صحف عالمية: مدينة غزة تحترق والصواريخ تتساقط في كل مكان

تناولت صحف ومواقع عالمية الوضع المأساوي في قطاع غزة وخاصة في مدينة غزة التي تتعرض لهجوم إسرائيلي بري واسع أجبر مئات الآلاف على الاحتماء بين الركام، كما تقول صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وكتبت "لوتون" أن مدينة غزة تحترق وسماءها تتلون بألوان الدخان والنار. وتنقل عن شهود أن المباني تهتز كما أن زلزالا ضرب المنطقة، وقال أحد الشهود إنهم يرون مقاتلات ومروحيات تحلق في السماء وهناك عشرات القتلى ومئات الأشخاص في الشوارع وإن آلافا آخرين يحاولون النزوح جنوبا في عربات أو سيرا على الأقدام.

ونقلت الصحيفة السويسرية عن عامل في مجال الإغاثة الإنسانية قوله إن الفرار ليس دائما الخيار الأكثر أمنا، لأن الصواريخ تتساقط في كل مكان بما في ذلك الطريق المؤدي نحو الجنوب.

وتضيف أن المواقع المستهدفة هي مساكن عائلية بنتها أجيال على مدى عقود، وجامعة مدينة غزة والمدارس.

وتحت عنوان "نتنياهو يتجه إلى حرب شاملة في مدينة غزة" جاء في افتتاحية ليبراسيون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبإعلانه أمس عن مرحلة حاسمة أخرى دفع إسرائيل إلى مزيد من العزلة التامة عن العالم.

وتقول الصحيفة الفرنسية إن العملية البرية وتكثيف القصف بما في ذلك غارة مميتة ليلة الاثنين إلى الثلاثاء يفاقمان الكارثة الإنسانية في غزة، بعد أن أودت الحرب بعشرات الآلاف من الفلسطينيين، وقد صنفتها لجنة خبراء فوضتها الأمم المتحدة بأنها إبادة جماعية مستمرة.

وحذرت ليبراسيون من أن ما يقوم به نتنياهو -وإذا ما استمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دعمه- سيقود إسرائيل إلى الدمار.

تعزيز الاتهامات

أما وول ستريت جورنال، فقالت إن الهجوم البري الواسع الذي بدأته إسرائيل على مدينة غزة -التي تصفها بآخر معقل مهم لحركة حماس– أجبر مئات الآلاف على الاحتماء بين الركام.

وتابعت أن تقريرا أمميا خلص إلى أن الجيش الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، مما يعزز الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

ورغم سيطرتها على أجزاء من مدينة غزة، تواجه إسرائيل -كما تقول الصحيفة- مقاومة شرسة من آلاف المقاتلين، في وقت تتصاعد المعارضة الداخلية لسياسات نتنياهو، إذ "خرجت مظاهرات واسعة طالبت فيها عائلات الرهائن بوقف العمليات في غزة خشية أن تؤدي إلى مقتلهم".

كما أثار الهجوم الإسرائيلي قلقا واسعا مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المنكوب.

وفي الصحافة الإسرائيلية، حذرت هآرتس في افتتاحيتها من نهج نتنياهو الذي يدفع إسرائيل -حسبها- نحو العزلة الدولية والانهيار الداخلي.