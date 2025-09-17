إعلام إسرائيلي: العزلة تعني الانهيار الاقتصادي ونحن نئن تحت وطأة المقاطعة التركية

أثار اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -بدخول إسرائيل في حالة من العزلة الدولية- انتقادات شديدة ومخاوف من الانعكاسات السلبية لذلك كله على الاقتصاد عموما ومعيشة المستهلك الإسرائيلي خصوصا.

وأقر نتنياهو -أمام مؤتمر المحاسب العام في القدس المحتلة- بأن "موجة تسونامي الدبلوماسية في الطريق، أي العزلة، وسنضطر أن نتكيف أكثر وأكثر مع اقتصاد في جوانب معينة ذات سمات الاكتفاء الذاتي.. ". وأضاف "نحن أثينا إسبارطة" في إشارة إلى المدينتين اليونانيتين.

وعلق رازي بركائي، وهو صحفي وكاتب إسرائيلي، بالقول إن نتنياهو يبالغ في قصص تفاؤله، ولكنه قال شيئا صحيحا هو أن "إسرائيل ذاهبة إلى فترة سيئة، رغم أنه لم يعترف بأنه السبب في ذلك".

وذكرت قنوات إسرائيلية أن هناك حالة سخط شديد -في صفوف قادة الكيانات الاقتصادية- على رئيس الحكومة، ويقولون إنه يتسبب بضرر كبير لصورة الاقتصاد الإسرائيلي، وإن "كانت عزلة إسرائيل الدولية خطيرة جدا فيجب أن يعمل على حل المشكلة".

واعتبر رئيس اتحاد الصناعيين في إسرائيل، د. رون تومر، إن ما قاله نتنياهو يعبر عن صورة الوضع بأن إسرائيل ستصبح معزولة أكثر وأكثر، مضيفا أن العزلة تعني الانهيار الاقتصادي، وستضر بمستوى معيشة الجميع.

أما محلل الشؤون العسكرية في القناة 13، ألون بن دافيد، فأشار إلى أنه لا يمكن بناء جيش حديث في ظل اقتصاد الاكتفاء الذاتي، مؤكدا أن "إسرائيل بحاجة إلى مواد خام، وهي تئن حاليا تحت وطأة المقاطعة التركية للمواد الخام" وقال إن الأتراك كانوا يوفرون لإسرائيل الكثير من المواد الخام.

كما أشار بن دافيد إلى أن إسرائيل تعتمد على سلسلة التوريد للمركبات الإلكترونية التي تأتي من الشرق الأقصى، وإذا قطعوا هذه التوريدات فلن تكون لإسرائيل القدرة على أن تبدأ كل شيء من الصفر.

كارثة على إسرائيل

وبحسب، آري شبيط، وهو صحفي وكاتب، فإن "إسرائيل ليست لديها شرعية داخلية، ولا شرعية دولية، وهي تخاطر بالمخطوفين" واعتبر أن العملية العسكرية في مدينة غزة كارثة على إسرائيل.

أما محلل الشؤون العسكرية في القناة 12، يوآف ليمور، فخاطب نتنياهو قائلا "منذ 3 سنوات يتم تحذيرك من أن سياساتك ستقودنا إلى عزلة ومأساة، قالوا لك إنه يجب أن تنتهي الحرب لأنها تقضي على إسرائيل، لكنك اخترت إسبارطة".

وقال أيضا إن نتنياهو اختار إسبارطة تحديدا من بين الأماكن في العالم، موضحا أن "إسبارطة عاشت على خرابها وعلى دكتاتورية قاسية، فكانت نهايتها أن ابتلعها جيرانها".

وأضاف مخاطبا نتنياهو "قالوا لك إن المخطوفين يموتون في الأنفاق ويجب أن تنقذهم، لكنك اخترت إسبارطة، قالوا لك لا تهاجم قطر، لكنك اخترت إسبارطة، قالوا لك إنك تمزق الشعب، لكنك اخترت إسبارطة.. وباختصار يا نتنياهو: هذا ليس الواقع.. هذا أنت وهذه سياساتك".