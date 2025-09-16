أفريقيا في صدارة الأجندة مع تحرك الكونغرس الأميركي لإعادة رسم السياسات

يستعد الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع لمناقشة مشروع قانون شامل يعيد تنظيم عمل وزارة الخارجية وبرامج المساعدات، في خطوة وصفها رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري برايان ماست، بأنها تهدف إلى "استعادة القيادة والسيطرة" داخل المؤسسة التشريعية، وفق ما نقل موقع أفريكا ريبورت.

إصلاحات دبلوماسية بلمسة "أميركا أولا"

سيقود ماست، الذي خدم سابقا في لجنة القوات المسلحة، غدا الأربعاء 17 سبتمبر/أيلول، جلسة تصويت على مشروع من 248 صفحة يعيد صياغة الدبلوماسية الأميركية بما يتماشى مع توجهات "أميركا أولا".

ويكتسب المشروع أهمية خاصة، كونه يعيد سنّ تفويض سنوي لوزارة الخارجية بعد انقطاع دام نحو عقدين.

ويتضمن المشروع بنودا أفريقية بارزة، منها:

– رفع العقوبات المالية المفروضة على زيمبابوي بموجب قانون 2001.

– معالجة "أزمة التوظيف" في مكتب الشؤون الأفريقية عبر تسريع استقطاب الكفاءات.

– إطلاق مبادرة لتعزيز الدبلوماسية التجارية مع أفريقيا، مع الاستفادة من طاقات الجاليات الأفريقية في الولايات المتحدة.

– دمج "قانون الهشاشة العالمية" في الخطط الإقليمية، مع التركيز على ليبيا وموزمبيق وغرب أفريقيا الساحلية.

كما يناقش الكونغرس إعادة تفويض "مؤسسة تمويل التنمية الدولية" التي تنتهي صلاحيتها في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع مقترحات لزيادة سقف محفظتها من 60 إلى 250 مليار دولار وتوسيع نطاق عملها.

"يوم الجاليات الأفريقية" على الكابيتول هيل

تحتضن واشنطن، اليوم 16 سبتمبر/أيلول، فعالية "يوم الجاليات الأفريقية" التي تنظمها جمعيتا "ببيا" و"ميباد"، بمشاركة مشرعين أميركيين ومستثمرين وقادة من أفريقيا والكاريبي.

ويدعم نواب ديمقراطيون مشروع قانون لتخفيض كلفة التحويلات المالية وتحفيز الاستثمار في القارتين، حسب أفريكا ريبورت.

وتشمل الفعالية أيضا لقاء مع سفراء الدول الثلاث التي شهدت انقلابات في الساحل (بوركينا فاسو، مالي، النيجر)، إضافة إلى مداخلات من دبلوماسيين أميركيين بينهم السفيرة لدى مالي.

معركة الرئاسة الإيفوارية تمتد إلى واشنطن

وفي سياق آخر، وصل رجل الأعمال تيجان ثيام، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في كوت ديفوار، إلى واشنطن سعيا لحشد دعم أميركي بعد استبعاده من الانتخابات المقبلة بسبب حمله السابق للجنسية الفرنسية.

وكشف أفريكا ريبورت أنه تعاقد مع شركة ضغط أميركية مقابل 200 ألف دولار، استعانت بدورها بمستشارة بارزة في حملة ترامب 2016.

في المقابل، كان الرئيس الحسن واتارا قد أرسل أحد أبرز مساعديه إلى واشنطن في يوليو/تموز الماضي لتأمين قنوات التواصل، بينما تستعد "مؤسسة تحدي الألفية" الأميركية لتوقيع اتفاق إقليمي جديد بقيمة 300 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة في كوت ديفوار، وتعزيز الربط الكهربائي في غرب أفريقيا.

أجندة أفريقية مزدحمة في واشنطن وخارجها

يشهد الأسبوع أيضا:

– ندوة لمعهد بروكينغز حول الديمقراطية في أفريقيا.

– لقاء في مركز التنمية العالمية مع رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية.

– حوار مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية في جنيف.

– مؤتمرات تجارية واستثمارية في ديلاوير وتكساس.

– قمة "إزالة مخاطر الاستثمار" في قطاعات حيوية أفريقية بجامعة جورج واشنطن.

وتختتم الفعاليات مع انطلاق الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر/أيلول، حيث يقام حفل "معهد أفريقيا-أميركا" بحضور رئيسي موزمبيق وناميبيا.