لوتان: الساحر يحول مرآبا سريا إلى مختبر لأول مسيرة أوكرانية قاذفة للهب

قالت صحيفة لوتان إن أحدث الابتكارات في مجال الروبوتات والمركبات المسيرة تُختبر عن بعد على نطاق واسع، في ساحة المعركة في مقاطعة دونيتسك، التي أصبحت ساحة اختبار.

وتحدثت الصحيفة السويسرية -في تقرير بقلم بوريس مابيلارد- عن ورشة سرية وغامضة تابعة للواء 93 من الجيش الأوكراني، يتم فيها تصليح المسيرات الأرضية وتحسينها وتطويرها، وذلك تحت إدارة الضابط الشاب أندريه، الذي يعمل ساحرا في أوقات فراغه.

يخفي أندريه، الذي اتخذ من السحر مهنة له وقدم عروضه في جميع أنحاء البلاد أمام حشود غفيرة، ورقة سحرية ثم تظهر في فمه، ومن حوله المهندسون والجنود يصفقون له.

ويسعى الأوكرانيون، في هذه الظروف التي يتصدون فيها بكل الوسائل للهجمات الروسية، إلى تعويض نقصهم العددي بالاعتماد على المسيرات الجوية والبحرية، والآن على البرية أيضا.

ويوظف أندريه مهاراته التقنية وإبداعه وجاذبيته لتطوير أو اختراع أسلحة المستقبل، في منطقة دونيتسك، حيث حشدت هيئة الأركان العامة الروسية ما يقرب من 100 ألف جندي، وهي تحاول الاستيلاء على مدينتين في قضمها المتواصل للأراضي الأوكرانية، حسب الصحيفة.

الروبوتات تقدم جزءا من الحل

في هذه الورشة تُختبر أحدث الابتكارات في الروبوتات والمركبات الموجهة عن بعد، لتصبح ساحة المعركة ساحة اختبار أيضا، حيث تشبه حرب الروبوتات لعبة فيديو بالحجم الطبيعي، "يلعب فيها المهووسون على لوحات التحكم الخاصة بهم"، كما يقول الساحر أندريه ساخرا، "لكن الوضع خطير، والرجال يدركون ذلك جيدا".

في الورشة تصطف حوالي 15 مسيرة، بين الشحوم وصناديق الأدوات ومكاوي اللحام، في مرآب مرتجل، يضم جميع أنواع المسيرات الأرضية، من أبسطها إلى أغلاها، من الأوروبية والأميركية إلى الأوكرانية، ولجميع الاستخدامات.

على حد علمي، سيكون هذا أول روبوت قاذف لهب قابل للتوجيه على الجبهة الأوكرانية. بواسطة الساحر

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك اليوم كان فيه 4 مهندسين تحت إشراف الساحر، يحاولون صنع مسيرة قاذفة للهب تطلق النابالم محلي الصنع. يقول الساحر "استخدمنا كوب ماكس كفوهة لهب، ومضخة الماء للوقود القابل للاشتعال، وأنابيب ملقاة على الأرض، وقطع خشب، وشريطا لاصقا.. مجرد أعمال يدوية".

وحتى النابالم الذي صنعناه أشبه بوصفة مربى، فهو بنزين ومخفف طلاء وزيت، بالإضافة إلى منتجين أو 3 من السوبر ماركت"، ويتابع الساحر "تبث وزارة الدفاع فيديوهات عن الانتصارات التي حققتها المسيرات الهجومية منذ أكثر من عام، لكن في الواقع، بالنسبة لهذا النوع تحديدا من المسيرات، ما زلنا في مرحلة الاختبار. هذه ليست سوى البداية".

ولأن "منطقة القتل" اتسعت بفعل المسيرات، أصبح الوصول إلى الخنادق والمواقع الأمامية أكثر خطورة من البقاء فيها، ولم يعد الدرع الثقيل لناقلات الجند المدرعة كافيا لحماية الجنود داخل مركباتهم بشكل كامل، كما أن أجهزة التشويش عديمة الفائدة ضد المسيرات السلكية.

وقد أصبح التنقل بين الخطوط الخلفية والأمامية لإعادة الإمداد بالطعام والذخيرة أشبه بلعبة روليت روسية كلفت العديد من الجنود حياتهم، ولكن الروبوتات تقدم جزءا من الحل، كما تقول الصحيفة.

أول روبوت قاذف لهب قابل للتوجيه

ابتداء من عام 2022، استخدمت المسيرات للنقل اللوجيستي، ثم في عام 2023 لإجلاء قتلى المعارك، ثم استخدمت لانتشال الجرحى في المناطق التي يصعب على سيارات الإسعاف الوصول إليها. يقول الساحر "بفضل جنازيرها، يمكنها الذهاب إلى أي مكان، لكنها بطيئة. من بين نحو 100 طلعة نقوم بها شهريا، نخسر حوالي 15. في شهر واحد سلمنا أكثر من 20 طنا من المعدات وأجلينا حوالي 15 جريحا".

وتصف الصحيفة تجربة تمت تحت إشراف الساحر، عندما غادرت مسيرة قاذفة للهب المرآب لإجراء أول اختبار لها في الهواء الطلق، فعبرت خندقا دون حوادث، وتسلقت قمة تل من دون أن تنقلب، متجاوزة العوائق بشكل أفضل من أي مركبة أو دبابة رباعية الدفع.

وأثناء التعديلات النهائية سحب جندي مسامير طفايات الحريق فحذر الساحر "هناك خطر انفجار، ومن الأفضل أن تتصرف بحذر". وقال: "جاهزون. أطلقوا النار". ولكن لا شيء، سوى شرارة ولاعة سخيفة. وسرعان ما انكشف أن السائل اللزج سد أحد الأنابيب.

في الاختبار الثاني نفث أسود كزيت المحرك يرش الطريق الترابي من دون أن يشتعل، وأخيرا ينطلق نفث متوهج من القاذف، "هذا أكثر من كاف. نجاح صغير. في غضون أيام قليلة، بعد اللحام والتعديلات، سيكون على الجبهة". وسيستخدم لإشعال النار في خنادق العدو، وفق ما يجيب الساحر من دون تردد، مضيفا "على حد علمي، سيكون هذا أول روبوت قاذف للهب قابل للتوجيه على الجبهة الأوكرانية".

وذكرت الصحيفة أن المسيرات الهجومية يمكن أن تحل محل جزء من المشاة، خاصة أنها تستطيع الحفاظ على مواقع مكشوفة، "لكنها لن تغني عن الجنود تماما، إذ ستكون هناك حاجة للطيارين والجنود، ولو لاستقبال المسيرات فقط".

وختمت لوتان بأن المصانع الأوكرانية تنتج كميات كبيرة من المسيرات، بما في ذلك "تيرميت"، وهي "طائرة أم"، أي منصة معيارية، "يمكنك إضافة برج أو مدفع رشاش، أو تحويلها إلى طائرة إسعاف مسيرة أو قاذفة لهب".