السلطات التركية تعزل عمدة معارض بسبب قضايا فساد

عزلت السلطات التركية -الأربعاء- عمدة منطقة بيرم باشا في مدينة إسطنبول حسن موتلو من منصبه، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالفساد وتبديد موارد الدولة.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية عزل العمدة -المنتخب من صفوف حزب الشعب الجمهوري– بعد سجنه يوم الثلاثاء الماضي بتهم تشمل الرشوة والتلاعب بالمناقصات.

وأوضحت الوزارة من خلال منشور على صفحتها في منصة إكس أن هذه الخطوة إجراء مؤقت، دون أن تقدم تفاصيل أكثر حول حجم المناقصات والمبالغ المتعلقة بها.

ويعد حسن موتلو العمدة الـ18 من حزب الشعب الجمهوري الذي يخضع حاليا للاحتجاز والتحقيق على ذمة المحاكمة بتهم الفساد وسوء التسيير.

وقال الحزب في بيان له إنه يتعرض للاستهداف، في حملة ذات دوافع سياسية من جانب حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويشار إلى أن حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعم المعارضة في الوقت الحالي، حقق فوزا مفاجئا في الانتخابات البلدية عام 2024 على مستوى عموم البلاد، حيث حصل على أكثر من 13 مليون صوت، وتقدم لأول مرة على حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ سنة 2002.

وفي انتخابات 2024، حقق الحزب نجاحا كبيرا على مستوى البلديات في إسطنبول حيث فاز بـ26 بلدية من أصل 39.

وفي مارس/آذار الماضي، تم اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالإرهاب والفساد، وتم عزله من منصبه، مما أثار احتجاجات واسعة في جميع أنحاء تركيا.

ويعد إمام أوغلو على نطاق واسع أقوى منافس محتمل لأردوغان في أي انتخابات مقبلة، وخاصة الرئاسية المقررة في عام 2028.