محللون إسرائيليون: نواجه خطر نزع الشرعية بسبب انتهاكاتنا في غزة

شدد محللون سياسيون ومسؤولون إسرائيليون سابقون أن موجة العقوبات والمقاطعة -التي تتعرض لها إسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة– تقودها إلى أن تصبح "دولة منزوعة الشرعية" وقالوا إن الحكم على إسرائيل لم يعد متعلقا بما تقوله بل بما ترتكبه من أفعال.

وذكر باراك بتاش مراسل الشؤون الدولية بالقناة "آي 24" (i24) أن المفوضية الأوروبية وضعت إجراءات ضد إسرائيل تتمثل في وقف الدعم الثنائي من قبل الاتحاد لأوروبي، باستثناء منظمات المجتمع المدني ومؤسسة "يد فاشيم".

كما قرر الاتحاد الأوروبي -وفق المراسل- فرض عقوبات على وزراء متطرفين ومستوطنين يمارسون العنف، بالإضافة إلى تعليق العمل ببنود محددة في اتفاقيات التجارة التي وردت باتفاق التجارة بين الطرفين.

وعلقت كيرن بتسلليل مراسلة الشؤون الدولية في القناة 12 على الخطوات الأوروبية بالقول "سنصبح روسيا العصر الحديث، فاليوم جرى نقاش في الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات اقتصادية فعلية علينا جميعا".

وأضافت أن العقوبات ستمس كل فرد في إسرائيل، وستزيد في غلاء المعيشة وستقلص عمليات الاستيراد في إسرائيل التي قالت إنها تعتمد على ألمانيا وإيطاليا، وإن غيّرت إحداهما موقفها فإن إسرائيل ستقع في هذه العقوبات.

ولن تقتصر مقاطعة إسرائيل -وفق نفس المراسلة- على مسابقة الغناء الأوروبية، بل ستمتد إلى النوادي الرياضية وإلى فعاليات ثقافية وفنية أخرى، مشيرة إلى أن كل شيء مرتبط باستمرار الحرب على قطاع غزة.

أفعال لا أقوال

وفي تعليقه على ما كشفته صحيفة "تلغراف" من أنه اعتبارا من السنة المقبلة لن يسمح للضباط الإسرائيليين بالدراسة في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية بلندن، قال قائد سلاح البر سابقا لواء احتياط غاي تسور "لقد أوشكنا أن نصبح دولة غير شرعية لأننا في وضع لا يفهم فيه الكثيرون في العالم وفي إسرائيل سبب استمرار الحرب".

وأضاف أنه "من الصعب علي أن أبرر سبب استمرار الحرب ولا أريد التباكي عبر استخدام معاداة السامية" داعيا إلى وقف الحرب والتوصل إلى صفقة.

ومن جهته، رأى مانويل تراختنبرغ، وهو من مؤسسي حزب آيزنكوت الجديد أن "إسرائيل في حالة طوارئ صامتة، ليس لأن هناك جيوشا تزحف نحو حدودها، بل لأنها أصبحت دولة جرباء (منبوذة) تقتل نفسها حاليا" وطالب بوقف الحرب على غزة من أجل إيقاف الاجراءات الاقتصادية القاسية التي يتم الإعداد لها.

وخلص إلى القول بخصوص سلوك إسرائيل "لقد انتهت قصة الفعل الدبلوماسي وحده بمعزل عن أفعالك، إنهم يختبرونك اليوم بناء على أفعالك وليس على أقوالك".