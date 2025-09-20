نيويورك تايمز: إدارة ترامب ستنهي حماية آلاف السوريين من الترحيل

صرح مسؤول أميركي بأن حماية آلاف المهاجرين السوريين من الترحيل يتعارض مع المصلحة الوطنية، في وقت لم تعد فيه الأوضاع في سوريا تمنع مواطنيها من العودة إلى ديارهم.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن حوالي 6 آلاف سوري قد سمح لهم بالعيش والعمل في الولايات المتحدة من خلال البرنامج، المعروف باسم "الوضع المحمي المؤقت"، وذلك من أجل مساعدة المهاجرين الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم بسبب الظروف غير الآمنة.

وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الخارجية للشؤون العامة إن الأوضاع في سوريا لم تعد تمنع مواطنيها من العودة إلى ديارهم، وإن السماح للسوريين بالبقاء في بلدنا يتعارض مع مصلحتنا الوطنية، كما برنامج الحماية المؤقتة من المفترض أن يكون مؤقتا.

وانتقد بعض خبراء سياسات الهجرة القرار -حسب تقرير للصحيفة بقلم حامد العزيز ومادلين نغو- وقالوا إن الأوضاع في سوريا لا تزال غير مستقرة، وإن السوريين لا يشكلون خطرا إرهابيا كبيرا.

وذكرت الصحيفة بأن السوريين أنهوا حكم عائلة الأسد الوحشي في سوريا بعد أكثر من عقد من الحرب، ولكن الخبراء يرون أن المخاوف من عودة الصراع الطائفي والعنف لا تزال قائمة، رغم سعي قادة سوريا الجدد للابتعاد عن الديكتاتورية.

الترحيل وقمع الهجرة

وقالت أماندا باران، الرئيسة السابقة لسياسة خدمات المواطنة والهجرة في إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، إن قرار إنهاء البرنامج "ينهك آلاف السوريين الحاصلين على برنامج الحماية المؤقتة والمجتمعات التي يعيشون فيها"، وأضافت "لا تزال الأوضاع في سوريا خطيرة وغير مستقرة، مما يستدعي بوضوح تمديده بموجب القانون".

صرح ديفيد جيه بير، مدير دراسات الهجرة في معهد كاتو، وهو مركز أبحاث ليبرالي يُفضل المزيد من الهجرة القانونية، بأن السوريين لم يشكلوا تاريخيا أي خطر إرهابي كبير، وإن المسؤولين الفيدراليين قادرين على حرمان أي فرد من البرنامج إذا اعتقدوا أنه يشكل تهديدا للأمن القومي.

وقال مسؤولون في الوزارة إن السوريين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة سيكون أمامهم 60 يوما لمغادرة البلاد طواعية قبل أن يتعرضوا للاعتقال والترحيل، بعد إنهاء البرنامج الذي أُقر لأول مرة للسوريين في عام 2012 ومدد عدة مرات، كانت آخرها في 30 سبتمبر/أيلول من قبل إدارة بايدن.

وذكرت الصحيفة بأن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما سمحت بهذه الحماية بسبب الحرب في سوريا، وقالت وزيرة الأمن الداخلي آنذاك جانيت نابوليتانو إن السوريين في الولايات المتحدة "سيواجهون تهديدات خطيرة لسلامتهم الشخصية" إذا أجبروا على العودة إلى ديارهم.

وأضافت جانيت نابوليتانو أن المتقدمين سيخضعون لفحوص شاملة لخلفياتهم للحصول على الموافقة على برنامج الحماية المؤقتة.

ويعد إنهاء برنامج الحماية المؤقتة أحدث جهد تبذله وزارة الأمن الداخلي، وهو جزء من مبادرة إدارة الرئيس دونالد ترامب الأوسع نطاقا لتكثيف عمليات الترحيل وقمع الهجرة، وصرح مسؤولو الإدارة بأن الحماية كانت دائما مؤقتة، وأن الظروف في بعض البلدان قد تحسنت، مما جعل عودة المهاجرين إلى ديارهم آمنة.