا يمثلون قيم الحزب الديمقراطي.