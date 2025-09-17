حاكمة ولاية نيويورك: لهذا أدعم ترشح ممداني لمنصب العمدة

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول دعمها لترشيح الناشط المسلم زهران ممداني لمنصب عمدة المدينة، في أهم خطوة من نوعها في صفوف الحزب الديمقراطي الذي يعاني من انقسامات حادة منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وكتبت مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز، عددت فيه الأسباب التي دفعتها لدعم ممداني (33 عاما) الذي فاز بترشيح الحزب الديمقراطي، ويستعد لخوض السباق الانتخابي الحاسم في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط توقعات كبيرة بفوزه، مما قد يشكل سابقة في تاريخ هذه المدينة.

وبررت هوكول قرارها بالقول إنها دخلت خلال الأشهر القليلة الماضية في نقاشات صريحة مع ممداني.

وخلصت إلى أنه "قائد يشاركني التزامي بمدينة ينشأ فيها الأطفال بأمان في أحيائهم، وتتاح فيها الفرص لكل أسرة. استمعت إلى قائد يركز على جعل مدينة نيويورك في متناول الجميع، وهو هدف أتحمس لتحقيقه".

وأضافت هوكول أنها تتقاسم مع ممداني نفس الأولويات، من قبيل ضرورة توفير كل الموارد لرجال الشرطة من أجل الحفاظ على الأمن في الشوارع ومترو الأنفاق.

وأكدت ضرورة وجود قيادة قوية على رأس شرطة نيويورك، وهو ما وافق عليه ممداني الذي يقدم نفسه بصفته "اشتراكيا ديمقراطيا".

كما ناقشت حاكمة الولاية، حسب قولها، مع المرشح ممداني ضرورة مكافحة تصاعد معاداة السامية.

وعبّرت عن ارتياحها وهي تراه يلتقي بقادة يهود في جميع أنحاء المدينة، ويستمع إلى مخاوفهم ويعالجها مباشرة، وأعربت عن تطلعها للعمل معه لضمان شعور سكان نيويورك من جميع الأديان بالأمان والترحيب في المدينة.

وأكدت هوكول إيمانها بضرورة الحفاظ على الشركات وجذبها حتى تظل نيويورك مركز الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل إيجاد المزيد من الوظائف المدرة للأجور الجيدة لسكان المدينة.

عمدة لا يستسلم

وشددت هوكول على دعم قدرة السكان على تحمل تكاليف الحياة، وقالت إن ذلك يمثل الشاغل الأول بالنسبة لها وللمرشح ممداني.

وأشارت إلى أنها اتخذت بعض الإجراءات لتحقيق ذلك الهدف، بينها خفض الضرائب على دخل الطبقة المتوسطة وتوفير وجبات مدرسية مجانية لجميع الطلاب وأقرت بأن هناك حاجة للمزيد من العمل في ذلك المجال.

وعلى الصعيد الفدرالي، قالت هوكول إنها كانت، في ضوء السياسات المدمرة الصادرة من واشنطن، في حاجة إلى عمدة لا يستسلم قيد أنملة للرئيس دونالد ترامب الذي انتقدت سياساته بقوة.

وقالت حاكمة نيويورك إن ترامب قضى على فرص العمل، وأضعف الاقتصاد بزيادات ضريبية جمركية فاقمت غلاء المعيشة على الأسر العاملة، وخفض حجم الرعاية الطبية والمساعدات الغذائية، وكذلك التمويل الفدرالي المخصص لنيويورك، وهدّد بالاستيلاء الفدرالي على المدينة ولا يزال يحاول التأثير على نتائج الانتخابات.

وأعربت عن ثقتها بأن المرشح ممداني يتمتع بالشجاعة والمثابرة الضروريين لقيادة مدينة نيويورك في هذه اللحظة المليئة بالتحديات والتي تتطلب قادة يضعون خلافاتهم جانبا، ويقفون بقوة في وجه ترامب.

وتعهدت هوكول بأنها ستضع يدها في يد ممداني لمواجهة أجندة ترامب "المتطرفة" بإلحاح وإصرار لكي لا يتمكن من بسط سيطرته على المدينة بالشكل الذي يتمناه.

وأقرت بأنها لا تتفق مع ممداني في كل شيء، وأكدت أن بعض التباينات بينهما تجسد ما وصفته بجمال هذه اللحظة التي تتطلب العزيمة الصلبة والقدرة على النضال بشراسة.

وشددت هوكول، في النهاية، على أن "ولاية ومدينة نيويورك ستكونان في أفضل حالاتهما عندما نقف معا في وجه من يحاولون تمزيقنا".