صحف عالمية: إسرائيل تأمر سكان غزة بالرحيل لمنطقة غير مجهزة ولا آمنة

هيمنت الأوضاع القاسية لسكان مدينة غزة على اهتمامات صحف ومواقع عالمية، ونقلت "غارديان" عن عضوة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) قولها إن إسرائيل تأمر الفلسطينيين بالرحيل إلى منطقة غير آمنة جنوب القطاع.

وأوردت الصحيفة البريطانية أن الجيش الإسرائيلي يوزع منشورات تدعو سكان غزة للنزوح نحو ما يسميها منطقة إنسانية جنوب قطاع غزة. وتنقل عن روزاليا بولن من منظمة اليونيسيف قولها إن منطقة جنوب غزة التي يؤمر الناس بالرحيل إليها هي امتداد كثيف من الكثبان الرملية وغير مجهزة وغير آمنة لاستقبال عائلات نازحة ذات احتياجات إنسانية هائلة.

وعبرّت روزاليا عن قلق منظمتها بشأن مئات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في مدينة غزة لا سيما أن نصفهم من الأطفال، حيث تتعرض المدينة لقصف جوي إسرائيلي مكثف.

ومن جهة أخرى، أشارت "نيويورك تايمز" إلى تعاظم الخلافات بشكل غير مسبوق بين القيادة العسكرية وحكومة بنيامين نتنياهو، مع توسيع إسرائيل حربها على قطاع غزة.

وتضيف الصحيفة الأميركية في تقرير أن كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين اختلفوا مع نتنياهو مؤخرا بشأن 3 قضايا حاسمة تمثلت في السيطرة على مدينة غزة واستهداف كبار مسؤولي حركة حماس في قطر، ونهجه في المفاوضات لإنهاء الحرب.

ويقول رئيس معهد الديمقراطية الإسرائيلي يوهانان بليسنر "نعيش في عصر غريب وغير مسبوق في إسرائيل، إذ تتركز فيه عملية صنع القرار بالقضايا الجوهرية المتعلقة بالأمن القومي في يد شخص واحد".

وفي الصحافة الإسرائيلية، رأت "جيروزاليم بوست" بافتتاحيتها أن حكومة نتنياهو مطالبة بالعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل الإفراج عن الأسرى، مشيرة إلى أن "استمرار الحرب يزيد من الخسائر البشرية في صفوف الجانبين ومن معاناة الإسرائيليين بعد عامين من الصدمات".

وحذرت الصحيفة من أن "إسرائيل تقترب من أن تصبح دولة منبوذة وسط اتهامات بجرائم حرب وإبادة وموجة مقاطعات دولية" واعتبرت أن إطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة لن يتحقق عسكريا، بل من خلال اتفاق، وأن "النصر الحاسم الذي روج له نتنياهو لمدة عامين لن يتحقق مهما طال بقاء الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة".

إعلان

ومن جهتها، قالت صحيفة هآرتس بافتتاحيتها إن "نتنياهو يستغل الحرب على غزة عبر رفع شعار الانتصار الشامل مخفيا هدفا آخر هو الاستيطان وتحويل القطاع إلى مشروع عقاري".

وأضافت الافتتاحية أن "خطط وزيري الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش تهدف إلى طفرة عقارية عبر محو مدينة غزة وتهجير سكانها ضمن مشروع يناقش مع واشنطن كخطة اقتصادية" مشيرة إلى أن "غزة تضم أكثر من مليوني فلسطيني، وأي محاولة لاقتلاعهم من أجل أرباح عقارية تعد جريمة".

ورأت أن صمت نتنياهو عن هذه التصريحات يكشف الانحدار السياسي والأخلاقي لإسرائيل.