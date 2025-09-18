جون أفريك: 2 من كل 3 مسلمين في فرنسا ضحايا للعنصرية

كشفت دراسة أجراها معهد "إيفوب" بدعم من جامع باريس الكبير عن أشكال التمييز المختلفة التي يواجهها المسلمون المقيمون في فرنسا، والنتيجة كانت صادمة حيث أكدت أن الإسلاموفوبيا في تصاعد مطرد، وذلك بحسب ما أوردته مجلة جون أفريك الفرنسية.

وأوضحت المجلة أن سؤال الدراسة كان مباشرا: "هل تعتقد أنك كنت ضحية سلوكيات عنصرية خلال السنوات الخمس الماضية؟"، وأجاب 66% من المسلمين في فرنسا بنعم.

وأضافت أنه في المقابل، لم تتجاوز النسبة بين أتباع ديانات أخرى 18%.

وبحسب نتائج الدراسة، نصف المسلمين الذين قالوا إنهم تعرضوا للعنصرية يرجعون السبب إلى ديانتهم. بينما أرجع آخرون الأمر إلى الجنسية الحقيقية أو المفترضة (25%)، ولون البشرة (22%).

توسع مطرد

وتابعت أن الأرقام الواردة في "مرصد التمييز ضد المسلمين في فرنسا"، الصادر يوم الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول، تؤكد أن الظاهرة في توسع مستمر، وأوضحت أن المشرفين على التقرير يفضلون استخدام مصطلح "مسلموفوبيا" بدل "إسلاموفوبيا"، للتأكيد على أن المستهدف هو الشخص المسلم أو من يُنظر إليه كذلك، بغض النظر عن مدى التزامه الديني.

وقالت المجلة إن الباحثين اعتمدوا على استطلاع هاتفي شمل 1005 مسلمين، وعلى استبيان إلكتروني مواز شمل نحو ألف مسلم مقيم في فرنسا عام 2023، بغض النظر عن جنسيتهم.

وقالت جون أفريك إن الدراسة ملأت فراغا طالما اشتكت منه الجمعيات المناهضة للعنصرية، إذ إن الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية لا تُحصي سوى الشكاوى المودعة بخصوص اعتداءات معادية للمسلمين.

لكن المفارقة -تتابع المجلة الفرنسية- أن 66% فقط من المستجوبين أكدوا أنهم سيتقدمون بشكوى إذا تعرضوا للتمييز، وتنخفض النسبة إلى 58% بين من سبق أن واجهوا تمييزا بسبب الدين.

السلطات الفرنسية أعلنت في يوليو/تموز الماضي أن الأعمال المعادية للمسلمين المسجلة حتى منتصف 2025 زادت بنسبة 75% مقارنة بالعام السابق، مع تضاعف الهجمات على الأفراد 3 مرات.

أما المجالات التي يتركز فيها التمييز فهي التحقق من الهوية بناء على المظهر من قبل الشرطة، وخلال البحث عن عمل أو عن سكن.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الداخلية قولها إن 145 عملا معاديا للمسلمين تم تسجيلها في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ83 خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وارتفع عدد الاعتداءات على الأفراد بنسبة 209% ليصل إلى 99 إجمالا، مقارنة بـ32 اعتداء خلال الفترة نفسها من العام 2024، وهي "تمثل أكثر من ثلثي الأعمال المعادية للمسلمين"، بحسب المصدر نفسه.