هل يستطيع أستاذ جامعي إنقاذ شرطة جنوب أفريقيا؟

بعد أن علّق الرئيس سيريل رامافوزا مهام وزير الشرطة السابق سينزو متشونو في يوليو/تموز الماضي على خلفية اتهامات بالتواطؤ مع شبكات إجرامية، لجأ إلى شخصية غير متوقعة، حيث اختار فيروز كاشاليا أستاذ القانون البالغ من العمر 67 عاما، والمعروف بنزاهته وابتعاده عن المسرح السياسي.

وقد أُسندت إليه مهمة إصلاح جهاز الشرطة الأكثر فقدانا للثقة في البلاد، وسط تصاعد معدلات الجريمة وتراجع إيمان المواطنين بالعدالة.

فيما يلي 10 نقاط لفهم الرجل الذي أُوكلت إليه مهمة إصلاح واحدة من أكثر مؤسسات جنوب أفريقيا تدهورا:

1. مناضل مخضرم

وُلد كاشاليا عام 1958 في مدينة بنوني بمقاطعة غاوتينغ، ونشط في الوسط الطلابي بجامعة ويتواترسراند خلال سنوات الفصل العنصري، حيث اعتُقل وتعرّض للمضايقة بسبب نشاطه.

2. من الاحتجاج إلى التفاوض

مثّل مؤتمر الهنود في ترانسفال خلال مفاوضات كوديسا التي أرست أسس الدستور الجديد عام 1994، مجسّدا دور الجسر بين النضال والمصالحة الذي لعبه كثيرون في جبهة الوحدة الديمقراطية.

3. باحث قانوني بصبغة دولية

حصل على درجات علمية في القانون من جامعة ويتس، ثم نال درجة الماجستير بامتياز من جامعة ميشيغان عام 1996، وتخصص في القانون الدستوري والحكم ومكافحة الفساد.

4. تجربة إدارية في غاوتينغ

شغل مناصب تشريعية وتنفيذية في حكومة المقاطعة، منها رئيس المجلس التشريعي وعضو المجلس التنفيذي لشؤون السلامة المجتمعية والتنمية الاقتصادية، مما منحه خبرة في إدارة الأمن المحلي.

5. بصمة في مكافحة الفساد

عيّنه رامافوزا عام 2022 رئيسا للمجلس الاستشاري الوطني لمكافحة الفساد، وسبق له أن خدم في مجالس مؤسسات مثل بنك الاحتياطي، ومؤسسة أحمد كاثرادا، ومنظمة "كوربشن ووتش".

6. تعيين وسط فضيحة

جاء تعيينه بعد اتهامات وجهها مفوض شرطة كوازولو ناتال للوزير السابق بالتواطؤ مع عصابات إجرامية، مما دفع رامافوزا لتعليق مهامه وتشكيل لجنة تحقيق قضائية، واستدعاء كاشاليا قبل الإعلان بساعة واحدة فقط.

7. أداء القسم وسط شكوك شعبية

أدى كاشاليا القسم في الأول من أغسطس/آب، في وقت أظهرت فيه استطلاعات أفروبارومتر أن ثقة المواطنين في الشرطة لا تتجاوز 27%، وهي من أدنى المعدلات بين مؤسسات الدولة.

8. يرفض شعارات "أطلق النار للقتل"

في ظل تصاعد الجريمة، رفض كاشاليا الدعوات الشعبوية لتبني سياسة "أطلق النار للقتل"، مؤكدا أن المهنية لا تُبنى بالشعارات، بل بالتدريب والانضباط القانوني.

9. مستقل بمعرفة داخلية

رغم خبرته السابقة في الحكومة، فإن سنواته الأكاديمية والمجتمع المدني أبعدته عن صراعات الحزب الحاكم، مما يمنحه هامشا للتحرك، لكنه قد يتركه معزولا سياسيا.

10. نجاحه أو فشله سيحدد إرث رامافوزا

بعد أسابيع من تعيينه، مثّل جنوب أفريقيا في مؤتمر الإنتربول الإقليمي، مؤكدا التزام بلاده بمحاربة الجريمة العابرة للحدود، لكن في الداخل، يواجه تحديات جسيمة، منها أكثر من 26 ألف جريمة قتل في عام 2024، واتهامات بتواطؤ الشرطة مع العصابات والسياسيين.

نجاحه قد يمنح رامافوزا دفعة إصلاحية قبل انتخابات 2026، أما فشله فسيعزز اتهامات المعارضة بأن الحزب الحاكم يرعى الانهيار المؤسسي.