غزة – في أحد أزقة مخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة، تقعد الطفلة الكفيفة ليان عبد الله وقد ارتسم القلق على وجهها الصغير وهي تمسك بيد والدتها التي ترعاها منذ بدء الحرب، فهي لا ترى الركام المتناثر من حولها، لكنها تشعر به كلما تعثرت قدماها بالحجارة أو اصطدمت بقطع من بقايا المنازل المهدمة.

وإلى جانب فقدان البصر، تعاني ليان (16 عاما) من مرض السكري وهو ما يجعل رحلات النزوح أشد قسوة عليها، إذ لا يتوفر لها الدواء ولا الإبر اللازمة لتنظيم نسبة السكري في دمها، ولا مأوى آمنا يحميها من التعب والإرهاق.

وتقول والدتها للجزيرة نت "ليان فقدت استقلاليتها منذ مغادرة بيتنا، لم تعد تعرف طريقها ولا أين تضع قدمها. في المنزل كانت تحفظ تفاصيل الغرف وتعرف مواقع الأشياء، أما هنا فنحن ننتقل من مكان إلى آخر كل بضعة أيام، فلا شيء مألوفا وآمنا".

كابوس دائم

وتضيف أن الخوف يتضاعف عند القصف المفاجئ، إذ لا تستطيع الطفلة الركض أو معرفة اتجاه النجاة، ما يزيد شعور الأسرة بالعجز واليأس.

رحلة النزوح على ليان أشبه بكابوس دائم، فهي لا تستطيع حمل حاجاتها ولا المشي بمفردها، بل تعتمد كليا على مساعدة والدتها وأشقائها. ومع كل يوم يمر من دون علاج، يزداد القلق على حياتها.

توضح الأم "حتى إذا حصلنا على بعض الأدوية، فإنها غالبا ما تكون منتهية الصلاحية أو غير كافية لأيام طويلة، وهذا يهدد صحة ابنتي مباشرة".

وليان هي واحدة من مئات المكفوفين في قطاع غزة، الذين يعيشون بين مطرقة النزوح وسندان المرض، في ظل غياب خطة إغاثية تراعي خصوصية حاجاتهم الصحية والمعيشية. وتكشف قصتها حجم المعاناة التي يكابدها ذوو الإعاقة البصرية، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، الذين لا يجدون دواء ولا ملاذا آمنا.

تُظهر الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من 23 شهرا أن النزوح ليس تجربة واحدة للجميع، بل يختلف باختلاف الفئات، فبينما يتمكن الأصحاء من الحركة والبحث عن مأوى، يجد المكفوفون أنفسهم عاجزين عن تأمين أيسر حقوقهم في الأمان والتنقل. ومع كل قصف يقترب يصبح عجزهم عن الرؤية خطرا وجوديا، وبينما يهرول الآخرون نحو النجاة، يتجه المكفوفون، من غير إدراك، إلى الخطر ذاته.

أما المرضى منهم فمعاناتهم أشد، إذ يفتقدون الأدوية الخاصة بالسكري وضغط الدم وأمراض القلب. ويؤكد الدكتور ضياء رشدان، استشاري طب العيون وجراحتها في غزة، أن هذه الفئة معرضة لانهيار صحي متسارع لأنها محرومة من العلاج منذ أسابيع، وتعيش في بيئة غير صحية داخل المخيمات.

ويوضح، للجزيرة نت، أن البيئة في هذه المخيمات لا تلبي احتياجات المكفوفين ولا توجد مسارات آمنة تساعدهم على الحركة، ولا أماكن مخصصة لهم، يجدون أنفسهم محاطين بمئات العائلات المكتظة، والركام يعيق خطواتهم، ويضيف أن غياب خدمات صحية خاصة يزيد عزلتهم ويضاعف اعتمادهم على أسرهم، التي تعاني بدورها من فقدان أيسر الموارد.

مبادرة "ملاذ"

وأمام هذه الظروف يطالب المكفوفون بإجلائهم عاجلا إلى خارج القطاع، باعتبار ذلك الخيار الوحيد لإنقاذ حياتهم، ويقول النازح الكفيف وسيم راضي للجزيرة نت "نحن لا نطلب رفاهية، بل الحق بالبقاء، في أن نعيش بكرامة، وأن نحصل على الدواء اللازم لأمراضنا".

في 7 سبتمبر/أيلول الجاري، أطلق الكفيف راضي مبادرة إنسانية حملت اسم "ملاذ"، تستهدف إجلاء 15 كفيفا من أصحاب الأمراض المزمنة مع عائلاتهم إلى خارج غزة، وجاءت بعد أن وصلت أوضاع هذه الفئة إلى مرحلة خطرة من الانهيار الصحي والمعيشي مع نفاد الأدوية وفقدان أي بيئة آمنة لهم.

ويؤكد راضي أن جميع هؤلاء المكفوفين يعانون أمراضا مزمنة كالقلب والضغط والسكري، وأن بعضهم بات في حالة صحية حرجة، إذ انتهت صلاحية الأدوية المتوفرة أو لم تعد كافية، ما يهدد حياتهم مباشرة، ويرى أن المبادرة "صرخة استغاثة" موجهة إلى العالم والمنظمات الحقوقية لإنقاذهم من موت محقق يقترب كل يوم.

راضي، الذي فقد بصره منذ سنوات، يصف رحلات النزوح بأنها أصعب اختبار في حياته. ويقول "أعاني في اختيار ما هو ضروري وما هو غير ضروري من الحاجات. الدواء والبخاخات أهم ما أحمله، ومع ذلك فكمية ما أملكه قليلة، وإذا نفد الدواء هل أستطيع الحصول على غيره؟ كيف أقطع الطريق بمفردي والجميع يهرول هربا من القصف؟ الركام يعيق حركتنا بشدة. وأصاب برعب شديد إذا وقع قصف مفاجئ، فكيف سنهرب وحدنا؟".

يقود راضي مجموعة من 14 كفيفا ضمن المبادرة ويشدد على أن معاناتهم لا تقتصر على التنقل فقط، بل تمتد إلى الخوف الدائم من الموت البطيء، ويتساءل "إلى أين نذهب؟ أين نجد الدواء؟ لا أماكن ولا علاجا، وحالاتنا الصحية تتدهور، نطالب باستجابة سريعة لمبادرتنا من قبل المنظمات الإنسانية ومؤسسات المجتمع الدولي. ما نطلبه ليس مستحيلا، بل حق إنساني أساسي".

تجربة قاسية

في مخيم النزوح بمدينة دير البلح، يعيش الكفيف محمود عوض تجربة قاسية. ويقول وهو يجلس على بطانية بالية داخل خيمة مكتظة "في بيتي كنت أعرف كل شيء، مكان الطاولة والسرير، وأتحرك من غير مساعدة. هنا كل شيء غريب ومتغير".

يصف محمود البيئة المحيطة بأنها غير ملائمة "إطلاقا" لذوي الإعاقة البصرية، فالخيام متلاصقة، والممرات ضيقة، ولا تجهيزات تساعد على الحركة، ويضيف للجزيرة نت "أصطدم كل يوم بأعمدة الخيام أو الأطفال الذين يلعبون في الممرات. حتى الذهاب إلى دورة المياه يحتاج إلى مرافق، والحمام منخفض وغير مناسب لحالتي الصحية".

وتتضاعف معاناة محمود لأنه مصاب بارتفاع ضغط الدم ولا يجد الدواء اللازم، ويوضح "أدوخ كثيرا ولا أجد ما يساعدني، وإذا استمر الوضع هكذا، فسأنهار". وهكذا لم يعد النزوح لحالته مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل تحول إلى "سجن كبير يحاصره من كل جانب".

ويطالب محمود، مثل غيره من المكفوفين في غزة، بحل عاجل، ويختم "نحن لا نحتمل البقاء بوضعنا هذا أكثر. نحتاج إلى إجلاء عاجل يضمن لنا الدواء والحياة الكريمة. البقاء هنا يعني موتنا ببطء".