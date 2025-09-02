إعلام إسرائيل يكشف تفاصيل وثيقة للجيش أقرت بفشل "عربات جدعون"

كشفت وثيقة داخلية -أعدها مركز متخصص بالجيش الإسرائيلي- أن عملية "عربات جدعون" فشلت في تحقيق أهدافها، خلافا لتصريحات قادة الجيش، وذلك عشية استعداد الجيش لاحتلال مدينة غزة باستدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط.

وتناول الإعلام الإسرائيلي تفاصيل الوثيقة، حيث كشف عميت سيغال محلل الشؤون السياسية في القناة 12 أن كتيبا وُزع على كافة الوحدات المشاركة في العملية البرية، أعده مركز التعليم الرئيسي في سلاح البر، تقول خلاصته إن "عملية عربات جدعون فشلت وأهداف الحرب لم تتحقق".

ونقلت القناة 12 أن رئيس الأركان إيال زامير قال الأسبوع الماضي إن "عربات جدعون" التي بدأت منتصف مايو/آيار الماضي حققت أهدافها، لكن وثيقة داخل الجيش -أعدت استعدادا للمرحلة المقبلة، أي احتلال مدينة غزة- تقول" لقد فشلنا".

ووفق محلل الشؤون السياسية في القناة 12، فقد جاء في الوثيقة أيضا أن "حركة حماس لم تهزم لا عسكريا ولا سلطويا.. ولم تتم إعادة المخطوفين لا بصفقة ولا بعملية عسكرية".

واعتبرت ذات الوثيقة أن "إسرائيل ارتكبت كل خطأ ممكن، فهي تدير حربا تتناقض مع عقيدتها القتالية، وقد وفرت موارد للعدو، وتخوض قتالا دون ضغط الوقت ودون إدارة موارد". وتضيف "وفي الواقع استنزفت إسرائيل قواتها وفقدت كل الدعم الدولي لها، لأن أسلوبها القتالي لا يتوافق مع عقيدتها القتالية ومع أسلوب العدو القتالي".

كما ترى أن "لدى حماس كل الظروف للنجاة حتى تنتصر، من موارد وملجأ وأسلوب قتالي مناسب".

أيام فظيعة

ويرى شمعون شيفر، وهو محلل سياسي بصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تعيش "أياما فظيعة" والحكومة والمجلس المصغر الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يريدان إرسال جنود إلى حملة قتل في غزة" وقال إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليس فقط تمتنع عن التأثير على حكومة نتنياهو لإنهاء الحرب واستكمال عملية استعادة الأسرى أحياء وأموت، بل "تدعم كل قرار مجنون لإسرائيل".

وأشارت الكاتبة الإسرائيلية إيلا ديكل إلى تراجع دعم الشارع الإسرائيلي للحرب بشكل كبير، والذي بات ينتقد من يذهبون للخدمة في الاحتياط.

ومن جهتها، عرضت القناة 13 مقطع فيديو لعيدان غيلفر، وهو جندي احتياط بلواء غفعاتي وعمره 31 عاما، قال فيه "أنتم لا تعرفون معنى أن تكون جنديا في قطاع غزة.. أنتم لا تعرفون ذلك الشعور والرصاص يئز قرب أذنيك وأنت لا تعلم من أي يطلقون النار عليك".

وكان المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) أقر مطلع مايو/أيار 2025 خطة عملية "عربات جدعون" بهدف تحقيق حسم عسكري وسياسي في القطاع عبر عملية منظمة من 3 مراحل.