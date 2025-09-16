في مقابلة صحفية عمدة نيويورك السابق يتراجع عن دعمه المطلق لإسرائيل

أجرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية مقابلة مع عمدة مدينة نيويورك السابق أندرو كومو أظهرت تحولا بارزا في موقفه تجاه حرب إسرائيل في غزة، حيث وصفها بأنها "مروّعة"، داعيا إلى إنهائها فورا بعد أن كان من أشد الداعمين لها.

واعتبر نيكولاس فاندوس، مراسل الصحيفة الذي أجرى المقابلة، أن تصريحات كومو الجديدة تمثل تغيرا لافتا في موقفه من حرب غزة، إذ عُرف عنه مناصرته الشديدة لإسرائيل، بل انضمامه قبل أقل من عام إلى فريق قانوني للدفاع عن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في حال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية.

في وقت حساس

وذكرت الصحيفة أن تصريحات كومو (67 عاما) جاءت في وقت حساس، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين من الحزب الديمقراطي في نيويورك باتوا يتبنون مواقف أقرب إلى منافسه الأوفر حظا، النائب زهران ممداني، المعروف بانتقاداته الصريحة لإسرائيل ودعمه للقضية الفلسطينية.

فقد كشف استطلاع مشترك أجرته مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز بالاشتراك مع معهد أبحاث كلية سيينا، أن الناخبين يفضلون مواقف ممداني على مواقف منافسه كومو، وأن التعاطف مع الفلسطينيين أصبح يتفوق على التعاطف مع الإسرائيليين بعد مرور عامين على الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني.

ورغم هذا التحول، فإن مراسل الصحيفة لاحظ أن كومو كان حذرا في صياغة تصريحاته، إذ تجنب انتقاد الجيش الإسرائيلي أو تحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية- مسؤولية مباشرة عن الحرب، ورفض الإجابة عن سؤال حول احتمال ارتكاب إسرائيل جرائم حرب.

ومع ذلك، فقد اعتبر أن "المجازر التي تُعرض على شاشات التلفاز كل ليلة" جعلت الرأي العام في حالة صدمة وغضب متزايدين، حسبما نقلت عنه الصحيفة.

تصريحات حذرة

ومع أنه انتقد إسرائيل في أغسطس/آب الماضي بسبب الأزمة الإنسانية في غزة، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أنه سرعان ما أوضح أن ما قاله لم يكن سوى نقل لآراءِ آخرين، وأنه لا يحمّل إسرائيل وحدها مسؤولية المجاعة المنتشرة في القطاع.

وحاول كومو في المقابلة النأي بنفسه عن نتنياهو، رغم أنه كان قد وصفه العام الماضي بالصديق الذي يجب الدفاع عنه، مؤكدا الآن أن هدفه كان قانونيا يتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وليس نابعا من موقف سياسي.

كما انتقد كومو تعهد ممداني باعتقال نتنياهو إذا دخل مدينة نيويورك تنفيذا لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن مثل هذا القرار لا يليق بعمدة مدينة.

مأزق مزدوج

وعلى صعيد الانتخابات على منصب عمدة نيويورك، يرى المراسل فاندوس أن كومو يجد نفسه في مأزق مزدوج، ذلك أن أي محاولة من جانبه لتبني موقف أشد انتقادا لإسرائيل تنذر بخسارته أصوات اليهود المناصرين بقوة لإسرائيل.

ومن جانب آخر، فهو يخشى أيضا أن يفقد قاعدة من الناخبين الديمقراطيين الشباب الذين يميلون إلى دعم فلسطين، حسب تقرير نيويورك تايمز.

وفي معرض انتقاده لممداني، يعتبر كومو أنه الوحيد القادر على مواجهة تهديدات الرئيس دونالد ترامب بالتدخل في شؤون نيويورك عبر نشر الحرس الوطني أو قطع التمويل الفدرالي عنها.

ونقلت الصحيفة عنه زعمه أن انتخاب ممداني (33 عاما) سيمنح ترامب فرصة لاستغلال قلة خبرته وميله لتيار الاشتراكية الديمقراطية.